შეხვდით ახალ წელს კოხტა ბაკურიანში ქართველ მუსიკოსებთან ერთად - ღონისძიების მხარდამჭერია SOLO და Visa
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
31 დეკემბერს, შეხვდით ახალ წელს კოხტა ბაკურიანში და შეიქმენით საუკეთესო საახალწლო გამოცდილება SOLO-სთან და Visa-სთან ერთად. საახალწლო ღონისძიებაზე დაუკრავენ ბექა გოჩიაშვილი, ლუკა თოფურია და თემურიკო დიასამიძე.
ღონისძიების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, ეწვიეთ ვებგვერდს.
3-დღიანი პროგრამის ფარგლებში, კოხტა ბაკურიანის სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ, დაესწრონ 1-2 იანვრის სადღესასწაულო ღონისძიებებსაც, სადაც მოუსმენენ საინტერესო არტისტების შესრულებას.
სასტუმროს და რესტორნების დასაჯავშნად +995 32 2 402 222; welcome@silkhospitality.com