საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით საბავშვო ლიტერატურული პრემია ''ნაკადულის'' გამარჯვებულები დაჯილდოვდებიან
საქართველოს ბანკი მნიშვნელოვანი პროექტების მხარდაჭერასა და "თბილისი - წიგნის მსოფლიო დედაქალაქთან" პარტნიორობას წარმატებით აგრძელებს. თანამშრომლობის ფარგლებში, 12 დეკემბერს საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციასთან პარტნიორობით, საბავშვო ლიტერატურული პრემია "ნაკადულის" გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართება.
"ნაკადულის" ოთხ ნომინაციაზე წარდგენილია 2020 წელს გამოცემული 13 წიგნი, რომელთა შორისაც გამარჯვებულებს, საუკეთესო პროზაული, პოეტური, ილუსტრირებული და საგანმანათლებლო-შემეცნებითი წიგნის ნომინაციებში გამოავლენენ.
გასული წლის საუკეთესო წიგნებს სპეციალურად შერჩეული ჟიური დაასახელებს. თითოეულ ნომინაციაში გამარჯვებული პრიზსა და 2500 ლარიან ფულად პრემიას მიიღებს.
სპეციალურად საბავშვო წიგნის ფესტივალსა და "ნაკადულის" დაჯილდოებაზე დასასწრებად, თბილისს ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობის საბავშვო წიგნისა და ილუსტრაციის მიმართულების ხელმძღვანელი, ჰენდრიკ ჰელიგე ეწვევა.
პრემია "ნაკადულის" მიზანია, ქართული საბავშვო ლიტერატურის განვითარების ხელშეწყობა და საზოგადოების ინტერესის გაზრდა. ასევე, საბავშვო წიგნებზე მომუშავე ავტორების წახალისება და მათი შემოქმედების პოპულარიზება.
თბილისის მერიის მხარდაჭერით დაარსებული თბილისის საბავშვო წიგნის პირველი ფესტივალი "ექსპო ჯორჯიას" მე-3 პავილიონში, 12 დეკემბერს გაიმართება.
თბილისის საბავშვო წიგნის ფესტივალში საქართველოში მოქმედი თითქმის ყველა გამომცემელი და წიგნის გამავრცელებელი ორგანიზაცია იღებს მონაწილეობას. ფესტივალზე მისულ სტუმრებს საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურაზე სპეციალური ფასდაკლებებს შესთავაზებენ. წიგნების გარდა, შესაძლებელი იქნება სათამაშოებისა და სხვადასხვა სახის გასართობ-საგანმანათლებლო პროდუქციის შეძენაც.
ფესტივალის მსვლელობისას, ბავშვებს წინასაახალწლო-ლიტერატურული დღესასწაული და საინტერესო აქტივობები ელით. როგორიცაა: ილუსტრაციის ხატვის გაკვეთილები, თითების თეატრის წარმოდგენა, ზღაპრების კითხვა, კონცერტი და სხვა.