Los 5 pasos para construir una confianza inquebrantable

He pasado cientos de horas entrenando a ejecutivos en los últimos años, desde vicepresidentes hasta directores ejecutivos y decenas de miles de horas como ejecutivo en el mundo corporativo. No he tenido un solo cliente de coaching en mi práctica o un compañero o miembro del equipo en mi carrera que no haya luchado con la confianza en sí mismo. Todos luchamos a veces con la confianza en nosotros mismos, pero es una habilidad fundamental para lograr cualquier cosa en la vida.

La verdad es esta:

Todo el mundo merece tener confianza.

Todos merecen ser la mejor versión de sí mismos.

Todos merecen construir la vida y el legado que deben vivir.

Pero, ¿por qué debería preocuparse en particular por la confianza en sí mismo, tanto en usted mismo como dentro de los miembros de su organización? Como líder, desarrollar a sus empleados para desarrollar su confianza en sí mismos en su organización tendrá beneficios significativos para su empresa. Los trabajadores seguros de sí mismos tienen más probabilidades de:

Colaborar en equipo

Resolver conflictos de forma constructiva.

Aceptar comentarios como un regalo

Tener grandes habilidades de comunicación.

Han aumentado la productividad

Ser más feliz en el trabajo y más leal

Adaptarse al cambio y la innovación.

Liderar a otros

Ser líderes excepcionales

Tratar de manera más asertiva a los clientes, proveedores y socios comerciales

Todo esto suena bastante bien, ¿verdad? Pero la verdadera pregunta es: ¿cómo haces para construir este tipo de confianza? Aquí hay algunas cosas que puede hacer ahora mismo para desarrollar una confianza inquebrantable.

Adopta una mentalidad de crecimiento

En su libro fundamental Mindset: The New Psychology of Success , la psicóloga estadounidense Carol Dweck explica las dos mentalidades principales que tenemos al abordar nuevos desafíos y la vida en general. "En una mentalidad fija, las personas creen que sus cualidades básicas, como su inteligencia o talento, son simplemente rasgos fijos", escribe. "Pasan su tiempo documentando su inteligencia o talento en lugar de desarrollarlos. También creen que el talento por sí solo crea el éxito, sin esfuerzo". Por otro lado, dice, "en una mentalidad de crecimiento, las personas creen que sus habilidades más básicas se pueden desarrollar a través de la dedicación y el trabajo duro: el cerebro y el talento son solo el punto de partida". Esta visión crea un amor por el aprendizaje y la resiliencia esenciales para un gran logro.

Reflexionarás y te centrarás en lo que puedes aprender de tu experiencia con una mentalidad de crecimiento. Por supuesto, una presentación fallida es mala; sin embargo, no te obsesionarás con el resultado porque disfrutas el proceso de crecimiento personal. Ves este fracaso como un revés temporal y una oportunidad para aprender de tu experiencia.

Practica la gratitud

Según la investigación de la psicología positiva, la gratitud está fuertemente asociada con una mayor felicidad. La gratitud te ayuda a sentir emociones más positivas, disfrutar de buenas experiencias, mejorar tu salud, desarrollar resiliencia para enfrentar la adversidad y cultivar relaciones sólidas.

Cada mañana, cuando te despiertes, incluso antes de saltar de la cama, tómate un descanso tranquilo de cinco minutos y reflexiona sobre tres cosas por las que estás agradecido. Esto te pondrá en el camino para cultivar una mayor confianza en tu vida y en ti mismo.

Aumente su proporción de decir-hacer

Su proporción de decir-hacer es la proporción de la frecuencia con la que cumple sus promesas. Tómese unos minutos para reflexionar sobre la frecuencia con la que cumple sus promesas a sí mismo oa los demás. ¿Diez veces de cada diez? ¿Quizás solo está desarrollando ese músculo y cumpliendo cuatro de cada diez promesas, lo que resulta en una proporción de 40 por ciento de lo que se dice? Haz una evaluación honesta de ti mismo.

En el futuro, asegúrese de que cuando prometa algo, ya sea a usted mismo oa otros, sus promesas sean significativas para usted, lo que lo ayudará a aumentar su proporción de decir-hacer. Fíjese un objetivo de un mínimo del 80 por ciento como su proporción de decir-hacer. Ese es un buen comienzo. Siempre puedes subirlo desde allí.

Tu miedo es aburrido, enfréntalo

Como líder, está expuesto a muchos desafíos que provocan ansiedad. Desde hablar en público hasta negociar un trato de un millón de dólares con un cliente exigente o tomar decisiones arriesgadas para hacer avanzar a su organización. Sentir miedo en momentos de ambigüedad es natural y humano. Sin embargo, ceder a tus miedos solo los hará más impactantes y te impedirá alcanzar tu máximo potencial. Lo que sea que tema, haga que sea una prioridad enfrentarlo de frente.

Imagina el peor de los casos y piensa al revés. Pregúntese: ¿qué debo hacer o aprender para evitar el peor de los casos?

Busque evidencia: ¿Qué tan probable es que su peor escenario se haga realidad?

Una vez que confronte su miedo, como cuando hace una llamada telefónica que ha estado temiendo, refuerce su éxito dándose un gusto. Haz algo que te traiga alegría: da un paseo por la naturaleza, cena fuera o regálate algo que te haga feliz.

Apóyate en tus fortalezas

Las personas que usan sus fortalezas en el trabajo tienen más probabilidades de comprometerse y desempeñarse en niveles más altos. En la vida, apoyarse en sus fortalezas puede ahorrarle frustraciones y aumentar su felicidad. Aprender a liderar con sus fortalezas lo ayudará a ser un ejemplo para los demás. Le permitirá alcanzar su máximo potencial como líder en su departamento y en su organización en su conjunto.

Crea una lista con tus fortalezas en una postal y colócala en tu escritorio en un rincón visible. Siempre que tenga dudas o enfrente un desafío abrumador, mire su lista de fortalezas y confíe en sus dones únicos. Lo más importante es que no dé por sentadas sus fortalezas y experiencia. Apreciarlos, porque trabajaste duro para adquirirlos.

Haga crecer su competencia

La competencia es la actitud para realizar un determinado trabajo de manera efectiva y suficiente. ¿Su falta de confianza proviene de no tener suficiente experiencia o competencia en un campo específico? Puedes ser un líder increíblemente cariñoso. Pero si no desarrolla la competencia adecuada para liderar de manera efectiva, solo tendrá un impacto perjudicial en el desempeño de su equipo. Como líder, si carece de competencia en un campo específico, es importante que haga un inventario honesto de las habilidades críticas que necesita desarrollar.

Haga una lista de las habilidades y competencias que desea desarrollar. Busque modelos a seguir sólidos que se destaquen en estas habilidades dentro de su organización y comuníquese y solicite tutoría. Recuerda que nunca se es demasiado mayor para empezar a aprender. La mayoría de los líderes disfrutan la oportunidad de ser mentores e impactar positivamente a otra persona.

Alternativamente, puede encontrar recursos externos. Por ejemplo, contrate a un entrenador ejecutivo con experiencia en su campo de competencia, escuche audiolibros, inscríbase en un curso en línea o únase a una mente maestra con un grupo de ejecutivos. Expóngase a desafíos para aplicar sus aprendizajes y hacer crecer su competencia. Adopte un enfoque lúdico e infantil y mantenga la curiosidad por probar y aprender.

