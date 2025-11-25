თუ გსურს გახდე საქართველოს ბანკის სტიპენდიატი, დაესწარი ონლაინ ვებინარს და გაიგე მეტი როგორ მოიპოვო სრული ან ნაწილობრივი დაფინანსება 21 უნივერსიტეტში
საქართველოს ბანკი, როგორც განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი, ნიჭიერი და მიზანდასახული სტუდენტებისთვის 21 პარტნიორ უნივერსიტეტში სასტიპენდიო პროგრამას ახორციელებს. თუ გსურს, გაიგო უფრო მეტი, თუ როგორ მოიპოვო საქართველოს ბანკის სტიპენდი და სრულად ან ნაწილობრივ დაიფინანსო სწავლა, დაესწარი ონლაინ ვებინარს – 26 ნოემბერს, 19:00 საათზე და დაუსვი კითხვები საქართველოს ბანკის სტიპენდიატს - ანა მაჭავარიანს და საქართველოს ბანკის ბრენდ მენეჯერს - ანუკი ხონელიძეს.
რას გაიგებ ვებინარიდან:
- როგორ მოიპოვო საქართველოს ბანკის სტიპენდია 21 პარტნიორ უნივერსიტეტში;
- მიიღებ ინფორმაციას რა კრიტერიუმებით ხდება სტიპენდიატების შერჩევა;
- მოისმინ რჩევებს, რომლებიც აპლიკაციის შევსების და გასაუბრების დროს გამოგადგება.
რა უნდა იცოდე საქართველოს ბანკის სტიპენდიის შესახებ?
- სწავლის დაფინანსების მიღება შეუძლია საბაკალავრო საფეხურზე მყოფ ნებისმიერ სტუდენტს საქართველოს ბანკის 21 პარტნიორ უნივერსიტეტში;
- სტიპენდია მოიცავს სწავლის ერთწლიან, სრულ ან ნაწილობრივ დაფინანსებას;
- სტუდენტები შეირჩევიან მაღალი აკადემიური მოსწრებითა და ლიდერობის პოტენციალით;
- პირველ ეტაპზე უნივერსიტეტები გადაარჩევენ აპლიკაციებს GPA-სა და სამოტივაციო წერილის საფუძველზე;
- შემდეგ ეტაპზე შერჩეულ აპლიკანტებთან ჩაინიშნება გასაუბრება, რის შემდეგაც გამოვლინდებიან საქართველოს ბანკის სტიპენდიატები;
- სტიპენდიის მიღების კრიტერიუმებს თითოეული უნივერსიტეტი ინდივიდუალურად განსაზღვრავს;
- თითო უნივერსიტეტიდან დაფინანსდება მინიმუმ 4-5 სტუდენტი.
რაც შეეხება ბანკის პარტნიორ 21 უნივერსიტეტს, მათი სია ასე გამოიყურება:
- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
- თავისუფალი უნივერსიტეტი;
- აგრარული უნივერსიტეტი;
- აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია;
- ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი (GAU);
- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი;
- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი;
- საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (SEU);
- სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
- იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
- ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია;
- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
- ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (KIU);
- საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი (GIU);
- შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;
- საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;
- თბილისის სახელმწიფო კონსერავტორია;
- შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი;
- სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
- საქართველოს უნივერსიტეტი.
შეხვედრაზე დასასწრებად აუცილებელია რეგისტრაცია: შეხვედრის ბმულს ვებინარის დაწყებამდე, მეილზე მიიღებთ.