ის, რაც არ უნდა გამოტოვოთ - შავი პარასკევის ექსკლუზიური ფასდაკლებები WOLT- ზე
მიტანის სერვისის ერთ-ერთი ლიდერი, ფინური კომპანია ვოლტი შავ პარასკევთან დაკავშირებით მომხმარებელს 50%-მდე ფასდაკლებებს სთავაზობს.
შავი პარასკევის შოპინგი უკვე ხელმისაწვდომია ვოლტის პლატფორმაზე, სადაც მომხმარებელი სხვადასხვა კატეგორიაში 50%-მდე და მზარდ ფასდაკლებებს აღმოაჩენს. ფასდაკლებები სააფთიაქო, სილამაზის, აქსესუარების, ელექტრონიკის და სასურსათო კატეგორიებში 2 დეკემბრამდეა ხელმისაწვდომი.
შავი პარასკევის ბოლო კვირაში ფასდაკლებები კიდევ უფრო გაიზრდება, რაც არ უნდა გამოტოვოთ.
ვოლტის პარტნიორები, რომელთა შორის არიან Wolt Market, GPC, Voulez-Vous, 8000 Vintages, Yves Rocher, L'occitane, Pharmadepot, Carrefour და მრავალი სხვა, მომხმარებელს შავი პარასკევის შოპინგზე ექსკლუზიურად საუკეთესო ფასებს სთავაზობენ, რათა მათთვის შოპინგი უფრო კომფორტული და სასიამოვნო გახდეს.
შავი პარასკევის შეთავაზებები უკვე თქვენს ეკრანზეა, შეუკვეთეთ ვოლტიდან!