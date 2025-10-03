SOLO-ს და Mastercard-ის მხარდაჭერით, Oscar and the Wolf-ის ღონისძიება გაიმართება
10 ოქტომბერს, 23:00 საათზე, SOLO-ს და Mastercard-ის მხარდაჭერით და Flitz Collective-ის ორგანიზებით, რესპუბლიკა ივენთ ჰოლში მუსიკალური პროექტი Oscar and the Wolf-ი გაიმართება.
Oscar and the Wolf ეს არის Max Colombie-ს პროექტი, რომელიც სცენაზე 2023 წელს დაბრუნდა, მათი სინგლი "Warrior" კი მსოფლიო ჩემპიონატისთვის, ბელგიის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ჰიმნად იქცა.
Oscar and the Wolf - Max Colombie-ს პროექტია, ის ხშირად საკუთარ მუსიკას ახასიათებს როგორც "დისნეის მუსიკა მოზარდებისთვის". Max-ის დებიუტი 2014 წელს შედგა, შემდეგ კი ალბომით "Entity", მან ჟანრობრივი საზღვრები დაარღვია, შეუფერხებლად შეურია პოპი, R&B, EDM და ალტერნატიული ელემენტები ერთ უნიკალურ და აღიარებულ ჟღერადობაში.
მსმენელები აღნიშნავენ, რომ Max-ის ლაივ-შოუები მაგნიტურია, რომლის ფარგლებშიც, ვიზუალური ეფექტების და დაუფარავი ემოციების შერწყმა ქმნის დაუვიწყარ გამოცდილებას. Max-ის უნარი, ერთდროულად გამოხატოს მელანქოლიაც და ეიფორიაც, კვალდაკვალ ჩანს მის მთელ კარიერაში — ფოლკისა და დრიმ პოპის ჟღერადობიდან დებიუტურ ალბომში, კლუბური ტონების მქონე "Infinity" (2017) და მზის სხივებით გაჟღენთილი სინთ-პოპის მიმართულებით ალბომში "The Shimmer" (2022).
მას ჰყავს ერთგული მსმენელების არმია და გამორჩეული ადგილი უჭირავს უდიდეს ფესტივალებზე — მათ შორის Pukkelpop-სა და Tomorrowland-ზე. Max-ის გავლენა სცილდება მხოლოდ მუსიკალურ სფეროს — ის ქმნიდა საუნდტრეკებს ცნობილი დიზაინერის, Dries Van Noten-ის მოდის ჩვენებებისთვის.
ღონისძიების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად და ბილეთების შესაძენად ეწვიეთ ვებგვერდს: tkt.ge
SOLO Mastercard World Elite ბარათით გადახდისას, SOLO მომხმარებლები 20%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ.