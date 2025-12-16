Tower Group-ის პრემიალურ პროექტებზე წინასაახალწლო, განსაკუთრებული ფასებია
Tower Group აანონსებს წინასაახალწლო შეთავაზებას კომპანიის ორ გამორჩეულ და მოთხოვნად პროექტზე - Kvirike Residence და Piazza Residence.
Kvirike Residence აპარტ-სასტუმრო კომპლექსია, რომელიც შატოს უნიკალურ კონცეფციას და თანამედროვე ინფრასტრუქტურას ქართულ ტრადიციებთან ერთიანებს. კომპლექსის ტერიტორია გარშემორტყმულია ვენახებით, მოქმედი ღვინის მარანი კი მაცხოვრებლებს და სტუმრებს ავთენტურ კულტურულ გამოცდილებას სთავაზობს.
პროექტის ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურა მოიცავს:
- ღია და დახურულ აუზებს
- ფიტნეს და სპა სივრცეებს
- საკონფერენციო დარბაზებს
- ღვინის მარანსა და ვენახს
- ევროპული სტილის კაფეებს
- კომერციულ ზონებს და მიწისქვეშა პარკინგს
მაცხოვრებლებს ასევე ექნებათ პრივატული სანაპიროს გამოყენებისა და სასტუმროდან ზღვამდე ტრანსფერის შესაძლებლობა.
წინა საახალწლო შეთავაზების ფარგლებში, აპარტამენტებზე მოქმედებს 15%-იანი ფასდაკლება, რაც პროექტს კიდევ უფრო მიმზიდველს ხდის როგორც დასასვენებლად, ისე საინვესტიციოდ.
Piazza Residence Tower Group-ის ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური პროექტია, რომელიც ძველ ბათუმში მდებარეობს და გამოირჩევა კლასიკური არქიტექტურით, დახვეწილი ესთეტიკითა და თანამედროვე ცხოვრებისათვის საჭირო სრული ინფრასტრუქტურით.
კომპლექსი მოიცავს: პირად პიაცასა და ვენეციური სტილის შადრევნებს, ბუტიკ-რესტორნებს, ბიზნეს ლაუნჯს, ფიტნეს ცენტრსა და მიწისქვეშა პარკინგს.
ამჟამად, შერჩეულ აპარტამენტებზე ხელმისაწვდომია 10 000$-დან ფასდაკლება.
შეთავაზება ძალაშია 31 დეკემბრამდე.
Tower Group კვლავ ინარჩუნებს ხარისხისა და ინოვაციური ურბანული განვითარების მაღალ სტანდარტებს, ხოლო მიმდინარე კამპანია მსურველებს აძლევს შესაძლებლობას შეიძინონ აპარტამენტები განსაკუთრებული პირობებით.
დეტალებისთვის და ბინების შესარჩევად ეწვიეთ ოფიციალურ ვებგვერდს:
https://centralmg.ge/project