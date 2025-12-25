ტერაბანკი განათლების მხარდაჭერის მიზნით ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან კოოპერაციული სწავლების მიმართულებით თანამშრომლობას იწყებს
Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.
You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.
ტერაბანკსა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის მიზანი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის - "ფინანსური სერვისები" რეალურ სამუშაო გარემოში კოოპერაციული სწავლების ფორმატით განხორციელებაა.
მემორანდუმის ფარგლებში ტერაბანკი განსაზღვრული მოდულების პრაქტიკულ ნაწილში ჩაერთვება, კოოპერაციული სწავლების რეალურ გარემოში ეფექტიანად წარმართვის მიზნით კი საჭირო მატერიალურ-ტექნიკურ ბაზასა და სასწავლო რესურსებს, ამავდროულად, პროფესიული სტუდენტების სწავლებასა და შეფასებას უზრუნველყოფს.
განათლების მხარდაჭერა ტერაბანკის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. აღნიშნული თანამშრომლობა კიდევ ერთი ნაბიჯია ახალგაზრდებისთვის მეტი პრაქტიკული შესაძლებლობის შექმნისა და პროფესიული განათლების გაძლიერების კუთხით.