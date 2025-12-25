საქართველოს ბანკის საახალწლო შეთავაზებები მოსწავლეებისთვის
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
საქართველოს ბანკმა, მოსწავლეებს საახალწლო შეთავაზებები მოუმზადა.
შეთავაზების ფარგლებში, მოსწავლეები, ჩამოთვლილ მაღაზიებში, საქართველოს ბანკის sCool card-ით გადახდისას, სხვადასხვა ქეშბექით ისარგებლებენ.
ინფორმაციისთვის, შეთავაზებებით სარგებლობისთვის აუცილებელია მათი sCoolApp-ში გააქტიურება.
25 დეკემბერი - Dressup-ის ონლაინ მაღაზიასა და აუთლეტში 40%-იანი ქეშბექი; (მაქსიმუმ 50 ლარი)
26 დეკემბერი - Kiko Milano-ში 50%-იანი ქეშბექი; (მაქსიმუმ 50 ლარი)
27 დეკემბერი - Board Game Corner – ში 50%-იანი ქეშბექი; (მაქსიმუმ 100 ლარი)
28 დეკემბერი - Sulakauri Publishing - 40%-იანი ქეშბექი; (მაქსიმუმ 50 ლარი)
29 დეკემბერი - Ici Paris - 30%-იანი ქეშბექი; (მაქსიმუმ 50 ლარი)
30 დეკემბერი - Miniso - 40%-იანი ქეშბექი. (მაქსიმუმ 50 ლარი)
ეს და სხვა საინტერესო შეთავაზებები მოსწავლეებს მათ საყვარელ აპლიკაცია sCoolApp-ში დახვდებათ.
sCoolApp-ს ყოველდღიურად უკვე 150,000-ზე მეტი ბავშვი იყენებს. თუ თქვენს შვილს ჯერ არ აქვს sCool Card-ი, მას ძალიან მარტივად, მობილბანკის დახმარებით, უფასოდ შეუკვეთავთ და ციფრულ ბარათს სულ რამდენიმე წამში გაუაქტიურებთ. აპლიკაცია sCoolApp - ის გადმოწერას კი ამ ლინკზე შეძლებთ.