Domus Georgia-ს საუბრების სერია თიბისი კონცეპტის მულტიფუნქციურ სივრცეში

5 და 12 ნოემბერს, 17:00 საათზე, თიბისი კონცეპტის მულტიფუნქციური სივრცე, მარჯანიშვილის 7-ში უმასპინძლებს შეხვედრა-დისკუსიას, რომლის ფარგლებშიც ნაჩვენები იქნება დოკუმენტური ფილმები.

5 ნოემბერი, 17:00 საათი, ორი ფილმის ჩვენება და დისკუსია:

"ამერიკული არქიტექტურის პარადიგმები "(Paradigms of American Architecture)

წარმოადგენს დოკუმენტური ინტერვიუების სერიას ცნობილ ამერიკელ არქიტექტორებთან და მემკვიდრეობის დაცვის ექსპერტებთან, რომელიც თბილისის არქიტექტურის, დიზაინის და შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცენტრმა ჩაწერა ნიუ იორკში, საქართველოში ამერიკის საელჩოს მხარდაჭერით. Take the Step - ბრედ ვოგელი, ნიუ იორკის მემკვიდრეობის დაცვის არქივის დირექტორი, საუბრობს ურბანული მემკვიდრეობის ამერიკულ გამოცდილებაზე, ნიუ იორკის მემკვიდრეობის დაცვის ისტორიაზე, დღევანდელ გამომოწვევებსა და ურბანული მემკვიდრეობის კულტურულ და ეკონომიკურ როლზე ქალაქის განვითარებაში. Architecture of Profound Optimism-ინტერვიუ ცნობილ ამერიკელ არქიტექტორებთან თოდ უილიამსსა და ბილი ჩენთან/Tod Williams & Billie Tsien Architects - ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ არქიტექტურულ წყვილთან, რომლებიც საუბრობენ დიზაინის ფილოსოფიაზე, ღირებულებებზე, სამუშაო პროცესზე, ინსპირაციაზე, არქიტექტურულ განათლებაზე, დროისა და პანდემიის გამოწვევებზე და საკუთარ პროექტებზე.

12 ნოემბერი, 17:00 საათი, ფილმის ჩვენება და დისკუსია:

Connecting Audience with the Story - ინტერვიუ ცნობილ ამერიკელ არქიტექტორთან და დიზაინერთან დევიდ როქუელთან/არაერთი ჯილდოს მფლობელი ინტერდისციპლინარული სტუდიოს Rockwell Group-ის დამფუძნებელთან და პრეზიდენტთან. დევიდი საუბრობს უნიკალურ გამოცდილებებზე და პროექტებზე რომელსაც წლების განმავლობაში ახორციელებდა- დიზაინის საკუთარ ფილოსოფიაზე, დრამატურგიაზე, მუსიკაზე, საჯარო სიცრცეებზე, გამოწვევებსა და ადამიანებისათვის უკეთესი გარემოს შექმნის ისტორიებზე.

ორივე შეხვედრას გაუძღვება - პროექტის ავტორი, არქიტექტურის დოქტორი, თბილისის არქიტექტურის დიზაინის და შემოქმედებითი ინდუსტრიების ცენტრის დამფუძნებელი, Domus Georgia-ს მთავარი რედაქტორი, ლენა კილაძე

დასასწრებად, გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ www.conceptevents.ge-ზე, რის შემდეგაც კონცეპტ ასისტენტი შეხვედრაზე დასასწრებ ბილეთს გამოგიგზავნით.