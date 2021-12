Estos libros y podcasts lo ayudarán a trabajar de manera más inteligente en 2022

This article was translated from our US edition using AI technologies. Errors may exist due to this process. Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

Si bien siempre podemos sentir la presión de trabajar duro, nunca deberíamos sentirse culpable por esforzarse no solo por trabajar de manera más inteligente, sino también por trabajar de manera más inteligente. Como defensores de la productividad y los hábitos de trabajo saludables, mis colegas y yo sabemos que hay un gran valor comercial en lograr más con menos. Nos encanta leer, escuchar y aprender sobre nuevos puntos de vista que elevan nuestra sabiduría sobre lo que significa ser un empleado de alto rendimiento en los entornos de trabajo híbridos y remotos de la actualidad. Trabajar de forma más inteligente también significa beneficiarse de métodos que están respaldados por datos y conocimientos que informan, predicen y logran resultados positivos continuamente. Entonces, para ayudarlo a inspirarse a trabajar de manera más inteligente en el nuevo año, echemos un vistazo a algunos de los mejores contenidos que encontramos en 2021 sobre productividad, bienestar y hábitos en el lugar de trabajo. Encontrar fluir y volverse sin esfuerzo "Burnout no es una insignia de honor". Esta cita de Sin esfuerzo de Greg McKeown: Facilite hacer lo que más importa es una llamada de atención para miles, si no millones, de trabajadores en la era digital. En su libro, McKeown presenta un caso muy convincente de por qué un trabajo gratificante y significativo no debería sentirse como una carga. Effortless está repleto de consejos para diseñar sistemas que aborden proyectos desafiantes y entrenar su cerebro para que se concentre en tareas críticas sin tener en cuenta todo lo demás. En este podcast revelador , McKeown y la estratega de crecimiento Tanya Dalton hablan de repensar su lista de tareas pendientes, cultivar la motivación intrínseca y lidiar con pequeñas responsabilidades que no son muy emocionantes. Si alguna vez te preguntas: "¿Cómo puedo priorizar mi trabajo cuando todo se siente como una prioridad?", Entonces necesitas escuchar lo que esta pareja tiene que decir sobre la importancia de los sistemas de apoyo y sobre cómo llenar nuestros días con actividades que en última instancia, nos trae alegría. Relacionado: Cómo utilizar Flow para aumentar su productividad Aprovechando el poder de la atención Como maestro en psicología del usuario y diseño de productos, sin mencionar el ex director ejecutivo de una plataforma de publicidad social, Nir Eyal comprende el poder de la atención. Su libro Indistractable: How to Control Your Attention and Choose Your Life pinta una imagen de la atención humana como un recurso fundamental, un hermoso regalo y un bien valioso. Debido a que muchas tecnologías de consumo adictivas se han diseñado para brindarnos una gratificación instantánea, Eyal sostiene que debemos aprender a lidiar con la incomodidad y practicar el control de los impulsos para que podamos dedicar más tiempo a la tracción: pequeñas acciones que nos acercan a lograr lo que realmente queremos. en la vida. Debido a que la tecnología sigue siendo una fuerza para el crecimiento exponencial y el cambio positivo, debemos hacer la distinción entre las herramientas que nos hacen más eficientes, como el análisis de la fuerza laboral, y las que nos distraen de enfocarnos y alcanzar nuestras metas. Cuando Eyal habló con el podcaster de productividad Erik Fisher, los dos hablaron sobre la impracticabilidad de renunciar a la tecnología por completo. Escuche aquí si está interesado en adoptar el modelo simple y respaldado por la investigación de Eyal para aprender a cumplir las promesas que se hace a sí mismo y a los demás. Relacionado: 7 estrategias probadas para superar las distracciones Desmitificando la gestión del tiempo ¿Qué sucede cuando la búsqueda de la máxima productividad va demasiado lejos? Ésta es una de las preguntas que el “adicto a la productividad en recuperación” Oliver Burkemann busca responder en su libro Four Thousand Weeks: Time Management for Mortals (el título proviene de la cantidad promedio de tiempo que un humano tiene en la Tierra). Berkemann reconoce que la gestión del tiempo es una de las habilidades más importantes que poseemos, sin embargo, muchos consejos sobre esta disciplina son demasiado prescriptivos y basados en tareas. Incluso cuando logramos revisar la lista de tareas pendientes de una semana determinada, adoptar una mentalidad incorrecta puede hacernos sentir agotados y estresados, lo que puede llevarnos al agotamiento. Burkeman prefiere un enfoque que pueda verse como una narrativa contraria a la industria de la autoayuda. En lugar de consejos y trucos, Four Thousand Weeks se enfoca en aumentar nuestra conciencia sobre las trampas del tiempo furtivas y la procrastinación involuntaria. Él cree que podemos dejar de preocuparnos por lograr una autodisciplina perfecta y, en cambio, aprender a manejar nuestros defectos inherentes de una manera que nos brinde alegría y paz. Sintonice este podcast con la escritora de creatividad en el lugar de trabajo Jocelyn K. Glei para escuchar a Burkeman exponer su filosofía de administración del tiempo y explicar por qué el perfeccionismo siempre nos dejará insatisfechos. Construyendo mejores hábitos Es trágicamente fácil quedar atrapado en un ciclo de malos hábitos y una mentalidad de “algún día cambiaré”. A menudo nos atascamos en una rutina no porque no intentemos salir, sino porque no tenemos el sistema o los conocimientos adecuados para cambiar. En Atomic Habits: Una manera fácil y comprobada de desarrollar buenos hábitos y deshacerse de los malos , el emprendedor James Clear afirma que si quieres transformarte en la persona que realmente quieres ser, la clave es construir un sistema estable y confiable de pequeños hábitos diarios. comportamiento. Subraya que muchas personas establecen metas poco realistas en lugar de examinar de cerca su trayectoria actual e identificar áreas de mejora. En un podcast reciente, James Clear y el entrenador de carrera Ken Coleman discuten la tendencia a castigarnos por los malos hábitos. También exploran por qué trabajar para cambiar nuestro entorno es mucho más productivo que la autocompasión y atravesar circunstancias dañinas. Eche un vistazo a este cautivador podcast para conocer estrategias sencillas sobre cómo desarrollar mejores hábitos. Relacionado: 5 pasos para adoptar nuevos hábitos y mantenerlos para siempre Conviértete en tu mejor yo en 2022 A medida que entramos en el nuevo año, es el momento perfecto para reflexionar sobre lo que nos hará más satisfechos personal y profesionalmente en 2022. Desde lograr fluidez y tracción hasta aceptar nuestros defectos y repensar nuestro enfoque hacia la transformación positiva, hay muchos conceptos, herramientas y marcos que pueden ayudarnos a trabajar de manera más inteligente y tomar el control de nuestras vidas. Como siempre, la clave es la autoconciencia, y las herramientas de análisis de la fuerza laboral que miden las acciones en curso pueden correlacionarse con los resultados para un ciclo continuo de mejora. Espero que estos libros y podcasts le brinden una comprensión más profunda de la productividad y los hábitos saludables para que usted y sus equipos puedan aportar lo mejor de sí mismos al trabajo todos los días de este año.