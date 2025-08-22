მოემზადეთ ახალი სასწავლო წლისთვის სითი მოლთან ერთად

By პარტნიორის სტატია

Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

სასწავლოს წლის დაწყება ბევრ ემოციასთან, სასიამოვნო სამზადისთან და სიახლესთან არის დაკავშირებული. სწორედ ამიტომ, სითი მოლი განსაკუთრებულად ემზადება ამ სეზონისთვის და გთავაზობთ მრავალფეროვან არჩევანსა და სპეციალურ შეთავაზებებს.

მომხმარებლებს შესაძლებლობა გექნებათ, გაეცნოთ საბავშვო ბრენდების ახალ საშემოდგომო კოლექციებს და შეარჩიოთ თქვენთვის სასურველი ნივთები. ასევე, 15 სექტემბრის ჩათვლით სითი მოლში დაგხვდებათ ექსკლუზიური ქეშბექ აქციები სხვადასხვა კატეგორიის ბრენდებზე, უამრავი ფასდაკლება სასკოლო ასორტიმენტსა და საკანცელარიო ნივთებზე.

ეწვიეთ სითი მოლს, აქციეთ სასკოლო სამზადისი სასიამოვნო თავგადასავლად და მიიღეთ შოპინგის საუკეთესო გამოცდილება!

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ლინკს.

მისამართი: სითი მოლი საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას N70
სითი მოლი გლდანი, ი. ვეკუას N1

ყველაზე პოპულარული

იხილეთ ყველა
By პარტნიორის სტატია
By პარტნიორის სტატია
By ნინო იმერლიშვილი
ინსპირაცია

25 ფრაზა, რომლებმაც შემცვალეს

ხშირად ერთ ფრაზას ადამიანის მთელი ცხოვრების შეცვლა შეუძლია

By გიორგი შარაშიძე
ინსპირაცია

100 ბიზნესი, რომლის დაწყებასაც $100-ზე ნაკლებად შეძლებთ

მართალია, ბიზნესის დაწყება ბევრ სირთულესთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ფინანსები ყოველთვის არ არის ერთ-ერთი მათგანი

By ჯონ რამპტონი
ინდუსტრიული ტრენდები

გახდი ''სლაშის'' პარტნიორი!

გაყინული არომატიზებული წვენები "სლაშისგან"!

By ანა ბიბილეიშვილი