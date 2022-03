La mansión más grande de los EE. UU. acaba de venderse en una subasta de bancarrota en Los Ángeles

Una mega mansión de 105,000 pies cuadrados ubicada en el vecindario montañoso de Bel Air de Los Ángeles que se puso a la venta por $ 295 millones se vendió en una subasta de bancarrota por $ 141 millones, informa CNBC . La venta da carácter definitivo a un ambicioso y oneroso proyecto inmobiliario de 10 años.

Conocida como "The One", la casa fue construida por el ex productor de Hollywood Nile Niami, quien construyó algunas de las mansiones más extravagantes en Bel Air y Beverly Hills para venderlas con fines de lucro . Cuando comenzó The One hace una década, se refirió a la propiedad como su "misión de vida" y "la casa más grande y cara del mundo urbano". Planeaba ponerlo a la venta por $ 500 millones, pero los crecientes costos de construcción y la deuda de más de $ 190 millones obligaron a la propiedad a entrar en suspensión de pagos el año pasado. Como parte del acuerdo de bancarrota que siguió, la casa se puso a la venta en $ 295 millones, pero no se presentaron compradores, por lo que se puso a subasta.

Extendiéndose sobre 3.8 acres con vistas al Océano Pacífico, el centro de Los Ángeles y las montañas de San Gabriel, The One cuenta con 21 habitaciones y 42 habitaciones. Un foso gigante rodea la propiedad, que también incluye un club nocturno, un salón de belleza de servicio completo, un spa de bienestar, un cine en casa con capacidad para 40 personas, una bolera, una bodega con capacidad para 10,000 botellas, garaje para 30 autos y 400 pies pista de atletismo privada al aire libre.

The One es la casa más cara jamás vendida en una subasta en los EE. UU. y en el mundo. El récord anterior lo estableció una casa de $51 millones subastada el año pasado en Beverly Park. “Fue un proceso de licitación muy competitivo”, dijo a CNBC Laura Brady, directora ejecutiva de Concierge Auctions, que subastó The One. “Tuvimos un campo sólido de postores, con postores de varios países”. La oferta más alta por la casa fue de $126 millones, pero con la prima del comprador, el precio de venta final totalizará $141 millones.

El comprador de la casa, que se espera que sea revelado ante el tribunal de quiebras en los próximos días, tendrá que lidiar con una amplia gama de cuestiones legales y de mejora de la vivienda. Según el informe del síndico y un estudio de ingeniería, la casa tiene grietas en y alrededor de muchas de las piscinas y mampostería, señales de moho y múltiples permisos de construcción y ocupación pendientes, sin mencionar que la asociación local de propietarios lucha contra su construcción.

The One es la tercera casa más cara jamás vendida en Los Ángeles, después de la compra de $ 177 millones de Marc Andreessen el año pasado de un complejo de Malibu y la compra de $ 165 millones de Jeff Bezos de la antigua Jack Warner Estate en Beverly Hills.