3 banderas rojas a tener en cuenta al contratar un entrenador de libros o escritura

Escribir y publicar un libro para aumentar su visibilidad, credibilidad y alcance en el mercado está de moda. Pero si no sabe nada sobre la industria editorial, ¿por dónde empezar? Mucha gente busca contratar a un entrenador de libros. El problema es que muchas son personas legítimas, pero otras no. Muchos de mis clientes han dicho públicamente que nunca hubieran escrito sus libros sin mi ayuda. Escribir un libro es difícil, y quienes obtienen la información, la responsabilidad y el apoyo correctos son los que tienden a tener éxito. Dicho esto, hay muchas personas que tomarán su dinero, no sabrán cómo guiarlo para lograr su sueño y luego culparán a usted del fracaso. (A eso se le llama gaslighting , por cierto). Entonces, antes de gastar dinero para trabajar con un entrenador de libros, considere estas cuatro cosas. Relacionado: ¿Qué hace a un buen entrenador de libros? 1. ¿El entrenador de libros tiene experiencia en escritura? Estoy continuamente sorprendido por la cantidad de personas que dicen ser entrenadores de libros a quienes nunca se les ha pagado por escribir y ni siquiera escriben un blog. (Y ni siquiera toquemos la falta de corrección de pruebas que a menudo se incluye en el contenido de sus redes sociales). Recientemente fui oradora en un evento de networking y una mujer, que interrumpía mi sesión de preguntas y respuestas para presentar sus programas / servicios, también dijo que era instructora de libros. Intentó discutir conmigo acerca de por qué alguien debería contribuir a su antología, por una tarifa "nominal", en lugar de escribir un libro. (Por cierto, me dijeron que lo mantenía elegante). Amigos míos que estaban allí la interrogaron más y descubrieron que tenía un negocio de asesoría de bienestar y sintieron que era un fracaso. Ella admitió abiertamente que pensaba que entrenar a las personas contribuyendo a las antologías, cobrarles tarifas por publicar esas antologías y ayudarlas a convertirse en (los llamados) autores más vendidos de Amazon, sería más rentable para ella porque era "la tendencia". Ciertamente no es mi intención hacer sentir mal a nadie, pero esta experiencia es demasiado común. Como alguien a quien le pagaron por primera vez por escribir a la edad de 14 años, fue un periodista de periódico galardonado durante 17 años y he escrito libros con mi propio nombre y seudónimo, realmente me asusta oír hablar de tantos no escritores. afirmando ser entrenadores de libros. En primer lugar, muchos de estos entrenadores de "autores más vendidos de Amazon" utilizan técnicas poco éticas para conseguir que sus clientes obtengan ese título. Estos entrenadores animan a sus clientes a crear libros para colorear, diarios de gratitud y similares. (Probablemente porque el coach no sabe cómo guiar a su cliente a escribir un libro real). Luego, el entrenador elige una categoría oscura, como los mapas de Colorado, establece el precio del libro extremadamente bajo y hace todo lo posible para que un grupo de personas compre el libro para que el autor se convierta en un éxito de ventas de Amazon incluso durante 30 segundos. ¡Parece que tres veces a la semana, recibo un mensaje en las redes sociales pidiéndome que compre el libro de alguien por “solo 99 centavos” HOY! Honestamente, podría sentirse bien que el ego de alguien diga que es un autor más vendido de Amazon. Pero realmente, ¿qué significa al final del día? No quiero ser un snob de los medios, pero no son los elogios de The New York Times u Oprah. Esos son significativos. Además de un día de un montón de ventas de 99 centavos, ¿la capacidad de decir que eres un autor más vendido de Amazon cambiará tu vida más allá de ser una conversación interesante durante la cena para personas que no están al tanto? ¿Qué diría si consigue un podcast, un periódico u otra entrevista con los medios y se le presiona para obtener más detalles? ¿Le traerá más clientes o clientes? Cuando se tome unos meses de su vida para escribir un libro adecuado en lugar de tratar de atajar el proceso, lo hará. No digo que las antologías o las revistas no tengan cabida en el mundo; son valiosos por derecho propio cuando los realizan correctamente personas que ya tienen cierto nivel de visibilidad. Pero ser uno de los muchos escritores de una antología, crear un libro para colorear o armar un diario con una pregunta en cada página no es crear autoría o liderazgo intelectual. Con raras excepciones, no será más que un proyecto de vanidad. ¿La capacidad de decir que eres un autor de best-sellers de Amazon realmente te valida como un experto en tu campo, cuando sabes en el fondo cómo sucedió realmente este supuesto honor? Podemos engañar a los demás, pero no a nosotros mismos. Aparte de Amazon, ¿realmente se sentirá orgulloso de su título de "Autor de ..." cuando sepa que tomó atajos? ¿Su proyecto se enfrentará a los de sus colegas, que se tomaron el tiempo para pasar por el proceso correctamente? Y es por eso que es tan importante abrirse camino a través de todo el bombo publicitario para encontrar un asesor de libros que realmente pueda ayudarlo a aumentar su visibilidad, credibilidad y alcance en el mercado a largo plazo y encontrar a alguien que no esté mejor versado en términos de marketing que escribir y publicar contenido de alta calidad. Relacionado: 5 trampas que debe evitar al escribir su primer libro de negocios 2. ¿El entrenador de libros tiene un proceso para llevarlo desde la idea del libro hasta el capítulo final? Winging no funciona para escribir, especialmente para escribir y publicar un libro. Aunque el coaching, por supuesto, debe personalizarse en función de las necesidades, los objetivos, las experiencias y la personalidad del cliente, cualquier coach creíble debería tener un plan para guiar a la gente por el proceso de redacción y publicación de un libro. Por ejemplo, tengo un proceso de firma de nueve pasos (que a veces llamo 9 Pasos Esenciales para Escribir un Libro ) que ha llevado a cientos de personas desde el concepto hasta el libro publicado. Algunas personas luchan más con un paso que con otras, por lo que dedicamos más tiempo a ese paso. El objetivo no es que el asesor de libros entregue un programa sencillo, sino que tenga la experiencia para crear un proceso que funcione incluso para los escritores principiantes. Relacionado: 3 consejos para ayudarlo a terminar ese libro que ha tenido en usted durante años 3. ¿Qué encuentra cuando busca este entrenador de libros en línea? Aunque realmente no estoy tratando de golpear a las personas legítimas que hicieron una transición de una carrera a otra, investigue cuidadosamente a cualquiera que parezca mejor en ventas y marketing que escribiendo. ¿Esta persona tiene testimonios de clientes anteriores? Si es así, ¿esos testimonios dan detalles, no solo “Jane Doe es una gran persona”? ¿Otros expertos están entrevistando a este entrenador en sus podcasts, transmitiendo en vivo con ellos, apoyándolos públicamente, incluyéndolos en sus eventos de sorteo o haciéndolos hablar en sus cumbres virtuales o en vivo? Si sus compañeros no consideran que este entrenador de libros sea lo suficientemente experto como para compartirlo con su público, ¿realmente tiene la experiencia para guiarlo a través de la redacción y publicación de su libro? ¿Esa persona ha trabajado alguna vez en medios, publicaciones o un campo relacionado? Una vez más, no hay delito en cambiar de carrera. ¿Pero quieres ser el conejillo de indias de alguien que no ha trabajado en un campo relacionado con ayudarte a escribir y publicar tu libro? ¿Cuánto contenido escrito ha publicado esa persona? Tenga en cuenta que algunos entrenadores de libros contratan escritores fantasmas, por lo que encontrar firmas en línea o incluso en medios impresos no siempre es una garantía. Profundiza un poco más. ¿Trabajaron como escritores para una publicación o una empresa? ¿Fueron a la universidad a escribir? Si es así, lo más probable es que no utilicen escritores fantasma, o si los usan con poca frecuencia. ¿Ha publicado libros o al menos figura como editor? Tenga en cuenta que algunas personas tienen seudónimos o trabajan como escritores fantasmas (yo he hecho ambos), pero debería haber algo bajo su propio nombre. Resumiendo Trabajar con el entrenador de libros adecuado puede ser una de las mejores inversiones que pueda hacer, pero como cualquier otra cosa en el ámbito empresarial, puede quemarse. La mayoría de los entrenadores en todos los nichos son excelentes personas, pero siempre hay algunas manzanas podridas en cada grupo. Si algo no se siente bien, probablemente no lo sea. Un libro hará mucho por usted, pero solo si está escrito de manera sistemática bajo la guía de alguien que tenga experiencia. La mayoría de mis clientes obtienen sus mejores ganancias en el back-end vendiendo sus servicios, productos y cursos. Venden libros (un cliente ganó $ 5,000 en una noche en un evento por la venta de libros), pero también logran otros objetivos. Si alguien le promete que ganará seis cifras solo con la venta de libros, que se convertirá en un autor más vendido de Amazon de la noche a la mañana o cualquier otra cosa por el estilo, probablemente esté hablando con un especialista en marketing y no con un verdadero experto en escritura. Profundiza en ti mismo y pregúntate si estás de acuerdo con eso. Si realmente desea ser un autor y necesita ayuda para lograrlo, trabaje con un asesor de libros calificado que tenga todas las herramientas que necesita para ayudarlo a hacer realidad su sueño. Relacionado: Cómo comenzar a escribir su libro de no ficción para generar prospectos