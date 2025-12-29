საქართველოს ბანკის და წიგნიერების გამავრცელებელი საზოგადოების ინიციატივით, კორეაში ქართული წიგნის კუთხე გაიხსნა
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
საქართველოს ბანკი, როგორც განათლების მთავარი მხარდამჭერი, საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებას განაგრძობს.
სწორედ ამ მიზნით, საქართველოს ბანკისა და წიგნიერების გამავრცელებელი საზოგადოების თანამშრომლობით, სამხრეთ კორეაში, სეულში, ანიანგის უნივერსიტეტში ქართული წიგნის კუთხე გაიხსნა.
ამასთან, წიგნის გამავრცელებელ საზოგადოებასთან თანამშრომლობით, ქართული წიგნის კუთხე გაიხსნა საბერძნეთში (ათენი) და ესპანეთში (მადრიდი).
საქართველოს ბანკის მიერ შექმნილი წიგნის კუთხეები კი ხელმისაწვდომია დუბლინში (ირლანდია), ათენისა (საბერძნეთი) და ბარსელონას (ესპანეთი) საკვირაო სკოლებში.
აღნიშნული ინიციატივები ქართველ ემიგრანტებს აძლევს შესაძლებლობას, ჰქონდეთ წვდომა ქართულ წიგნებსა და ლიტერატურაზე. საქართველოს ბანკის ქართული წიგნის კუთხეების პროექტი გრძელდება და სულ მალე მსოფლიოს მასშტაბით ახალ ლოკაციებზეც იქნება ხელმისაწვდომი.
ინფორმაციისთვის, საქართველოს ბანკი ახალგაზრდებისთვის განათლებისა და შემეცნების სივრცის შესაქმნელად, ინოვაციური ბიბლიოთეკების - იდეათეკების პროექტს ახორციელებს, რომელიც საქართველოს მასშტაბით, 11 რეგიონის 25 სკოლის 18 000-ზე მეტ მოსწავლეს აძლევს წვდომას განათლების მისაღებად საჭირო რესურსებზე.
თითოეული იდეათეკა აღჭურვილია 2000-ზე მეტი წიგნით - ზოგადი და სასკოლო საგანმანათლებლო რესურსით, კომპიუტერებით, პროექტორით და STEM კუთხით, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს ახალგაზრდებს, გაეცნონ ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების საფუძვლებს, ჩაატარონ მარტივი ექსპერიმენტები და გადადგან პირველი ნაბიჯები დიადი აღმოჩენებისკენ.
ეს საქართველოს ბანკის მიერ განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტების მხოლოდ ნაწილია. ინიციატივების შესახებ დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: ganatleba.bog.ge