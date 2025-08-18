თოდუას კლინიკის - ციფრული ინოვაციების ჰაბი
"თოდუას კლინიკის" მთავარი ხაზი ტრადიციებისადმი ერთგულებაა - აქ მედიცინა, ურთიერთობები და მართვაც კი ტრადიციებს ეფუძნება, თუმცა კლინიკის მენეჯმენტს ინოვაციების დანერგვაში ეს ხელს არ უშლის. უფრო მეტიც, "თოდუას კლინიკას" სხვებისგან ისიც გამორჩევს, რომ აქ ტრადიციას ინოვაციები ბუნებრივად ერწყმის და შედეგად პაციენტები სულ სხვა დონის სერვისს იღებენ. პირველობა ხომ "თოდუას კლინიკისთვის" გენეტიკურ კოდად იქცა...და სამედიცინო სფეროში AI, ანუ ხელოვნური ინტელექტიც პირველად სწორედ აქ დაინერგა.ყველა სიახლე ინფორმაციული ტექნოლოგიების შიდა გუნდის მიერ არის შექმნილი, რაც თოდუას კლინიკის ციფრულ ინოვაციებს შეუქცევად განვითარებას და სამედიცინო სფეროში ლიდერობას უზრუნველჰყოფს.
ხელოვნური ინტელექტი პროცესების მართვაში კლინიკამ 2024 წლის დეკემბრიდან ჩაუშვა, ამის შემდეგ სისტემა მუდმივად იხვეწება და ამ ეტაპზე შიდა ბილინგისა და რეგისტრატურის ნაწილში მთავარ საქმეს სწორედ AI აკეთებს, ანუ ყველაფერს, რაც აქამდე ხელით კეთდებოდა. "თოდუას კლინიკაში" ხელოვნურმა ინტელექტმა თითქმის სრულად ჩაანაცვლა ფურცელი, შედეგად კი, ეკოლოგიაზე ზრუნვის გარდა, მინიმუმადეა დასული შეცდომების ალბათობა და მკვეთრად გაზრდილი - მომსახურების დრო.
ახლა, თუ თქვენ კლინიკაში, მაგალითად დაზღვევის ნებართვით მიხვალთ, მონაცემების პროგრამაში ასახვისთვის რეგისტრატორს ინფორმაციის ფურცლიდან გადაწერა აღარ დასჭირდება. "თოდუას კლინიკის" რეგისტრატორებს არც გარედან შესული ფორმა 100-ის ხელით შევსება უწევთ, მათ ნაცვლად ამასაც უკვე ხელოვნური ინტელექტი აკეთებს. ეს კლინიკის დანერგილი პროგრამული უზრუნველყოფის წყალობით ხდება, სამედიცინო ცენტრი ფურცელს მხოლოდ პაციენტის ან სახელმწიფო უწყების მოთხოვნის დროს იყენებს, სხვა შემთხვევაში ყველა პროცესი აქ ავტომატიზებულია. ასე თანამედროვე პროგრამულ უზრუნველყოფას კლინიკა ყველგან იყენებს: ლაბორატორიაში, რადიოლოგიაში, ქირურგიაში, ამბულატორიაში, სტაციონარში და ონკოლოგიაშიც კი.
"თოდუას კლინიკაში" ავტომატიზებულია პაციენტთა რიგის სისტემაც. პაციენტი სასურველ ექიმთან ქოლცენტრის საშუალებით ჩაწერის შემდეგ ავტომატურად იღბს SMS შეტყობინებას, რომელშიც კლინიკაში ვიზიტის დრო და მისი რიგის ნომერი უკვე მითითებულია. რიგის სისტემა დაკავშირებულია ჩაწერის სისტემასთანაც, ამიტომ კლინიკაში მისვლის შემდეგ ქსელი პაციენტს პრიორიტეტს ავტომატურად ანიჭებს და ასე სასურველ მომსახურებას ის წინასწარ დაჯავშნილ დროს იღებს.
ცალკე სერვისია საოპერაციო ჯავშნები. "თოდუას კლინიკის" პროგრამული უზრუნველყოფის შედეგად მედიკოსებს შეუძლიათ კალენდარზე იხილონ მანიპულაციებისა და ქირურგიული ოპერაციებისთვის დაკავებული და თავისუფალი დღეც და საათიც. ექიმს იმავე ციფრული მხარდაჭერით ჯავშნის გაკეთება თავად შეუძლია, შედეგად მანიპულაციური თუ საოპერაციო პროცესი გაცილებით მარტივად იგეგმება.
სულ ახალია შეხსენებასთან დაკავშირებული სერვისი. მაგალითად, ჩატარებული მკურნალობის შემდეგ თუ პაციენტი კონტროლს საჭიროებს, მკურნალ ექიმს შესაძლებლობა აქვს კონკრეტული თარიღი ფორმა 100-ში ასახოს. ამის შემდეგ პროგრამა ვიზიტის დროის დადგომამდე 1 კვირით ადრე პაციენტს შეტობინებას ავტომატურად უგზავნის და ახენებს, რომ კლინიკაში გეგმიური ვიზიტი უწევს.
"თოდუას კლინიკაში" პაციენტის სამედიცინო ისტორიასაც ერთიანი სისტემა ინახავს. პროგრამული უზრუნველყოფა ექიმებს შესაძლებლობას აძლევს ჰქონდეთ წვდომა კლინიკაში რეგისტრირებული პაციენტის სრული ისტორიაზე. ეს კი, ბუნებრივია, ზოგავს როგორც ექიმის, ასევე პაციენტის დროს. დროს ზოგავს და პროცესს აჩქარებს ბიომეტრიული ხელმოწერების სისტემაც. ამ მნიშვნელოვანი სიახლის დანერგვის შედეგად კლინიკას პაციენტის მხრიდან ხელმოწერის საჭიროება აღარ უდგას.აღსანიშნავია, რომ ელექტრონული ხელმოწერის სისტემა კლინიკაში სრულად IT დეპარტამენტის მიერ შეიქმნა და მათ სხვა პლათფორმის ჩართულობა არ დასჭირვებია. ციფრული ტრანსფორმაციის შედეგად დოკუმენტების წარმოება მათ შორის: ხელმოწერები, თანხმობა თუ ადმინისტრაციული დოკუმენტაცია თოდუას კლინიკაში სრულად ელექტრონულად ხდება.
ციფრული განვითარების გუნდის კიდევ ერთი "ნოუ ჰაუ" სამედიცინო შემოვლისთვის საჭირო პლანშეტების ინსტალაციაა. პაციენტის საწოლთან მიმაგრებულ პლანშეტებში
სამედიცინო ისტორია ციფრული ფორმით ინახება და ხელის ერთი მოძრაობით მკურნალი ექიმის წინაშე მთელი ისტორია იშლება. ეს კი მედიკოსებს საქმეს უმარტივებს და მხოლოდ სამედიცინო პროცედურებზე კონცენტრირების პირობას უქმნის.
ინოვაციებისკენ სწაფვამ "თოდუას კლინიკა" საქართველოსთვის სრულიად უნიკალურ გადაწყვეტილებამდე მიიყვანა - კლინიკის ცენტრალურ ფილიალში პაციენტების ანალიზები ლაბორატორიებსა და განყოფილებებს შორის, შეიძლება ითქვას, რომ "დაფრინავენ". ეს პნევმატური მიწოდების სისტემაა, რომელიც ცენტრში 1 კილომეტრზეა გადაჭიმული და რომელსაც 17 გაჩერება აქვს. გაჩერებებს შორის 2 ლაბორატორიაა, დანარჩენი სხვადასხვა განყოფილება და აფთიაქი. ამ სისტემის მეშვეობით ანალიზისთვის საჭირო მასალები ლაბორატორიაში გაცილებით სწრაფად ხდება, ვიდრე ხელით გადატანის შემთხვევაში. სისტემა უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უნიკალურია, რადგან კონტეინერში მოთავსებული მასალების დაზიანების ალბათობა თითქმის ნულოვანია.
"თოდუას კლინიკის" უნიკალურობას, ე.წ ონკოპროტოკოლებიც განსაზღვრავს. ქიმიოთერაპიის კურსზე მედიკამენტების შერევა ელექტორუნული მოდულით მხოლოდ აქ ხდება, ავტომატიზებულ პროცესში კი მინიმუმამდეა დაყვანილი რისკი იმისა, რომ მედიკამენტების შერევა არასწორად მოხდება. ამ დავალებას "თოდუას კლინიკის" პროგრამული უზრუნველყოფა თითოული პაციენტისთვის ავტომატურად ასრულებს.
იქ, სადაც პაციენტი და მისი ოჯახი პრიორიტეტია, კომფორტული გარემოს შექმნაც ორგანიზაციის მთავარ ამოცანას წარმოადგენს. სწორედ პაციენტების თანხლებ პირთა კომფორტზე ფიქრობდა კლინიკის მენეჯმენტი მაშინ, როცა კლინიკაში სპეციალური მონიტორის დამონტაჟება გადაწყვიტა. ეს მონიტორი, რომლზეც პირადი მონაცემების დაცვით, დაშიფრული ინციალებით პაციენტის შესახებ ინფორმაცია იკითხება, სწორედ ქირურგიული პაციენტების ახლობლებისთვისაა განკუთვნილი, შესაბამისად, ახლობლებმა იციან, როდის და სად არის პაციენტი _ ქირურგიულ განყოფილებაში თუ პალატაში.
უკვე სამი თვეა პაციენტებისთვის ხელმისაწვდომია "თოდუას კლინიკის" მობილური აპლიკაცია ექნება, კლინიკის ოფიციალური გვერდი პირადი კაბინეტის ქონის შესაძლებლობას პაციენტებს დიდი ხანია აძლევს. მობილურ აპლიკაციაში თავს მოიყრის პაციენტის ყველა სამედიცინო ინფორმაცია: ანალიზების პასუხები, ექიმის ხელმოწერილი დასკვნა და სხვა. პროგრამა შესაძლებლობას იძლევა, პაციენტმა მისთვის სასურველი ინფორმაცია ნებისმიერ ექიმს გაუზიაროს.
"თოდუას კლინიკის" პროგრამული უზრუნველყოფა მას ყველა სხვა კლინიკისგან განასხვავებს და ეს შედარება საქართველოს მასშტაბსაც სცდება. ტრადიციულად კლინიკები რამდენიმე პროგრამულ უზრუნველყოფას იყენებენ, ყველა განყოფილება სხვადასხვა პროგრამით სარგებლობს, "თოდუას კლინიკის" შემთხვევაში კი ჰოსპიტლის მენეჯმენტის პროცესი ერთ პროგრამაშია გაერთიანებული. "ერთი ფანჯრის" პრინციპზე კლინიკის ხელმძღვანელობამ არჩევანი პროცესების დაჩქარების მიზნით გააკეთა.
საამაყოდ ისიც უნდა ითქვას, რომ "თოდუას კლინიკის" სამივე ფილიალი ერთმანეთს ოპტიკურბოჭკოვანი კაბელით უკავშირდება, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ინტერნეტის გლობალური გათიშვის შემთხვევაშიც კი კლინიკაში სერვისების მიწოდება არ ფერხდება.