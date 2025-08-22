მოემზადეთ ახალი სასწავლო წლისთვის სითი მოლთან ერთად
სასწავლოს წლის დაწყება ბევრ ემოციასთან, სასიამოვნო სამზადისთან და სიახლესთან არის დაკავშირებული. სწორედ ამიტომ, სითი მოლი განსაკუთრებულად ემზადება ამ სეზონისთვის და გთავაზობთ მრავალფეროვან არჩევანსა და სპეციალურ შეთავაზებებს.
მომხმარებლებს შესაძლებლობა გექნებათ, გაეცნოთ საბავშვო ბრენდების ახალ საშემოდგომო კოლექციებს და შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ნივთები. ასევე, 15 სექტემბრის ჩათვლით სითი მოლში დაგხვდებათ ექსკლუზიური ქეშბექ აქციები სხვადასხვა კატეგორიის ბრენდებზე, უამრავი ფასდაკლება სასკოლო ასორტიმენტსა და საკანცელარიო ნივთებზე.
ეწვიეთ სითი მოლს, აქციეთ სასკოლო სამზადისი სასიამოვნო თავგადასავლად და მიიღეთ შოპინგის საუკეთესო გამოცდილება!
დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ლინკს.
მისამართი: სითი მოლი საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას N70
სითი მოლი გლდანი, ი. ვეკუას N1