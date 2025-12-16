მიიღეთ მეორადი ავტომობილის შეძენასთან დაკავშირებული სერვისები საქართველოს ბანკის ფილიალებში
საქართველოს ბანკი მომხმარებლებისთვის მარტივი, სწრაფი და კომფორტული სერვისების შექმნას განაგრძობს. ამჯერად, თბილისში, საქართველოს ბანკის სამ ფილიალში, მეორადი ავტომობილის შეძენასთან დაკავშირებული სერვისები უკვე ხელმისაწვდომია.
ავტომობილი ფილიალშივე გადის ექსპერტულ შემოწმებას, რაც გადაწყვეტილების მიღებას კიდევ უფრო ამარტივებს. აქვეა შესაძლებელი ავტომობილის გადაფორმება, ტექპასპორტის შეკვეთა და სასურველი სანომრე ნიშნის არჩევა.
ამასთანავე, მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა, მიიღოს დამატებითი ფინანსები მეორადი ავტომობილის შესაძენად და გაიაროს ავტომობილის რეგისტრაცია ერთსა და იმავე დღეს.
მეორადი ავტომობილის ავტოსესხი ხელმისაწვდომია 2 000-დან 30 000 ლარამდე თანხაზე, 3 თვიდან 6 წლამდე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით - 17%-დან.
მეორადი ავტომობილის გადაფორმებასთან დაკავშირებული სერვისის მიღება შესაძლებელია შემდეგ ფილიალებში:
- ვაჟა-ფშაველას გამზ. №42–44
- აკაკი ვასაძის ქ. №3
- შინდისელი გმირის ქ. №16
დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საქართველოს ბანკის ვებგვერდს.