Encontré una manera simple de desestresarse durante los días de trabajo más ocupados: terapia de ritmo

Escrito por Lauren Forgione

Lyric

No eres ajeno al desafío de encontrar el equilibrio entre el trabajo y la vida. A los profesionales ocupados, especialmente a los emprendedores independientes, les puede resultar extremadamente difícil alejarse de su negocio, cayendo en patrones que incluyen saltarse comidas y responder correos electrónicos a las 2 a. m. ¿Y en esta época del año? Bueno, es probable que todavía se esté recuperando de su período más agitado y esté revisando los datos del cuarto trimestre para obtener información: el estrés de la temporada navideña no se ha calmado, pero necesita claridad mental más que nunca para poder analizar el rendimiento de su marca y hacer ajustes para el próximos cuatro trimestres. Ahora estás al borde del agotamiento.

Estoy en el mismo barco y lo he estado durante años. Pensé en resolver finalmente salir de la mentalidad de la cultura del ajetreo, pero eso no es realista y ¿quién necesita una fuente de más estrés? En cambio, estoy buscando formas de relajarme y volver a concentrarme a lo largo del día que no me quiten mucho tiempo pero que sean efectivas. ¿Un truco? Estoy sacando mucho provecho de los tés de bienestar, con o sin efecto placebo. Pero para el estrés real y el alivio de la tensión, encontré un arma secreta: Terapia de ritmo lírico .

Basado en la ciencia vibroacústica, esencialmente, la sabiduría de que el ritmo es profundamente humano y está conectado con la capacidad del cuerpo para relajarse, calmarse, renovarse y vigorizarse a sí mismo, este tratamiento de masaje utiliza un patrón similar a una onda que imita los ritmos naturales que tienen un efecto profundo en el cuerpo y la mente, aliviando temporalmente dolores musculares menores, cambiando el estrés y afectando positivamente las emociones. Piense en ello como Mozart para los músculos.

Entonces, ¿qué hace Lyric?

Lyric ofrece este masaje de percusión rítmica a través de una experiencia de usuario intuitiva. La mayoría de los dispositivos con los que probablemente esté familiarizado, esas pistolas de masaje voluminosas, ruidosas y agresivas, ofrecen solo una experiencia de monofrecuencia o "línea plana". Es mucho más que una pistola de masaje.

Si operar un dispositivo de Rhythm Therapy suena complicado, o si el tratamiento de masaje parece llevar mucho tiempo, le alegrará saber que ninguna de las dos cosas es cierta.

Puede configurar Lyric en menos de 10 minutos (llega cargado) con su guía de pantalla táctil de video a todo color fácil de usar que lo guía a través del proceso, incluida la conexión a su red Wi-Fi. Como el primer dispositivo de masaje con conexión Wi-Fi , Lyric se puede actualizar fácilmente, lo que garantiza que tenga acceso a todos los programas de masaje más recientes.

Una vez que esté listo para usar, elija el cabezal de accesorio que prefiera (hay cuatro para elegir), y luego podrá usar la pantalla táctil para tratamientos cronometrados paso a paso de una variedad de opciones que incluyen Calm, Energy y alivio del dolor. Cada categoría ofrece tanto programas guiados como masajes de estilo libre, aunque ambos utilizarán Rhythm Therapy. También hay una opción de nivel si desea esa experiencia de línea plana.

Personalización de su tratamiento de Terapia de Ritmo.

Vaya con un programa guiado si desea una rutina rápida y específica para lograr un objetivo específico. Es increíblemente fácil: solo siga las instrucciones en la pantalla que le muestran exactamente dónde dirigir el masajeador y deje que Lyric haga lo suyo. El temporizador incorporado funciona de manera similar a muchos cepillos de dientes eléctricos, deteniéndose entre secciones para que tenga un momento para mover Lyric a la siguiente parte del cuerpo, sin necesidad de buscar a tientas su teléfono y el masajeador. Todo toma tan solo tres minutos, y se sorprenderá de lo efectivos que son estos programas.

Durante mi jornada laboral, he usado Lyric de diferentes maneras. Cuando me siento abrumado, el programa Calm me vuelve a concentrar rápidamente. ¿Letargo de la tarde? El masaje Energético me devuelve a la vida sin afectar mi sueño como lo haría un golpe con una taza de café. Ambas opciones me ayudan a reenfocarme y hacer las cosas, mientras tomo solo unos minutos a la vez. Si no puede encontrar espacio en su día para un descanso de tres minutos, puede estar más allá de cualquier ayuda que Rhythm Therapy pueda ofrecerle, ¿tal vez conseguir un pasante?

La opción de tratamiento de estilo libre es genial cuando tienes un poco más de tiempo. Me encanta el estilo libre de Pain Relief para "después del trabajo" (¿existe realmente un "después"?) Por lo general, rotaré los cuatro accesorios para que esto intente realmente entrar en la fascia. Es especialmente conveniente porque puedo ejecutarlo sin pensar mientras preparo la cena o intento ver la televisión, confiando en la tecnología de Lyric para que piense por mí. Por supuesto, Lyric está diseñado para que pueda sumergirse en el cuidado personal, pero es bueno saber que los adictos al trabajo también podemos beneficiarnos.

Con el masaje de ritmo de estilo libre , no hay guías sobre dónde usar Lyric y por cuánto tiempo; el masaje en forma de ola se ejecutará en sus diferentes patrones hasta que le indique que se detenga. Tanto para estilo libre como guiado, puede elegir entre tres niveles de intensidad que son fáciles de cambiar con el botón grande en el elegante mango de Lyric. Una nota de advertencia: en realidad, es tan fácil presionar este botón que accidentalmente aumenté la intensidad varias veces. Si está trabajando en un área particularmente adolorida, tenga cuidado.

Hablando de elegante, esta cosa está diseñada para ser vista. Mantengo el mío en mi escritorio y se las arregla para mezclarse y servir como tema de conversación para los visitantes de mi oficina más orientados a los detalles. Apenas ocupa espacio, es lo suficientemente liviano como para que mi brazo no se canse al usarlo, y si quisiera empacarlo para un viaje, no sería engorroso.

El futuro valor añadido de Lyric.

Como se mencionó anteriormente, su conectividad Wi-Fi significa que podrá mantener Lyric actualizado durante su vida útil. Pronto, la compañía lanzará una aplicación complementaria para iOS y Android que ofrecerá una biblioteca de bienestar que podrá cargar en el dispositivo, personalizando aún más su experiencia de tratamiento de masajes y agregando valor a su inversión inicial.

En este momento, puede obtener su Lyric en una selección de cinco colores, con envío gratuito y una garantía extendida gratuita. Lleve su viaje de bienestar al siguiente nivel con Lyric Rhythm Therapy.