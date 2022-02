Los valores familiares podrían ser la pieza que falta para el éxito total en los negocios de hoy

Mientras continúo mi búsqueda de los valores que emanan éxito, quiero contarles una historia que ilustra el amor por la familia y por qué es tan importante para el éxito empresarial.

Cuando el valor de la familia está en la base de todo lo que haces, el negocio alimenta su propio crecimiento. Si no tienes familia, ¿qué más hay realmente? No trabajamos nuestro negocio por el simple hecho de trabajar. Debe haber una razón más grande. Estoy bastante seguro de que no estaré sentado en mi mecedora cuando tenga 80 años con mi vaso de limonada hablando de largos días en la oficina, las miles de millas que tuve que viajar y los clientes de los que tuve que separarme. . No, hablaré sobre mi familia, las vidas que toqué, incluso el parecido a James Bond caminando por la calle (lo dejaré a su elección de qué actor).

Esta historia comienza con uno de mis deseos: el deseo de fortalecer mi propia determinación de no hacer suposiciones. Admito que volví a caer en mi mal hábito de hacer suposiciones en diciembre cuando me invitaron a una fiesta de Navidad para una empresa que brinda servicios de techado. Nunca había estado allí antes, y tenía en mi cabeza que entraría y vería hombres en Carhartts con un olor a metal, tejas de asfalto y aceite de camión en el aire. Pero la imagen que creé en mi cabeza no podía estar más lejos de la verdad.

Mientras caminaba hacia la entrada principal de Universal Roofing en Indianápolis, me recibió una encantadora dama. No nos conocíamos, pero ella fue muy acogedora y me llevó directamente al buffet de barbacoa de Grilliant Foods.

Pronto llené mi plato y me dirigí a una mesa llena de personas que no conocía. Cortésmente les pregunté si podía sentarme con ellos, me dejé caer y probé el cerdo desmenuzado y los macarrones con queso más increíbles. Después de algunos bocados para controlar mi hambre, prioricé reunirme con mis compañeros de mesa: una mezcla de un empleado jubilado, un cliente, un socio y un proveedor, todos los cuales estaban entusiasmados con cuánto tiempo conocían a los propietarios y cuánto tiempo tenían. la oportunidad de trabajar con ellos. Era casi como si llevaran una insignia de honor por haber estado asociados con ellos durante tanto tiempo. Personalmente, me impresionó mucho el empleado jubilado en la mesa. Regresó y se divirtió simplemente porque extrañaba a la gente.

Después del almuerzo comencé a caminar por el pasillo y ver el ambiente. Me impresionó lo bien decorado que estaba todo. Desde la elección de colores en las paredes, los muebles, el suelo y por supuesto el árbol de Navidad. Había amor puesto en la decoración.

En mi caminata, el dueño, Rob, y su hijo, Sam, pronto me detuvieron, me abrazaron y me dieron las gracias por venir. En realidad, no me conocen desde hace tanto tiempo, pero no fue así como me trataron. Había este sentimiento tácito que tenía de que si alguna vez necesitaba su ayuda, estarían allí para mí. Me sentí como en casa.

Durante mi viaje para visitar Universal, realmente solo tenía la intención de aparecer y decir "Hola", desearles una Feliz Navidad y luego seguir mi camino. Solo una parada de 10 minutos. Sin embargo, terminé pasando 90 minutos allí. Me fui sintiéndome muy bien y deseando haber necesitado un techo o algún trabajo interior en mi casa; Quería darles negocios para poder experimentar lo que hacen.

Más tarde, investigué un poco sobre la empresa para ver qué valores aparecían en su sitio web. Sabía lo que personalmente había experimentado, pero quería ver cómo lo retrataban. Ahí es donde me golpeó en su sitio web, con lo que diría que sería una modificación. “Rob trata a todos los que trabajan para él como familia”. No, es mucho más que eso. Trata a todos como familia y, por eso, todos los que lo rodean tratan a las personas con las que se encuentran como familia. Es solo una forma de ser para ellos. Es quiénes son, cómo tratan a las personas y cómo hacen negocios en general. Es su cultura y lo que los ha hecho tan exitosos en los negocios y en la vida.

No tengo idea si la familia era la cultura explícitamente prevista cuando Universal comenzó en el negocio, pero eso es lo que han construido. Es la forma en que trabajan, es la forma en que se organizan y ha sido la base de los resultados que obtienen cada año.

Ya sea que tenga la cultura más increíble o no, lo insto a que analice detenidamente sus resultados, las experiencias que las personas tienen con su empresa y la cultura subyacente.