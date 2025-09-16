ქართულად, ინტერაქტიულად, AI-ით: Fundamental Education-ის ინოვაციური ეკოსისტემა
ტრადიციული წარმოდგენები განათლებაზე, როგორიცაა "ცოდნა ძალაა", დღეს ახალ მნიშვნელობას იძენს. XXI საუკუნეში, როდესაც ტექნოლოგიები ელვისებური სისწრაფით ვითარდება, მხოლოდ ცოდნის დაგროვება საკმარისი აღარ არის. აუცილებელია, რომ სწავლის პროცესი იყოს დინამიკური, პრაქტიკული და ტექნოლოგიებთან ინტეგრირებული. სწორედ ამ გამოწვევას პასუხობს Fundamental Education (fundamental.ge) – კომპანია, რომელიც აერთიანებს EdTech პროექტებს და გთავაზობთ არა მხოლოდ კურსებს, არამედ განათლების სრულიად ახალ ინფრასტრუქტურას ქმნის. კომპანია ამ ეტაპზე აერთიებს პლათფორმებს, როგორებიცაა: TechSchool (gotechschool.com), Classroom.ge, Promocky.com, Coding.ge, Leibniz.ge და ა.შ. მომავალში კომპანიის პორტფელს დაემატება მრავალი ახალი, ინოვაციური და საინტერესო პროექტი განათლების მიმართულებით.
TechSchool: პრაქტიკული სწავლების ინტეგრაცია
Fundamental Education-ის ფლაგმანი პლატფორმა TechSchool არის პირველი მასშტაბური ონლაინ სივრცე საქართველოში, სადაც ტექნოლოგიური განათლება ახალ დონეზე ადის. თუ ადრე "ონლაინ კურსი" უმეტესად ვიდეო ლექციების ყურებას ნიშნავდა, TechSchool-ის მიდგომა ფუნდამენტურად განსხვავებულია. აქ სწავლა რეალურ სცენარებზე, ინტერაქტიულ სიმულატორებსა და ხელოვნურ ინტელექტზეა დაფუძნებული.
პლატფორმის ძირითადი მახასიათებლები:
- ცოცხალი სიმულატორები: სტუდენტები არა მხოლოდ თეორიას სწავლობენ, არამედ პრაქტიკულად ასრულებენ რეალურ დავალებებს და წერენ კოდს.
- გეიმიფიკაცია: სწავლის პროცესი სახალისო თამაშს ემსგავსება, რაც მოტივაციას ზრდის.
- AI მენტორი: ხელოვნური ინტელექტის მქონე მენტორი უზრუნველყოფს მყისიერ უკუკავშირს და პერსონალიზებულ პროგრესს თითოეული სტუდენტისთვის.
- ქართულენოვანი კონტენტი: ყველა სასწავლო მასალა, ინსტრუქცია და დავალება სრულად ქართულ ენაზეა ხელმისაწვდომი, რაც ადგილობრივი აუდიტორიისთვის კომფორტულ გარემოს ქმნის.
პლატფორმა გთავაზობთ კურსებს ისეთ მოთხოვნად სფეროებში, როგორიცაა Frontend, Backend, Fullstack, SQL, QA Automation და სხვა. მიზანია, ქართველმა სტუდენტებმა მიიღონ ისეთი დონის განათლება, რომელიც კონკურენტუნარიანს გახდის მათ გლობალურ ბაზარზე.
გარდა ინდივიდუალური მომხმარებლებისა, TechSchool-ს აქვს კორპორაციული ვერსია, რომელიც განკუთვნილია კომპანიებისთვის. ის უზრუნველყოფს თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების პროცესს (upskilling, reskilling) პრაქტიკული, ინტერაქტიული და შედეგებზე ორიენტირებული მეთოდოლოგიით. ეს კორპორაციებს საშუალებას აძლევს, ინვესტიცია ჩადონ თავიანთი გუნდის განვითარებაში და შეინარჩუნონ ტექნოლოგიური უპირატესობა.
Classroom.ge: ტუტორინგის ახალი სტანდარტი
Classroom.ge – პლატფორმა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმების გამოყენებით აკავშირებს ტუტორებსა და სტუდენტებს. პლათფორმის მისიაა ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა ყველა სტუდენტისთვის. პლათფორმა მოიცავს არა მხოლოდ სასკოლო საგნებს, არამედ ნებისმიერ საგანს, რომელშიც ტუტორის დახმარება გჭირდებათ. პლათფორმა განსაკუთრებით საინტერესოა აბიტუენტებისათვის, რომელთაც საქართველოს მასშტაბით შეუძლიათ სასურველი ტუტორი მოიძიონ.
Classroom.ge-ის უპირატესობები:
- ტუტორებისთვის: უმარტივებს გაკვეთილების განრიგის მართვას, სტუდენტების პროგრესზე დაკვირვებას და ინტერაქტიული სასწავლო ინსტრუმენტების გამოყენებას.
- სტუდენტებისთვის: ეხმარება ზუსტი ტუტორის პოვნაში, რომელიც მათ საჭიროებებსა და ბიუჯეტს ყველაზე მეტად ერგება.
- მშობლებისთვის: მშობლებს შეუძლიათ, მარტივად დაარეგისტრირონ შვილები, თვალყურ ადევნონ პროგრესს, სესიების განრიგს და ა.შ.
პლათფორმაზე ყველა ტუტორი გადის ვერიფიკაციის პროცესს.
პროექტების ეკოსისტემა: პროფესიონალების ზრდა ბავშვობიდან
Fundamental Education-ის პორტფოლიო მხოლოდ TechSchool-ით და Classroom.ge-ით არ შემოიფარგლება. ჰოლდინგი სხვა ინოვაციურ პროექტებსაც აერთიანებს:
- ProMocky: AI-ზე დაფუძნებული პლატფორმა ტესტებისა და სიმულირებული გასაუბრებებისთვის. ის სტუდენტებს საშუალებას აძლევს, მოემზადონ რეალური გამოცდებისთვის და ინტერვიუებისთვის.
- Leibniz.ge: მათემატიკის პლატფორმა, რომელიც მოიცავს მასალას საბაზისო არითმეტიკიდან რთულ ტრიგონომეტრიამდე.
- Coding.ge: პლატფორმა, რომელიც ბავშვებს კოდირების პირველ ნაბიჯებს ასწავლის.
ამ პროექტების ურთიერთკავშირი ქმნის ჰოლისტურ სასწავლო ეკოსისტემას, რომელიც ბავშვის განვითარებას ბავშვობიდან პროფესიონალამდე უზრუნველყოფს.
რატომ უნდა ითანამშრომლონ კომპანიებმა?
თანამედროვე ბიზნესის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევაა თანამშრომელთა უნარების სწრაფი მოძველება. იმის ნაცვლად, რომ კომპანიები ამ პრობლემას შეეგუონ, მათ შეუძლიათ ინვესტიცია ჩადონ თანამშრომლების მუდმივ განვითარებაში.
Fundamental Education-ის პლატფორმები კომპანიებს სთავაზობს:
- Reskilling/Upskilling პროგრამებს: ქართულენოვან ტრენინგებს თანამშრომლებისთვის.
- პრაქტიკულ სწავლებას: ინტერაქტიული და AI ინსტრუმენტების გამოყენებას, რაც თეორიულ ცოდნას პრაქტიკულ უნარებში გარდაქმნის.
ეს მიდგომა განათლებას არა მხოლოდ დანახარჯად, არამედ ბიზნესის მდგრადობის სტრატეგიულ ინვესტიციად აქცევს.
Fundamental Education-ის ამბიცია აშკარაა: შექმნას განათლების მომავალი. მათი მიზანია, საქართველო იქცეს საწყის წერტილად ეკოსისტემის, რომელიც სტუდენტების გამოცდილებას აუმჯობესებს და ამზადებს მომავალ პროფესიონალებს. ეს არის ახალი თაობის განათლება – ქართულად, ინტერაქტიულად და ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით.