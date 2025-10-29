თიბისი კონცეპტის მრავალფეროვანი შეთავაზებები სპა ცენტრებში
თიბისი კონცეპტი მომხმარებლებს ჯანსაღი ცხოვრებისა და თავის მოვლის კატეგორიაში მუდმივად უპირატეს შეთავაზებებს სთავაზობს. მიმდინარე შეთავაზებებში კი, განსაკუთრებით მრავალფეროვანია სპა ცენტრების ჩამონათვალი.
- Paragraph Spa Tbilisi
31 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრის ჩათვლით, თიბისი კონცეპტის Visa სადებეტო და Visa ertguli Signiture ბარათის მომხმარებლები, სასტუმრო პარაგრაფ თბილისის სპა ცენტრში გადახდილი თანხის 30%-ს, ჯამში მაქსიმუმ 300 ლარს, მომენტალურად დაიბრუნებენ. შეთავაზება ვრცელდება სპაში მიღებულ ყველა სერვისსა და შეძენილ პროდუქციაზე, ასევე აღნიშნული ბარათების ციფრულ ანალოგებზე: TBC Concept Visa Platinum, Visa Signature, Miles&Smiles Visa Signature და Visa ertguli Signature.
- Anne Semonin Spa Batumi
31 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრის ჩათვლით, თიბისი კონცეპტის მომხმარებლებს 30%-იანი ქეშბექი დახვდებათ რადისონ ბლუ ბათუმში არსებულ სპა ცენტრშიც- Anne Simonin Spa, სადაც ჯამში მაქსიმუმ 200 ლარს დაიბრუნებენ. სპა პროცედურების გარდა, შეთავაზება ვრცელდება მათ სასაჩუქრე ვაუჩერზეც.
Anne Simonin Spa-ში პროცედურის დაჯავშნით, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ- ფიტნეს ცენტრით, თბილი გარე აუზით, მშრალი და სველი საუნებით, შიდა აუზით.
შეთავაზება ვრცელდება შემდეგ სადებეტო ბარათებსა და მათ ციფრულ ანალოგებზე: TBC Concept Visa Signature, Visa Platinum, MC Worldelite, Miles&Smiles Visa Signature და Visa ertguli Signature.
- Purovel SPA
TBC Concept Visa Platinum, Visa Signature, MC World Elite ბარათების მფლობელები 31 დეკემბრამდე, 15%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ Purovel SPA-ში ანგარიშსწორებისას.
შეთავაზება ვრცელდება აღნიშნული ბარათების ციფრულ ანალოგებზეც.
- ბალნეოლოგიური სპა კურორტი
TBC Concept Visa Signature, Visa Platinum, MC Worldelite ბარათების მფლობელები, 31 დეკემბრამდე, 10%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებენ თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტის შერჩეულ პროცედურებზეც.
თითოეულ სპა ცენტრში შეთავაზებით სარგებლობისთვის, გადახდა უნდა განხორციელდეს თიბისის პოს-ტერმინალზე.
გარდა სპა ცენტრებისა, თიბისი კონცეპტის მომხმარებლებს, ჯანმრთელობისა და სილამაზის კატეგორიაში, სხვადასხვა შეთავაზება დახვდებათ შემდეგ პარტნიორ ობიექტებში: Axis Towers Wellness, Alliance Palace Batumi SKY39, Nail Sunny, GiGi Cosmetics, 12 რაუნდი, თოდუას კლინიკა, კლინიკა ნუაჟი, ნოემი, ველქინი, ესთეტიკური კლინიკა - MM.
შეთავაზებების დამატებითი პირობების სანახავად ეწვიეთ ბმულს.