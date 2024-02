BTU AI ჰაკათონი ოფიციალურად გაიხსნა

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ხელოვნური ინტელექტის ჰაკათონის მეორე ტური სტუდენტებისთვის ოფიციალურად დაიწყო.

BTU-ს მიერ ორგანიზებულ მასშტაბურ ჰაკათონში საერთო ჯამში საქართველოს 22 უნივერსიტეტის სტუდენტებისგან დაკომპლექტებული 116 გუნდი მონაწილეობდა. მეორე ტურში კი 21 გუნდი და 70-მდე სტუდენტი გადავიდა.

ჰაკათონის ფარგლებში სტუდენტებმა უნდა შექმნან ხელოვნური ინტელექტის გადაწყვეტილებები, რომელსაც შემდეგ საგანმანათლებლო სექტორთან დააკავშირებენ. ჰაკათონის საპრიზო ფონდი 20 000 ლარია, რომელიც 3 გამარჯვებულს შორის განაწილდება. გუნდები თანხას პროტოტიპის განვითარებისთვის გამოიყენებენ.

გამარჯვებულს კომპეტენტური ჟიური გამოავლენს, რომლის წევრებიც არიან:

ზაალ გაჩეჩილაძე - Pulsar AI თანადამფუძნებელი, AI Lab თანადამფუძნებელი;

რატი სხირტლაძე - მონაცემთა ანალიზის ლაბორატორიის დამფუძნებელი და დირექტორი;

იოსებ ხუციშვილი - MaxinAI - თანადამფუძნებელი;

მარიამ ჩახვაძე - Machine Learning / Software Engineer | Quantori

მიხეილ რუხაია - BTU-ს პროფესორი, კომპიუტერული მეცნიერება და ხელოვნური ინტელექტი | ხელმძღვანელი

თორნიკე სულაბერიძე - ბიზნეს განვითარების ხელმძღვანელი | Lineate

ჰაკათონის სამუშაო პროცესში მონაწილეებს მენტორობას სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლები უწევენ:

მართა მელია - მონაცემთა მეცნიერი | საქართველოს ბანკი

ანზორ გოზალიშვილი - ML Engineer | Quantori

ანა კოლხიდაშვილი - R&D გუნდის ლიდერი | Impel

გრიგოლ სამხარაძე - Startup Advisor / Mentor

მონაწილეებისთვის, ასევე, დაგეგმილია MIT-ის ონლაინ ტრენინგი, თემაზე The impact of generative AI on business and the future of innovation. მისი სპიკერი იქნება MIT Sloan School of Management-ის ლექტორი, სერიული ანტრეპრენერი ჯორჯ ვითფილდი.

ჰაკათონი AI MARATHON-ის ფარგლებში იმართება. მარათონი ხელოვნური ინტელექტის გარშემო, სხვადასხვა კონკურსს, ჩემპიონატსა და ღონისძიებას აერთიანებს და მასში ათასობით სტუდენტი, მთელი ქვეყნის მასშტაბით იღებს მონაწილეობას.

AI ჰაკათონის მთავარი პარტნიორი და ოფიციალური სპონსორია აშშ-ში დაფუძნებული, საერთაშორისო სტატუსის მქონე აიტი კომპანია Lineate Georgia. ჰაკათონის პარტნიორია გლობალური ციფრული IT სერვისებისა და გადაწყვეტილებების კომპანია Quantori და საერთაშორისო კომპანია Devexperts.