საქართველოს ბანკის ბიზნესკურსს ადამიანური კაპიტალის მართვის კურსი დაემატა
საქართველოს ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესების მხარდაჭერას და მათ განვითარებაზე ორიენტირებული ინიციატივების განხორციელებას განაგრძობს. ამჯერად, საქართველოს ბანკის საგანმანათლებლო პლატფორმა Businesscourse.ge-ს ახალი, ადამიანური კაპიტალის ანგარიშგების კურსი დაემატა. კურსს საკონსულტაციო კომპანია EVA-ს დამფუძნებელი, სალომე არღვლიანი გაუძღვება.
ინფორმაციისთვის, Businesscourse.ge საქართველოს ბანკის შემეცნებით-საგანმანათლებლო პლატფორმაა, რომელიც ბიზნეს 360°-ის მნიშვნელოვანი ნაწილია. "ბიზნეს 360°" აერთიანებს ყველა იმ შესაძლებლობას, რომელსაც საქართველოს ბანკი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ქმნის - იქნება ეს საგანმანათლებლო რესურსები, ინდივიდუალური პროგრამები, შეთავაზებები, სექტორული ანალიზები და სხვა.
თქვენი ბიზნესის წარმატებას თითოეული თანამშრომელი განაპირობებს. იმისათვის, რომ გაიგოთ, რა როლი აქვთ მათ თქვენი ბიზნესის წარმატებაში, საჭიროა აწარმოოთ ადამიანური კაპიტალის ანგარიშგება კონკრეტული HR მეტრიკების გამოყენებით. თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ ეს მონაცემები თქვენი ბიზნესის სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში, ამას ბიზნესკურსში დეტალურად გაიგებთ.
კურსი 6 მოდულისგან შედგება, რომლის ფარგლებშიც განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:
- ლიდერობა და მართვა;
- ორგანიზაციული კულტურა და მრავალფეროვნება;
- რეკრუტინგის სრული ციკლი;
- უნარები და შესაძლებლობები;
- კომპენსაცია და ბენეფიტები;
- პროდუქტიულობა.
აღსანიშნავია, კურსები ვიდეო ლექციების ფორმატშია ხელმისაწვდომი, რაც შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან მიიღოს ცოდნა სხვადასხვა თემაზე. პლატფორმაზე უკვე 60-ზე მეტი კურსია ხელმისაწვდომი ფინანსების, მარკეტინგის, ბუღალტერიის, ბიზნესის მართვის საფუძვლებისა და სხვა საკითხების შესახებ.
მეტი ინფორმაციისთვის და ბიზნესკურსზე დასარეგისტრირებლად ეწვიეთ ბმულს