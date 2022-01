Abraza lo desconocido para transformar tu vida

“El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños.” - Eleanor Roosevelt

A medida que continuamos en el segundo año de la pandemia, muchos de nosotros nos preguntamos cómo lo logramos estos últimos dos años y cómo era la vida antes.

Lo divertido de la vida es que puedes planificar cada paso, pero no siempre sale como lo planeaste. El mundo en el que vivimos cambia constantemente y siempre suceden cosas nuevas. A medida que el reloj corre, envejecemos y nos hacemos más sabios. Y la verdad es que nunca sabremos lo que la vida nos depare mañana, dentro de un año o incluso en los próximos momentos.

No hay duda de que la educación es un componente crítico para el éxito de cada persona. Pero una cosa de la que me di cuenta es que nuestro sistema hace un trabajo terrible al enseñarnos una lección crucial: cómo abrazar lo desconocido. La sociedad nos ha cableado para ser planificadores. Desde pequeños debemos tener una respuesta a la pregunta ¿qué quieres ser de mayor? A los 18 ya deberíamos tener planificada nuestra carrera profesional y los pasos que daremos para lograr nuestros objetivos. Afortunadamente para algunos y desafortunadamente para otros, las decisiones que tomas a los 18 pueden afectarte por el resto de tu vida.

No sé tú, pero a los 18 años, no tenía idea de lo que quería de la vida y cómo era la vida en el mundo real. Elegí cualquier carrera profesional de la que hablara la gente y luego comencé a planificarla. No tenía idea de cómo sería ese camino hasta después de graduarme. Luego enfrenté la dura realidad que muchos millennials enfrentan hoy en día al darse cuenta de que sus objetivos profesionales no eran lo que esperaban. Pero cuando ya has invertido tanto en algo, lo último que alguien quiere hacer es abandonar el barco.

Este es un tema del que la sociedad no habla lo suficiente. Entonces, la pregunta que quiero hacer es, ¿qué haces en una situación como esta? ¿Sigues con ello por el tiempo y los recursos que has invertido y la gente a la que le has contado y te ha apoyado? ¿O te vas y encuentras algo más que podría hacerte feliz?

Lo último que hace la educación es enseñarnos a tomar riesgos y abrazar la incertidumbre. La sociedad se ha arraigado en nuestros cerebros para ir a lo seguro e ir con lo que sabemos. Porque la naturaleza humana muestra que lo que sabemos proporciona la mayor comodidad. Pero desafortunadamente, esa es también la razón por la que 40 millones de adultos estadounidenses son infelices y han luchado contra la depresión al menos una vez.

Hemos escuchado historias sobre personas que toman riesgos y salen en un lugar mucho mejor con más oportunidades. No quiero ser una de esas personas de las que escuchas. Pero creo que es importante contar esta historia ahora y en este momento en que continúo arriesgándome, fallando y teniendo éxito.

El primer riesgo significativo que tomé fue en 2014 cuando me mudé a Medio Oriente. Desde entonces, aceptar el cambio y lo desconocido ha sido una parte habitual de mi vida y me ha llevado a un importante desarrollo personal y profesional. Cada vez que me daba cuenta de que algo no estaba bien para mí, decidí dejarlo pasar, sin saber lo que me esperaba al otro lado. Pero abrazar lo desconocido me ha llevado a mayores alturas personal y profesionalmente. Y quiero compartir las lecciones que aprendí sobre aceptar el cambio en el camino.

Es normal temer a lo desconocido, y no tener un plan es realmente algo aterrador. Pero si la pandemia ha enseñado un entendimiento común, siento que es 1. no podemos planificar todo en la vida, y 2. la vida es corta.

Aquí hay seis razones por las que aceptar lo desconocido será lo más importante que hagas por ti mismo:

1. Dentro de lo desconocido, te encontrarás a ti mismo

Todos hemos pensado en viajar a otro país al menos una vez en la vida, la idea de dejar atrás las cosas que te agobian y encontrarte contigo mismo. Un país diferente trae aventuras a través de nuevas experiencias y emociones. Pero, ¿y si te dijera que no tienes que viajar a otro país para encontrar eso? ¿Qué tal dejar atrás las cosas que no son buenas para ti aquí y descubrirte a ti mismo en un nuevo entorno, ya sea en tu carrera, relación, vida personal o donde sea?

Por supuesto, algunas personas quieren viajar. Pero si descubres que tu razón para irte es escapar de tu realidad actual, salir de tu zona de confort de pequeñas maneras también puede ayudarte a encontrarte a ti mismo.

Al colocarte en situaciones incómodas, descubrirás lo que eres capaz de lograr, lo que te gusta y lo que no te gusta y lo que tolerarás. La mejor forma de saber quién eres es decir sí a las nuevas experiencias, especialmente a aquellas que te asustan o te provocan ansiedad. Colocarse en estas situaciones le proporcionará el mayor crecimiento.

2. Te sentirás cómodo con las mejores y peores cosas que la vida te depare

Aceptar lo desconocido te preparará para enfrentarte a cualquier cosa sin que te desanimes. La mejor parte de ponerte en situaciones incómodas es que siempre sales de ellas como una persona más fuerte. A medida que atraviesa situaciones desconocidas e incómodas, el miedo a lo desconocido se vuelve menos aterrador. Esto te enseña perseverancia y aumenta tu confianza para manejar cualquier situación.

3. No solo te darás cuenta de que no tienes control sobre lo que sucede, sino que estarás bien con eso.

La incertidumbre sobre tu futuro, tu relación, tu carrera, la incertidumbre en general, es incómoda. La imagen más reveladora de incertidumbre y ansiedad fue al comienzo de la pandemia cuando las multitudes compraban en pánico en las tiendas de comestibles angustiadas por quedarse sin papel higiénico. Mirando hacia atrás, al final, ni siquiera fue tan malo.

La planificación hasta cierto punto es inteligente, pero también es valioso estar de acuerdo con no saber qué sucederá hoy, mañana o dentro de un mes o un año. Abrazar la incertidumbre te hará darte cuenta muy rápidamente de que realmente no tienes control sobre lo que sucede. Más importante aún, tendrá control sobre sus reacciones y aprenderá rápidamente a administrar y controlar sus emociones en cualquier situación.

"Si tus habilidades emocionales no están a la mano, si no tienes autoconciencia, si no eres capaz de manejar tus emociones angustiosas, si no puedes tener empatía y tener relaciones efectivas, entonces no importa cuán inteligente seas. eres, no vas a llegar muy lejos". —Daniel Goleman

4. Te hace sentir más relajado

Cuando te sientes bien con no saber lo que sucederá, te invade una abrumadora sensación de frialdad y capacidad de adaptación. Has pasado por los puntos de ponerte en un terreno difícil y no saber a dónde te llevarán tus decisiones. Después de identificar que puedes resolverte a ti mismo en cualquier situación, te vuelves más feliz y más seguro. Con esa experiencia, abrazar lo desconocido es una excelente manera de liberarte de los desafíos y las condiciones cambiantes que te presenta la vida.

Solo será otro momento en el que una vez más lo descubrirás y seguirás adelante.

5. Serás más feliz

¿Cuántas veces has dicho que sí a algo que no querías hacer o has estado de acuerdo con alguien con quien no estabas de acuerdo, solo porque no estabas seguro de lo que sucedería? Tal vez temías lo que pensarían o cómo tus acciones o respuestas afectarían tus oportunidades futuras.

Abrazar lo desconocido te hace más inclinado a hacer las cosas que son buenas para ti y las cosas que te harán feliz. Dirás no mucho más de lo que dices sí. No te importará decepcionar a los demás porque sabrás que puedes defenderte, los decepciones o no.

Te volverás más seguro de ti mismo y no necesitarás buscar la aprobación de los demás. A cambio, estas acciones te harán más genuino y atraerán el respeto de los demás. Aprenderá a establecer mejores límites y a hacer lo mejor para usted. Con la seguridad de que lo que decidas, al final te beneficiará porque sabes que las oportunidades son infinitas.

6. Las oportunidades se te presentarán

Todos hemos escuchado la frase, cuando se cierra una oportunidad, se abre otra. Una de las lecciones más importantes que aprendí fue cuando decidí dejar mi trabajo de tiempo completo para trabajar en mi propio negocio. Aunque me tomó un tiempo reunir el coraje para saltar, no solo estaba más contento, sino que se presentó una nueva y mejor oportunidad en ese momento exacto. Cuando decide abrazar el miedo y hacer lo que es mejor para usted, atrae mejores oportunidades y el universo se alineará para satisfacer sus expectativas y deseos.

"Cuando quieres algo, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo". —Paul Coehlo

Abrazar lo desconocido puede tener un rostro diferente para cada persona. Puede parecer dejar una mala relación, cambiar de carrera, cambiar de especialidad, transferirse a otra escuela, decirle que no a su jefe, rechazar una reunión o un evento corporativo y la lista continúa. Ya sea uno, otro o todos, el primer paso para abrazar lo desconocido es dar el primer paso. Ya sea al rechazar esa primera reunión, investigar una nueva carrera u otra escuela, comenzar su negocio o dejar su trabajo o relación. A menudo tememos lo peor de lo que podría pasarnos, pero nos olvidamos de imaginar lo mejor que podría pasar.

“Muchas veces la gente mira el riesgo y pregunta, '¿Cuáles son las probabilidades de que tenga éxito?' Una forma diferente de ver el riesgo es preguntar: '¿Qué es lo peor que me pasaría si fallara?'" — Dave Hitz

Aquí hay siete pasos simples para comenzar a aceptar lo desconocido:

1. Identifica lo que no te gusta

2. Identifica lo que puedes controlar

3. Ejecuta las cosas que puedes controlar

4. Da el salto

5. Perseverar

6. Di sí a cada situación nueva e incómoda

7. Mira cómo cambia tu vida

Aceptar la incertidumbre es una de las habilidades más gratificantes que puedes aprender. Le dará la capacidad de vivir su vida con más libertad, felicidad y seguridad y le permitirá establecer límites. Todo comienza con el primer paso.

"Cuando te enfocas en ser la mejor persona que puedes ser, atraes la mejor vida, amor y oportunidades posibles para ti". — Alemania Kent

