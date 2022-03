Esta plataforma social impulsada por mujeres está revolucionando la forma en que las autoras comercializan su trabajo

A estas alturas, incluso los menos expertos en tecnología están familiarizados con las plataformas de redes sociales más populares y las audiencias de nicho que atraen. Los fotógrafos acuden en masa a Instagram , los bailarines abundan en TikTok y los jugadores se reúnen en Twitch . Es un buen sentido comercial para los creadores gravitar hacia las aplicaciones que respaldan y mejoran sus oficios. Pero hasta hace poco, uno de los grupos de creadores más antiguos fue ignorado en gran medida en medio del auge de la expresión artística digital: los autores.

La falta de una salida para los autores inspiró a Allison Trowbridge a fundar Copper, una plataforma que utiliza contenido curado para conectar a los autores con sus lectores y viceversa. Como autora que estaba publicando su libro Veintidós: Cartas a una mujer joven en busca de significado con HarperCollins mientras cursaba su maestría en administración de empresas en la Escuela de Negocios Saïd de la Universidad de Oxford, Trowbridge se sintió desanimada por lo difícil que era para los autores, desde los debutantes hasta los Nuevos Los más vendidos del York Times : para comercializar y promocionar su trabajo.

Copper, que pronto se lanzará, hace exactamente eso para cualquier autor, ya sea que él o ella vayan por la ruta de la autoedición o que ya hayan dominado las listas de libros más vendidos. “Permite a los autores construir realmente un lugar centralizado en línea para reunirse y conectarse con sus lectores”, dice Trowbridge. Con eventos en vivo, recomendaciones de lectura seleccionadas e hilos de discusión, Copper se enfoca en profundizar las relaciones autor-lector y escalar las audiencias de los autores de manera sostenible.

“Parte de la frustración inherente para los autores y editores de hoy es que cuando intentan comercializar estos libros, los autores deben intentar escribir frases muy cortas en Twitter o bailar con videos de TikTok o hacer carretes de Instagram”, dice Trowbridge. . “Y ninguno de ellos está completamente alineado con las habilidades que les tomó escribir y publicar un libro ”.

Más allá de ofrecer una plataforma con fines de marketing, Copper permite a los autores experimentar directamente el compromiso de los lectores con su trabajo. “Los músicos y otros creadores pueden tocar frente a una audiencia y ver su impacto”, dice Trowbridge. “Los autores nunca llegan a ver realmente el impacto que su trabajo tiene en la vida de sus lectores”.

Superando las probabilidades como una mujer fundadora

Trowbridge tuvo mucho trabajo para ella al llevar a Copper de la idea a la realidad. Sumergirse en los espacios editorial y tecnológico como mujer fundadora conlleva ciertos desafíos, ya que la representación de las mujeres en ambas industrias continúa rezagada. Aunque las mujeres constituyen la mayoría de los empleados editoriales, todavía están subrepresentadas dentro de los rangos ejecutivos de la industria y, por lo general, ganan menos que sus colegas masculinos. Cuando se trata de tecnología, un estudio del Instituto AnitaB.org encontró que las mujeres solo representan el 28.8 % de la fuerza laboral, y ese porcentaje cae a solo el 4 % para las mujeres de color , según un informe de McKinsey. Y las estadísticas de financiación de las empresas fundadas por mujeres también son deprimentes.

“Cuando comencé a aumentar nuestra semilla inicial en 2020, escuché que solo el 2,3 % de los fondos de riesgo se destinaron a empresas fundadas por mujeres, lo que representa una probabilidad abrumadora de enfrentarlas”, dice Trowbridge. Aunque 2020 fue un año récord para las inversiones de capital de riesgo en nuevas empresas estadounidenses, un estudio de Crunchbase revela que solo $ 3200 millones de los $ 143 mil millones en fondos totales recaudados por nuevas empresas estadounidenses se destinaron a empresas dirigidas por mujeres, una caída del 22 % con respecto al año anterior. debido a la pandemia. “Al comenzar como una mujer fundadora, pensé que otras mujeres fundadoras iban a ser hipercompetitivas por esos dólares”, agrega Trowbridge. “Y que sería muy difícil conectarse con mujeres inversionistas ”.

Afortunadamente, sucedió lo contrario. “Copper como empresa es verdaderamente un testimonio del poder de las mujeres que respaldan a las mujeres, punto final”, dice Trowbridge. “Nuestra junta directiva es todas mujeres. Nuestras mayores inversionistas son todas mujeres dirigidas por mujeres, y la parte que me enorgullece es que cuando miro hacia atrás en la red de relaciones, todos los jugadores clave, ya sean inversionistas o socios, provienen de introducciones de otras mujeres. que fueron fundadores o inversionistas que entraron y querían apoyarme como una mujer fundadora”.

La junta de mujeres de Copper incluye a Fran Hauser, autora de The Myth of the Nice Girl y expresidenta de digital en Time, Inc. “[Hauser] ha dedicado su carrera a servir y apoyar a las mujeres en el lugar de trabajo”, dice Trowbridge, “así que se siente como una hermosa convergencia tenerla en este rol de liderazgo en nuestra empresa. ” Las mujeres también mantienen a Copper corriendo detrás de escena. La primera contratación de ingeniería de Trowbridge fue Natalia Pulido, nacida en Colombia, quien trabajó en UX en Disney antes de unirse a Copper, donde está desarrollando la interfaz de la plataforma. “Ha sido realmente increíble tener un equipo que se parece a los usuarios y autores a los que queremos servir”, dice Trowbridge.

Trayendo más historias al mundo

Con un inspirador equipo de mujeres que lo respaldan, Copper se esfuerza por combinar el enfoque de marketing actual en el consumo de redes sociales con los talentos innatos de los autores para aumentar su número de lectores "de una manera que les resulte sostenible y alineada con sus dones y habilidades como líderes intelectuales". , escritores y creativos.” Ya no es suficiente que los editores simplemente se concentren en autores potenciales con seguidores masivos en las redes sociales, señala Trowbridge, ya que seleccionar hermosos feeds de Instagram no necesariamente se correlaciona con libros bien escritos o más vendidos. (Caso en cuestión: los casi 100 millones de seguidores de Instagram de Billie Eilish no se tradujeron en ventas asombrosas como se esperaba cuando se publicaron sus memorias en mayo pasado).

Copper también brinda a los autores que no se publican tradicionalmente la oportunidad de conectarse con grandes audiencias de una manera que sería difícil, si no imposible, sin un acuerdo de publicación tradicional en el pasado. “Me encanta el mundo editorial tradicional”, dice Trowbridge. “Es muy emocionante trabajar con una gran editorial. Al mismo tiempo, no creo que sea adecuado para todos. Hay modelos de publicación híbridos increíblemente emocionantes que permiten a los autores publicar libros mucho más rápido, y luego los modelos de autoedición permiten un nivel de acceso inaudito”. Trowbridge tiene como objetivo servir igualmente a todos los autores con Copper, sin importar su camino hacia la publicación.

“Una de mis estadísticas favoritas es que el 81 % de los estadounidenses aspira a escribir un libro algún día, lo cual me parece muy hermoso”, dice Trowbridge. “Y es un testimonio de cuántas historias están esperando ser contadas”.