იაპონიაში ქართული კულტურის პოპულარიზაციის მიზნით, საქართველოს საელჩოს ინიციატივით, შეიქმნა კლუბი "თამადა", სადაც ამჟამად 500-ზე მეტი წევრია გაერთიანებული.
კლუბში ქართველ მეღვინეებს, სომელიეებს, ან უბრალოდ ღვინისა და სამზარეულოს მოყვარულებსაც შეუძლიათ გაერთიანება.
კლუბი "თამადა" გვთავაზობს ფართო პლატფორმას ორ ქვეყანას შორის კულტურული გაცვლისა და ბიზნეს ურთიერთობების გააქტიურებისათვის. სამოტივაციო წერილის მიღების შემთხვევაში, კლუბი მზად არის განიხილოს ნებისმიერი მსურველის გაწევრიანების მოთხოვნა.