საქართველოს ბანკის საახალწლო შეთავაზებები სტუდენტებისთვის
საქართველოს ბანკმა, ლოიალურობის პროგრამის ფარგლებში, სტუდენტებს საახალწლო შეთავაზებები მოუმზადა.
შეთავაზების ფარგლებში, სტუდენტები, ჩამოთვლილ მაღაზიებში, საქართველოს ბანკის Student card-ით გადახდისას, თანხის ნაწილს უკან დაიბრუნებთ.
25 დეკემბერი - Dressup-ის ონლაინ მაღაზიასა და აუთლეტში 40%-იანი ქეშბექი;(მაქსიმუმ 100 ლარი)
26 დეკემბერი - Kiko Milano-ში 50%-იანი ქეშბექი;(მაქსიმუმ 50 ლარი)
27 დეკემბერი - Board Game Corner – ში 50%-იანი ქეშბექი; (მაქსიმუმ 100 ლარი)
28 დეკემბერი - Sulakauri Publishing - 40%-იანი ქეშბექი; (მაქსიმუმ 50 ლარი)
29 დეკემბერი - Ici Paris – 30%-იანი ქეშბექი; (მაქსიმუმ 100 ლარი)
30 დეკემბერი - Miniso - 40%-იანი ქეშბექი; (მაქსიმუმ 50 ლარი)
22-31 დეკემბერი - Beko - ს მაღაზიებში Beko-სა და HP-ის ლეპტოპებზე 20%-იანი ქეშბექი. (მაქსიმუმ 300 ლარი)
საქართველოს ბანკის Student card-ის აღება შეგიძლიათ ყველას, თუ ხართ 18-23 წლის. მას ძალიან მარტივად, ონლაინ შეუკვეთავთ და ციფრულ ბარათს სულ რამდენიმე წამში გაიაქტიურებთ.
საქართველოს ბანკის ყველა შეთავაზება შეგიძლიათ ნახოთ აქ.