საქართველოს ბანკის საახალწლო შეთავაზებები
საქართველოს ბანკის მომხმარებლების წახალისებას აგრძელებს. ამჯერად, ბანკმა, ლოიალურობის პროგრამის ფარგლებში, PLUS ბარათის მფლობელებს წინასაახალწლო შეთავაზებები მოუმზადა.
გაეცანით შეთავაზებებს, რომლებიც ნებისმიერი ასაკისა და გემოვნების ადამიანის სურვილებს მოერგება.
საქართველოს ბანკის PLUS ბარათით გადახდისას, შესაძლებლობა გაქვთ დაიბრუნოთ დახარჯული თანხა PLUS ქულებად.
- 20 დეკემბერი – Pendant – 20% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 20 დეკემბერი – Mac – 20% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 20 დეკემბერი – Atelier Rebul – 20% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 21 დეკემბერი – Lutecia – 20% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 21 დეკემბერი – Terenzi Boutique – 20% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 21 დეკემბერი – Delfos – 20% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 22 დეკემბერი – Messy Weekend – 20% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 22 დეკემბერი – Izi Pizi – 20% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 23 დეკემბერი – Sani Optics – 20% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 24 დეკემბერი – TGL (Adidas, Puma, Nike, Top Sport, Under Armour & Reebok) – 20% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 25 დეკემბერი – Skivri – 20% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 26 დეკემბერი - JYSK – 30% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 28 დეკემბერი – Biblusi – 30% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 100 ლარი)
- 28 დეკემბერი – Elite – 20% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 500 ლარი)
- 29 დეკემბერი – Carpisa – 20% PLUS ქულა (მაქსიმუმ 100 ლარი)
*ქეშბექით სარგებლობისთვის, აუცილებელია შეთავაზება საქართველოს ბანკის მობილბანკში გაიაქტიუროთ.
PLUS ქულების გადახდისას კი მიიღეთ ფასდაკლება შემდეგ მაღაზიებში:
- 25 დეკემბერი – Terenzi Boutique – 40% PLUS ქულის
- 25 დეკემბერი – Atelier Rebul – 40% PLUS ქულის
- 25 დეკემბერი – Mac Merani – 40% PLUS ქულის
- 26 დეკემბერი – Lutecia – 40% PLUS ქულის
- 27 დეკემბერი – Dressup Group – 30% PLUS ქულის
- 28 დეკემბერი – GPC & Pharmadepot – 30% PLUS ქულის
29–30 დეკემბერს კი, ნებისმიერ მარკეტში მინიმუმ 50 ლარის გადახდისას 10-ჯერ მეტ PLUS ქულას დააგროვებთ. (მაქსიმუმ 20,000 PLUS ქულა)
საქართველოს ბანკის ყველა შეთავაზებას შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ.