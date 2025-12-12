გახსენი 13-14 დეკემბრის თიბისის საახალწლო შეთავაზებები
თიბისის საახალწლო შეთავაზებების კალენდარზე 13-14 დეკემბრის შეთავაზებები უკვე გამოჩნდა. ამ შაბათ-კვირას, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას, შერჩეულ პარტნიორ ობიექტებში მომენტალური ქეშბექით ისარგებლებთ.
პარტნიორი ობიექტების კატეგორიები მრავალფეროვანია:
- ბიბლუსი - მოქმედებს 30%-იანი ქეშბექი. ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას- მაქსიმუმ 150 ლარს, თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით, მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ.
- კარტერსი - მოქმედებს 30%-იანი ქეშბექი. ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას- მაქსიმუმ 150 ლარს, თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ.
- ვიშლისტი - მოქმედებს 30%-იანი ქეშბექი. ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას, ჯამში მაქსიმუმ 100 ლარს დაიბრუნებთ. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით, ჯამში მაქსიმუმ 150 ლარს.
- ბადაგი - მოქმედებს 50%-იანი ქეშბექი. ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას, ჯამში მაქსიმუმ 50 ლარი დაგიბრუნდებათ. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით, მაქსიმუმ 70 ლარს დაიბრუნებთ.
- დრესარიუმი - მოქმედებს 30%-იანი ქეშბექი. ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას, ჯამში მაქსიმუმ 200 ლარი დაგიბრუნდებათ. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 300 ლარს დაიბრუნებთ.
- ივ როშე - მოქმედებს 30%-იანი ქეშბექი. ახალი თიბისი ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას, ჯამში მაქსიმუმ 100 ლარს დაიბრუნებთ. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 150 ლარს.
- უნითეკა - მოქმედებს 30%-იანი ქეშბექი. ახალი თიბისი ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას, ჯამში მაქსიმუმ 100 ლარი დაგიბრუნდებათ. თიბისი კონცეპტ მომხმარებლები კი, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებთ.
შეთავაზება ვრცელდება ჩამოთვლილი ობიექტების მხოლოდ ფიზიკურ მაღაზიებში, თიბისის პოს-ტერმინალზე გადახდისას.
13-14 დეკემბრის შეთავაზებების დამატებითი პირობების სანახავად გადადით ბმულზე.
მოემზადე ახალი წლისთვის თიბისისთან ერთად, თვალი ადევნე საახალწლო კალენდარს და დეკემბერში, ყოველ შაბათ-კვირას, იშოპინგე განსაკუთრებული შეთავაზებებით.