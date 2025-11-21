"მომავალი შენია!" – ელექტრომობილებზე გადასვლა ახლა უფრო მარტივია
საქართველოს ავტო ბაზარზე ელექტრომობილების წილი სტაბილურად იზრდება, ხოლო Solar Auto ამ ტრანსფორმაციის ერთ-ერთ მთავარ ინოვატორად პოზიციონირდება. კომპანიის ახალი კამპანია – "მომავალი შენია!" – აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ მომავლის ტექნოლოგიები საქართველოში უკვე ხელმისაწვდომი, პრაქტიკული და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ინტეგრირებულია.
კამპანიის ფარგლებში, Solar Auto-ში ნებისმიერი ელექტრომობილის შეძენისას თქვენ მიიღებთ:
- განსაკუთრებულ ფასს
- სრულ საგარანტიო მომსახურებას
- 6 თვის განმავლობაში ულიმიტო, უფასო დატენვას Solar Station-ის სწრაფ დამტენებზე საქართველოს მასშტაბით.
მომავალი უკვე აქ არის – უფრო სუფთა, უფრო სწრაფი და უფრო ტექნოლოგიური.
Solar Auto 2022 წლიდან წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე სწრაფად მზარდ გლობალურ ბრენდს, BYD (Build Your Dreams) - საქართველოს ბაზარზე. კომპანია მომხმარებლებს სთავაზობს BYD-ის სრულ სამოდელო ხაზს მისი ოფიციალური საგარანტიო პირობებით, ორიგინალი სათადარიგო ნაწილებითა და სერვისით, რაც ზრდის როგორც პროდუქტის, ისე შემდგომი მომსახურების სანდოობასა და უსაფრთხოებას.
Solar Auto ავითარებს დამუხტვის ინფრასტრუქტურას Solar Station-ის ბრენდის ქვეშ, ქმნის სწრაფ დამტენების ქსელს საქართველოს მასშტაბით და უზრუნველყოფს მარტივ წვდომას მობილური აპლიკაციის საშუალებით.
გადმოწერე აპლიკაცია:
https://apps.apple.com/ge/app/solar-station/id6495368610
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.solarstationappgeo&hl=en