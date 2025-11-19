სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: ნოემბერი
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
ჩვენი ტექნიკური გუნდი აგრძელებს დაუღალავად მუშაობას ქსელზე, ჩვენ კი შენს სისტემატიურ ინფორმირებას შედეგების თაობაზე! ბოლო ერთ თვეში 17 მაკრო სადგური აღიმართა - ჯამში წლის დასაწყისიდან ამ დრომდე ეს უკვე არის 58 მაკრო სადგური, რაც პირდაპირ ისახება დაფარვის არეალის გაფართოებაში, ქვეყნის მასშტაბით. მარტივად რომ ვთქვათ - სელფის კავშირი ახლა არის იქ, სადაც აქამდე არ იყო.
გრძელდება ქსელის გამტარუნარიანობის გაუმჯოებესებაც, რაც ნიშნავს რომ შენ უკეთესი ხარისხის ინტერნეტი გექნება. ამჯერად, განახლება მთლიანად სამცხე-ჯავახეთს შეეხო, სადაც 16 სადგურზე მოხდა დამატებით ტექნოლოგიის ჩართვა და ინტერნეტის სიჩქარე 18%-ით გაიზარდა!
ვაგრძელებთ მუშაობას შენთვის შემდეგი თვის სიახლეებზე.
ქსელის განვითარება ჩვენი #1 პრიორიტეტია.