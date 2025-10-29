Palmaris by Alliance - World Architecture Festival 2025-ის ფინალისტია

პარტნიორის სტატია

ალიანს ჯგუფის ახალი მრავალფუნქციური პროექტი კურორტ გონიოში - Palmaris by Alliance, გლობალური არქიტექტურული ფესტივალის World Architecture Festival 2025-ის ფინალისტია.

კომპლექსის არქიტექტურული კონცეფცია, შემუშავებულია Alpha Architecture-ის მიერ.

Palmaris by Alliance ზღვისპირა კურორტის მშვიდ და რეკრეაციულ გარემოში მდებარეობს, რეზორტის კონცეფციას ეფუძნება და ორიენტირდება, დამსვენებლებისთვის დაბალანსებული, ჯანსაღი ცხოვრების სტილის შექმნაზე.

სასტუმროს-ტიპის რეზორტული ინფრასტრუქტურით, 5 000 კვ. მ. გამწვანებული არეალითა და ინკლუზიური სოციალური სივრცეებით, კურორტ გონიოს პირველი მდგრადი პროექტი, რეგიონის ტურიზმისა და უძრავი ქონების ინდუსტრიაში, მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს.

World Architecture Festival 2025-ზე Palmaris by Alliance-ის ფინალისტობა, წინ გადადგმული ნაბიჯია პროექტის, როგორც უნიკალური ხედვის, კონცეფციისა და არქიტექტურული ნიშის მქონე ნიმუშის პოზიციონირებისკენ.

