შეიძინე ბინა იდეა პანორამაში, ხოლო ტექნიკაზე, ავეჯსა და სარემონტო მასალებზე იდეა დეველოპმენტი იზრუნებს
იდეა დეველოპმენტი აანონსებს ახალ, განსაკუთრებულ შეთავაზებას მომავალი მაცხოვრებლებისთვის: იდეა პანორამაში ბინის შეძენისას თქვენ მიიღებთ 30,000 ან 50,000 ლარიან ვაუჩერს, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ კომპანიის პარტნიორ კომპანიებთან.
ვაუჩერი გადაეცემა თითოეულ ახალ მფლობელს შემდეგი პრინციპით:
- ერთსაძინებლიანი ბინის შეძენისას — 30,000 ლარის ვაუჩერი
- ორ ან მეტი საძინებლიანი ბინის შეძენისას — 50,000 ლარის ვაუჩერი
"იდეა პანორამაში ბინის შეძენას უამრავი უპირატესობა აქვს. კიდევ ერთი მათგანი სწორედ ეს ახალი - ვაუჩერის შეთავაზებაა, როგორც იცით იდეა პანორამა I-ი უკვე დასრულების ეტაპზეა, სწორედ ამიტომ გვინდა ჩვენს მომავალ მაცხოვრებელს დამატებითი კომფორტი შევუქმნათ და ბინის შეძენისას გადავცეთ სარემონტო მასალების, ტექნიკის, ავეჯის და განათების ვაუჩერი, დამეთანხმებით საკმაოდ კომფორტულია, როდესაც ბინის შეძენისას სახლის მოწყობაზე თავად დეველოპერი ზრუნავს. " — აცხადებს კომპანიის კომერციული დირექტორი, თაკო ახვლედიანი.
ოფიციალური პარტნიორობის ფარგლებში, ვაუჩერის გამოყენება შესაძლებელია წამყვან ბრენდებთან:
- ფორუმი
- ახალი ნათება
- გალერეა დემასი
- მიდეა
იდეა პანორამა ვაკე–საბურთალოზე, გიორგი დანელიას ქუჩაზე (უნივერსიტეტის ქუჩის მიმდებარედ) შენდება. პროექტი გამოირჩევა თავისი უნიკალური კონცეფციით — ბალანსი ბუნებასა და ქალაქს შორის.
საცხოვრებელი კომპლექსი მოიცავს:
- თანამედროვე ლობის 24/7 კონსიერჟის სერვისით
- სამდონიან ავტოსადგომს
- მოსასვენებელ სივრცეს
- საბავშვო ზონას
- პადელის მოედანს
პროექტის ყველა ბინას ფართო ტერასა აქვს, საიდანაც უცვლელი პანორამული ხედი იშლება.
დამატებითი ინფორმაციისთვის:
დაუკავშირდით "იდეა დეველოპმენტს" ცხელ ხაზზე: +995 599 511 911
ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.ideadevelopment.ge