შეხვდით ახალ წელს კოხტა ბაკურიანში ქართველ მუსიკოსებთან ერთად - ღონისძიების მხარდამჭერია SOLO და Visa

By პარტნიორის სტატია

Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.

31 დეკემბერს, შეხვდით ახალ წელს კოხტა ბაკურიანში და შეიქმენით საუკეთესო საახალწლო გამოცდილება SOLO-სთან და Visa-სთან ერთად. საახალწლო ღონისძიებაზე დაუკრავენ ბექა გოჩიაშვილი, ლუკა თოფურია და თემურიკო დიასამიძე.

ღონისძიების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, ეწვიეთ ვებგვერდს.

3-დღიანი პროგრამის ფარგლებში, კოხტა ბაკურიანის სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ, დაესწრონ 1-2 იანვრის სადღესასწაულო ღონისძიებებსაც, სადაც მოუსმენენ საინტერესო არტისტების შესრულებას.

სასტუმროს და რესტორნების დასაჯავშნად +995 32 2 402 222; welcome@silkhospitality.com

ყველაზე პოპულარული

იხილეთ ყველა
By პარტნიორის სტატია
By პარტნიორის სტატია
By პარტნიორის სტატია
By ანო ტვილდიანი
By პარტნიორის სტატია
By ნინო იმერლიშვილი