სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები 46 ახალი სადგური, მათ შორის მთიან რეგიონებშიც
დაპირებისამებრ, ვაგრძელებთ შენს ინფორმირებას ქსელში მიმდინარე სამუშაოების შესახებ. ამჯერად, მხოლოდ სექტემბრის თვეში, საქართველოს მასშტაბით დავამატეთ 46 ახალი სადგური, მათ შორის მთიან რეგიონებშიც.
ეს ნიშნავს, რომ გაიზარდა:
- ქსელის გამტარიანობა
- დაფარვის არეალი
- ინტერნეტის ხარისხი
შედეგად, შენ გექნება უფრო სწრაფი და სტაბილური ინტერნეტი, უკეთესი მიღება და დაფარვა იქ, სადაც აქამდე არ იყო.
ქსელის განვითარება ჩვენი #1 პრიორიტეტია.