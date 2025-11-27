სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე — დღეს რეალობად შეგიძლია აქციო!

ადამიანს ყოველთვის აქვს სახლი, რომელსაც წარმოსახვაში ატარებს: როგორი ხედით გაიღვიძებს… სად იცხოვრებს… როგორ სიმშვიდეს შეუქმნის მას გარემო… როგორი იქნება მისი ყოველდღიურობა?

მეტროპოლი სწორედ ამ წარმოდგენილ სახლს აქცევს რეალობად.

რატომ? რადგან მეტროპოლის მთავარი მისწრაფება - ადამიანებისთვის სახლის ყიდვის გზის გამარტივებაა.

  • მისი მიზანია ადამიანების ჩანაფიქრი მაქსიმალურად მარტივად, უსაფრთხოდ და გახდეს რეალობა.
  • ამიტომ ქმნის სპეციალურ შეთავაზებებს, მოქნილ პირობებსა და ხელმისაწვდომ ალტერნატივებს - რათა გზა "სახლამდე" იყოს მოკლე, მკაფიო და კომფორტული.

ას აქცევს მეტროპოლი განსაკუთრებულ ყურადღებას?

დეტალებს - მეტროპოლი ხარისხს აძლევს უპირატესობას.
✔მნიშვნელოვანია გეგმა და ბრენდი, რომელსაც ენდობი - ყველა პროექტი შექმნილია გრძელვადიანად, იმისათვის, რომ მომავალმა მფლობელმა იქ მშვიდად იცხოვროს და მისი მოლოდინები გამართლდეს
ერთგულება მომხმარებლის სურვილის მიმართ - სახლი იქმნება მაცხოვრებლისთვის, არა დეველოპერისთვის.
ადამიანის მოთხოვნებზე/სურვილებზე ორიენტაცია: ადამიანების წარმოსახვა და სურვილები სახლთან მიმართებაში არის მეტროპოლისთვის ერთადერთი სწორი ორიენტირი.

ამ ფილოსოფიიდან დაიბადა Black Friday შეთავაზება - არა უბრალოდ ფასდაკლება, არამედ რეალური შესაძლებლობა.

ეს არის პასუხი იმ რეალურ სურვილზე, რაც ადამიანებს აქვთ - "მინდა სახლი, რომელიც ჩემს ცხოვრებას/ჩანაფიქრს შეესაბამება."

30 ნოემბრის ჩათვლით, მეტროპოლი სთავაზობს 24%-მდე ფასდაკლებას სხვადასხვა ტიპის ქონებაზე:
• ბინები
• აპარტამენტები
• მიწის ნაკვეთები
თბილისში, ბათუმში, სუბურბანულ პროექებში - შინდისსა და ლისზე.

ეს შეთავაზება არის გზა, რომ ადამიანმა მიიღოს დიდი არჩევანი, უკეთესი პირობები და მეტ თავისუფლება გადაწყვეტილების მიღებაში.

აი, სად შეიძლება იპოვო სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე :

თბილისი:

მეტროპოლ ქავთარაძე - დახვეწილი არქიტექტურა, კომფორტული ურბანული ცხოვრება
მეტროპოლ ორთაჭალა - მშვიდი ყოველდღიურობა ქალაქის ცენტრთან ახლოს

სუბურბანული პროექტები:

მეტროპოლ ლის - პრესტიჟული გარემო, სიმწვანე და ხარისხიანი ცხოვრება
მეტროპოლ შინდისი — ბუნებასთან ახლოს, ჰარმონიული და მშვიდი სივრცე

გამორჩეული არქიტექტურის საინვესტიციო აპარტამენტები ბათუმში: "მეტროპოლ კუბი" და "მეტროპოლ ოვალი" - საცხოვრებელი პროექტი "პარალელი"

მეტროპოლი ქმნის სივრცეებს, სადაც ადამიანის ჩანაფიქრები ცხოვრებას იწყებენ.

Black Friday შეთავაზება არის გზა, რომ ეს ოცნება დღესვე გახდეს რეალური, ხელმისაწვდომი და მარტივი.

