სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე — დღეს რეალობად შეგიძლია აქციო!
ადამიანს ყოველთვის აქვს სახლი, რომელსაც წარმოსახვაში ატარებს: როგორი ხედით გაიღვიძებს… სად იცხოვრებს… როგორ სიმშვიდეს შეუქმნის მას გარემო… როგორი იქნება მისი ყოველდღიურობა?
მეტროპოლი სწორედ ამ წარმოდგენილ სახლს აქცევს რეალობად.
რატომ? რადგან მეტროპოლის მთავარი მისწრაფება - ადამიანებისთვის სახლის ყიდვის გზის გამარტივებაა.
- მისი მიზანია ადამიანების ჩანაფიქრი მაქსიმალურად მარტივად, უსაფრთხოდ და გახდეს რეალობა.
- ამიტომ ქმნის სპეციალურ შეთავაზებებს, მოქნილ პირობებსა და ხელმისაწვდომ ალტერნატივებს - რათა გზა "სახლამდე" იყოს მოკლე, მკაფიო და კომფორტული.
რას აქცევს მეტროპოლი განსაკუთრებულ ყურადღებას?
✔ დეტალებს - მეტროპოლი ხარისხს აძლევს უპირატესობას.
✔მნიშვნელოვანია გეგმა და ბრენდი, რომელსაც ენდობი - ყველა პროექტი შექმნილია გრძელვადიანად, იმისათვის, რომ მომავალმა მფლობელმა იქ მშვიდად იცხოვროს და მისი მოლოდინები გამართლდეს
✔ ერთგულება მომხმარებლის სურვილის მიმართ - სახლი იქმნება მაცხოვრებლისთვის, არა დეველოპერისთვის.
✔ ადამიანის მოთხოვნებზე/სურვილებზე ორიენტაცია: ადამიანების წარმოსახვა და სურვილები სახლთან მიმართებაში არის მეტროპოლისთვის ერთადერთი სწორი ორიენტირი.
ამ ფილოსოფიიდან დაიბადა Black Friday შეთავაზება - არა უბრალოდ ფასდაკლება, არამედ რეალური შესაძლებლობა.
ეს არის პასუხი იმ რეალურ სურვილზე, რაც ადამიანებს აქვთ - "მინდა სახლი, რომელიც ჩემს ცხოვრებას/ჩანაფიქრს შეესაბამება."
30 ნოემბრის ჩათვლით, მეტროპოლი სთავაზობს 24%-მდე ფასდაკლებას სხვადასხვა ტიპის ქონებაზე:
• ბინები
• აპარტამენტები
• მიწის ნაკვეთები
თბილისში, ბათუმში, სუბურბანულ პროექებში - შინდისსა და ლისზე.
ეს შეთავაზება არის გზა, რომ ადამიანმა მიიღოს დიდი არჩევანი, უკეთესი პირობები და მეტ თავისუფლება გადაწყვეტილების მიღებაში.
აი, სად შეიძლება იპოვო სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე :
თბილისი:
• მეტროპოლ ქავთარაძე - დახვეწილი არქიტექტურა, კომფორტული ურბანული ცხოვრება
• მეტროპოლ ორთაჭალა - მშვიდი ყოველდღიურობა ქალაქის ცენტრთან ახლოს
სუბურბანული პროექტები:
• მეტროპოლ ლისი - პრესტიჟული გარემო, სიმწვანე და ხარისხიანი ცხოვრება
• მეტროპოლ შინდისი — ბუნებასთან ახლოს, ჰარმონიული და მშვიდი სივრცე
გამორჩეული არქიტექტურის საინვესტიციო აპარტამენტები ბათუმში: "მეტროპოლ კუბი" და "მეტროპოლ ოვალი" - საცხოვრებელი პროექტი "პარალელი"
მეტროპოლი ქმნის სივრცეებს, სადაც ადამიანის ჩანაფიქრები ცხოვრებას იწყებენ.
Black Friday შეთავაზება არის გზა, რომ ეს ოცნება დღესვე გახდეს რეალური, ხელმისაწვდომი და მარტივი.