თიბისი კონცეპტის მხარდაჭერით თათუზა ჯაზ კლუბი განსაკუთრებულ საღამოებს გთავაზობთ
თიბისი კონცეპტის მხარდაჭერით ჯაზ კლუბ Tatuza-ში დაუვიწყარი საღამოები გრძელდება. 29 და 30 ნოემბერს კოლორიტი ჯაზ-პიანისტის, აარონ პარქსის ტრიოს გამორჩეულ საღამოს წარმოგიდგენთ.
აარონ პარქსის შესრულების ინდივიდუალური სტილი მას ერთ-ერთ ყველაზე სახელგანთქმულ ჯაზ-პიანისტად აქცევს.
ამერიკელი ჯაზმენის ალბომი "Little Big" აერთიანებს ჯაზს, ინდიროკსა და კინემატოგრაფიულ ჟღერადობას. ის თანამშორმლობს ლეგენდარულ მუსიკოსებთან, როგორებიც არიან: Kurt Rosenwinkel, Marcus Miller და Gretchen Parlato. JazzTimes -მა აარონის შემოქმედება ჯაზში "ახალ ხედვად" მოიხსენია.
აარონ პარკსი – ფორტეპიანო
პეტერ ელდი – ბასი
გრეგ ჰაჩინსონი – დრამი
ღონისძიების პარტნიორია Eastern Promotions / ისთერნ პრომოუშენსი.
ღონისძიების მხარდამჭერია თიბისი კონცეპტი და Visa
ბილეთების შეძენა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე ადგილზე
სპეციალური შეთავაზების ფარგლებში, თიბისი კონცეპტის Visa ბარათის მფლობელები ბილეთის ონლაინ შეძენისას 15%-იანი ფასდაკლებით ისარგებლებთ. გაითვალისწინეთ, შეთავაზება მოქმედებს ბილეთების მხოლოდ ონლაინ შეძენისას