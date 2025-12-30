წარმოაჩინე შენი ბიზნესი მობილბანკში ¬- როგორ მუშაობს საქართველოს ბანკის Ads მენეჯერი
ციფრული ეპოქის მარკეტინგი მხოლოდ რეკლამას აღარ ეყრდნობა — მთავარი ძალა ახლა იმ სივრცეებშია, რომელსაც მომხმარებელი ყოველდღიურად სტუმრობს. საქართველოს ბანკი, Ads მენეჯერით, ბიზნესებს სწორედ ამ საკითხში უწევს დახმარებას და შესაძლებლობას აძლევს, საკუთარი შეთავაზებები სამიზნე აუდიტორიას ქართულ ბაზარზე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ციფრულ არხებში - მობილბანკში, sCoolApp-სა და Offers.bog.ge-ზე გაუზიაროს, რომელსაც 1.8 მილიონი მომხმარებელი ჰყავს.
რა არის Ads მენეჯერი?
Ads მენეჯერი ციფრული პლატფორმაა, რომელიც შესაძლებლობას გაძლევთ, საკუთარი მომხმარებლისთვის შექმნათ ფასდაკლების, ქეშბექის, PLUS, MR, sCool ქულების დაბრუნება. შექმნილი შეთავაზება კი გამოქვეყნდება:
- საქართველოს ბანკის მობილბანკში;
- მოსწავლეებისთვის განკუთვნილ აპლიკაციაში sCoolApp;
- შეთავაზებების პორტალზე — Offers.bog.ge;
- საქართველოს ბანკის სოციალური მედიის არხებში
და რაც მთავარია — შეთავაზება არა ზოგად აუდიტორიას, არამედ ზუსტად თქვენ მიერ შერჩეულ სეგმენტს მიწვდება.
ვისთვის შეგიძლიათ შეთავაზების შექმნა?
Ads მენეჯერს გამოარჩევს ის, რომ იგი ზუსტი სეგმენტაციის შესაძლებლობას იძლევა. პლატფორმაზე შეგიძლიათ მომხმარებლის პროფილის განსაზღვრა და მათ ინტერესებსა და საჭიროებებზე მორგებული შეთავაზების გამოქვეყნება. მაგალითად:
- მხოლოდ კონკრეტული ბარათის მფლობელებისთვის, მაგალითად:
- SOLO ბარათის მომხმარებლებისთვის;
- American Express ბარათის მფლობელებისთვის;
- Plus ბარათით გადამხდელებისთვის;
- მოსწავლეების ან სტუდენტების ბარათის მფლობელებისთვის (სქულ ქარდი, სტუდენტ ქარდი);
- აქტიურობის ტიპის მიხედვით, როგორებიცაა:
- აქტიური მომხმარებლები (ის, ვინც თქვენი პროდუქტით ან სერვისით ბოლო ორი თვის განმავლობაში ისარგებლა);
- ახალი მომხმარებლები;
- პასიური მომხმარებლები (ვინც ადრე იყო აქტიური, მაგრამ ბოლო 2 თვე -არა).
- ინტერესების მიხედვით, როგორებიცაა: შოპინგი, გასტრონომია, განათლება, დასვენება, კულტურა, სპორტი და ჯანმრთელობა, სახლი და ოჯახი.
- დემოგრაფიული პარამეტრების - ასაკის, სქესის ან რეგიონის მიხედვით.
- ადგილმდებარეობის მიხედვითაც – ზუსტად განსაზღვროთ რომელ მისამართზე ან ობიექტში გინდათ გამოჩნდეს შეთავაზება და რომელში - არა.
როგორ იქმნება შეთავაზება?
Ads მენეჯერში შესვლა შესაძლებელია მომხმარებლის იმ სახელითა და პაროლით, რომელიც ბიზნეს ინტერნეტბანკსა და მობილბანკში გამოიყენება. შემდეგ კი შეთავაზების გამოსაქვეყნებლად მხოლოდ რამდენიმე ნაბიჯია საჭირო.
პლატფორმა ინტუიციურია და თუკი ბიზნესი საკუთარ მიზანს - გაყიდვების სტიმულირებას, ახალი მომხმარებლების მოზიდვას თუ ლოიალურობის ზრდას - მონიშნავს, Ads მენეჯერი რეკომენდაციას მისცემს, თუ რა ტიპის შეთავაზება შექმნას. პლატფორმაზე ჩაშენებულია საკომუნიკაციო ელემენტებიც - სასურველი ვიზუალის შერჩევის ან ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით, სარეკლამო ტექსტის შედგენის ფუნქციონალები.
აღსანიშნავია, რომ 31 იანვრამდე მომსახურების სექტორის ბიზნესებს შესაძლებლობა აქვთ, საქართველოს ბანკის Ads მენეჯერის გამოყენებით 10-ჯერ მეტი PLUS ქულის შეთავაზება შექმნან, ხოლო მომხმარებლებისთვის დასარიცხ ქულებს საქართველოს ბანკი სრულად აფინანსებს. (თითოეული მომხმარებლისთვის დასაბრუნებელი PLUS ქულების მაქსიმალური რაოდენობაა 4,000 PLUS ქულა). შეთავაზების პირობები იხილეთ ბმულზე.
დაიწყეთ შეთავაზების შექმნა დღესვე Ads მენეჯერიდან. თუ ჯერ არ ხართ საქართველოს ბანკის მომხმარებელი — გახსენით ბიზნეს ანგარიში ონლაინ, რამდენიმე წუთში.