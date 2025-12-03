ექსპო ჯორჯიაში 5-6 დეკემბერს უძრავი ქონების გამოფენა გაიმართება
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
ყოველდღე ათასობით ადამიანს სურს ბინის ან კომერციული ფართის შეძენა, თუმცა გადაწყვეტილების მიღება ხშირად რთულია, ვინაიდან ამისთვის საჭიროა ძებნა, შედარება, ინფორმაციის სიზუსტე და ა.შ. უძრავი ქონების გამოფენა ამ პროცესს ერთ ვიზიტში ამარტივებს.
5-6 დეკემბერს, "ექსპო ჯორჯიაში", 11:00-19:00 საათზე გაიმართება უძრავი ქონების გამოფენა, რომლის ორგანიზატორიც გამოფენების ცენტრი "ექსპო ჯორჯიაა", ხოლო პარტნიორი – უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაცია (GNARE).
უძრავი ქონების გამოფენა არის ყოველწლიური ღონისძიება, რომელიც "ექსპო ჯორჯიას" ორგანიზებით და საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის (GNARE) თანაორგანიზებით ხორციელდება. ღონისძიება აერთიანებს უძრავი ქონების გამოფენასა და კონფერენციას.
წელს ღონისძიებაში მონაწილეობს 50-მდე დეველოპერული კომპანია, მათ შორის ადგილობრივი საბროკერო კომპანიები, რომლებიც ადგილზე გააკეთებენ სხვადასხვა უძრავი ქონების შეთავაზებებს.
წელს გამოფენის ფარგლებში გაიმართება დიდი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზე დასწრება შესაძლებელი იქნება წინასწარი რეგისტრაციით.
ღონისძიებაზე წარმოდგენილი შეთავაზებები
- Well House • ველ ჰაუსი – შეიძინეთ ბინა მრავალფუნქციურ კომპლექსში სპეციალური პირობებით:
• შიდა განვადების შემთხვევაში – ფასდაკლება 6%-დან
• ერთიანი გადახდისას – 12%-იანი ფასდაკლება
შეთავაზება ძალაშია მხოლოდ Real Estate Expo 2025-ზე.
- Monolith Group • მონოლით ჯგუფი – ექსკლუზიურად გამოფენის სტუმრებისთვის:
შეიძინეთ ბინა პრემიუმ კომპლექსში Monolith Ethno City და მიიღეთ 300$-ის ფასდაკლება კვადრატულ მეტრზე.
- Silk Development – Real Estate Expo 2025-ზე შეიძინეთ პრემიუმ კლასის აპარტამენტები კომპანიის პროექტებში ბაზარზე ყველაზე დაბალ ფასად.
- GWG Development – გამოფენის სტუმრებისთვის:
• პრემიუმ მწვანე კარკასის ბინებზე – 25%-იანი ფასდაკლება
• 36-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადება
დამატებით: ერთიანი გადახდისას – 500$-მდე ფასდაკლება კვ.მ-ზე.
- Otium Development • ოტიუმ დეველოპმენტი – Real Estate Expo 2025-ის სტუმრებისთვის მოქმედებს ექსკლუზიური 10%-იანი ფასდაკლება.
- Metropol • მეტროპოლი – მხოლოდ გამოფენის სტუმრებისთვის:
შეიძინეთ ბინა თბილისის ან ბათუმის პროექტებში და მიიღეთ საჩუქრად მინიმუმ 600 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი კურორტ მანგლისში.
- BLOX • ბლოქსი – შეიძინეთ უძრავი ქონება კომპანიის მიმდინარე პროექტებში და მიიღეთ 25 000 ლარამდე ფასდაკლება.
- Domus • დომუსი – ექსკლუზიური პირობები გამოფენის სტუმრებისთვის:
• 10-15%-იანი ფასდაკლება ერთიანი გადახდისას
• 5%-მდე ფასდაკლება შიდა განვადებით
• "დომუს ავლაბრის" კომპლექსში 0%-იანი წინასწარი შენატანი
- Cityzen • სითიზენი – უპრეცედენტო შეთავაზებები:
• 20%-მდე ფასდაკლება D ბლოკის ორ და სამსაძინებლიან ბინებზე
• 48-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადება "სითი თაუერსის" აპარტამენტებზე
- Omnia • ომნია – გამოფენის სტუმრებისთვის ისნის სამეზობლოს ბინებში აივნები უფასოა – აივნის კვადრატულ მეტრზე თანხას არ გადაიხდით.
- Artex – სპეციალური შეთავაზება Real Estate Expo 2025-ზე:
• პირველადი შენატანი მხოლოდ 10% (სტანდარტული 15%-ის ნაცვლად)
• მოქნილი გადახდის გრაფიკი
• სრული ანგარიშსწორების შემთხვევაში – დამატებით 10%-მდე ფასდაკლება
- Arci – "შენი სახლი უნივერსიტეტის ქუჩაზე" პროექტში შერჩეულ ბინებზე გამოფენის სტუმრებზე მოქმედებს 5%-იანი ფასდაკლება.
- Tbilisi Acres • თბილისის აკრები – მხოლოდ გამოფენაზე: ბინის შეძენა პირველადი შენატანის გარეშე, 0%-იანი შიდა განვადებით.
- Dreamland Oasis Apartments – გამოფენაზე მიიღეთ 5%-იანი ფასდაკლება და სრულიად უნიკალური გადახდის პირობები.
- Room Development • რუმ დეველოპმენტი – უპრეცედენტო შეთავაზება:
პროექტ "რუმ დიღომი 7"-ში, წინასწარი 10% გადახდისას მიიღებთ 15%-იან ფასდაკლებას და სრული ინტერიერის დიზაინს საჩუქრად.
მიიღეთ დამატებით განსაკუთრებული შეთავაზებები უძრავ ქონებაზე შემდეგი კომპანიებისგან:
- Simetria • სიმეტრია
- Idea Development • იდეა დეველოპმენტი
- Korter.ge
- Arsenal Residence
- Tbilisi Boulevard • თბილისის ბულვარი
- Bloomer Properties
- Deka Development
- Terrametric • ტერამეტრიკ
- LISI Development – "ბუკნარი"
- Maqro City
- Baumer • ბაუმერი
- Mycorner.ge
- Park Boulevard
- UPCO Development • აპკო დეველოპმენტი
- Leader Development • ლიდერ დეველოპმენტი
- Next Door
- SG Development | Simetria –
- NB Tower
- UNO Tron
- Tower Group
- CMC