საქართველოს ბანკის საახალწლო შეთავაზებები AmEx ბარათის მფლობელებისთვის
საქართველოს ბანკმა, ლოიალურობის პროგრამის ფარგლებში, AmEx ბარათის მფლობელებს საახალწლო შეთავაზებები მოუმზადა.
შეთავაზების ფარგლებში, ჩამოთვლილ მაღაზიებში საკრედიტო AmEx ბარათით გადახდისას, ქეშბექით ისარგებლებთ.
26 და 28 დეკემბერს
Columbia და Mustang Jeans – 30% MR ქულების ქეშბექი. (მაქსიმუმ 200 ლარი)
26 დეკემბრიდან 7 იანვრის ჩათვლით
Berghoff –25% MR ქულების ქეშბექი . (მაქსიმუმ 300 ლარი)
27 დეკემბერი
Freestyler Georgia –30% MR ქულების ქეშბექი. (მაქსიმუმ 200 ლარი)
28 დეკემბერი
Lutecia – 30% MR ქულების ქეშბექი. (მაქსიმუმ 150 ლარი)
JYSK –30% MR ქულების ქეშბექი. (მაქსიმუმ 150 ლარი)
29–30 დეკემბერი
შოპინგისა და აქსესუარების კატეგორიაში შემავალ ნებისმიერ მაღაზიაში საკრედიტო AmEx ბარათით გადახდისას 10-ჯერ მეტი MR ქულას დააგროვებთ. ( ჯამში მაქსიმუმ 10 000 MR ქულა)
31 დეკემბრამდე ყოველ შაბათ-კვირას
აფთიაქებში, მარკეტებსა და ბენზინგასამართ სადგურებზე გადახდისას ორმაგიMR ქულებს დააგროვებთ.
არ გამოგრჩეთ საქართველოს ბანკის საახალწლო შეთავაზებები.
ყველა შეთავაზებას შეგიძლიათ გაეცნოთ აქ.