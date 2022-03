3 maneras en las que puede marcar la experiencia de su candidato para atraer a los mejores talentos

En un clima económico que tiene un número récord de personas que renuncian a sus trabajos, puede ser difícil atraer grandes talentos . Puede intentar ofrecer mayores beneficios y más salarios, pero la mayoría de los candidatos no buscan salarios más altos ni mejores beneficios.

Están buscando un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida.

Entonces, ¿cómo puede su empresa reducir el ruido para mostrar una cultura organizacional que ofrezca a los empleados potenciales el estilo de vida que están buscando? Todo se reduce a la marca de la cultura de su empresa para atraer al personal adecuado.

Una experiencia de candidato brillante hace brillar su marca

La mayoría de las empresas invierten tiempo y dinero en la marca de la experiencia de sus clientes. Se aseguran de que cada punto de contacto con el cliente esté en la marca y resalte sus valores, diferenciación y propuesta de valor única.

Pero rara vez las organizaciones hacen lo mismo por la experiencia de sus candidatos. Al no presentar la marca a los posibles empleados, las empresas pierden la oportunidad de atraer a los mejores talentos.

La marca del candidato es especialmente importante si dirige una organización que no tiene el presupuesto para ofrecer salarios por encima del mercado y beneficios competitivos. Al marcar las experiencias de sus candidatos, puede aprovechar al máximo lo que tiene para contratar excelentes empleados.

Aquí hay tres formas prácticas de crear puntos de contacto de candidatos que aseguren que contrate a las personas que necesita para lanzar su negocio antes que la competencia.

1. Muestre su cultura en su sitio web y redes sociales

La mayoría de las organizaciones tratan sus sitios web y publicaciones en redes sociales como herramientas de marca para llegar y vender a un grupo de prospectos, pero los sitios web y las redes sociales también venden a empleados potenciales.

Estas plataformas públicas son su oportunidad de dar una buena primera impresión y presentar a los posibles empleados a su organización. Aprovéchelos para resaltar lo que impulsa su marca y ayudar a las personas a determinar si encajan bien en la cultura.

Primero, habla de tus valores.

Es posible que a sus clientes no les importen mucho sus valores. Pero los futuros empleados sí. Use sus publicaciones en las redes sociales y su sitio web para destacar los principios que definen e impulsan su marca. Luego describa cómo su equipo vive estos valores. Detalle los comportamientos, las decisiones y las acciones específicos de la marca defendidos por cada miembro del personal en todos los niveles de su organización.

En segundo lugar, muestre cómo parece funcionar para usted.

Abra el telón de la vida cotidiana dentro de su empresa mostrando cómo se siente ser parte del equipo. Por ejemplo, use fotos profesionales de su equipo en el trabajo alrededor de su oficina, en sus ubicaciones remotas o mientras atiende a clientes y clientes.

2. Infundir su marca en las descripciones de trabajo

Mientras busca marcar su proceso de contratación, no olvide las descripciones de su trabajo.

Asegúrese de que las descripciones de su trabajo reflejen la voz y el tono de su cultura. Utilice cada línea para señalar su cultura y cómo su organización da vida a sus valores. Habla sobre cómo responsabilizas a las personas por vivir los comportamientos de la marca. Esto demuestra a sus candidatos que su empresa se toma en serio sus valores.

Incluya beneficios clave para los empleados que reflejen su cultura, particularmente beneficios más pequeños que pueden no costar mucho (o nada) pero que son muy valorados por su personal. Estos podrían incluir horas felices virtuales, acceso a capacitación gratuita o lo que nuestro equipo llama pizza de viaje (cuando un miembro del personal se va de viaje de trabajo durante la noche, le enviamos pizza a su familia la primera noche para que no tengan que preocuparse por la cena). Tales beneficios de bajo costo y gran impacto no solo son atractivos, sino que también muestran cómo su empresa sustenta su cultura.

3. Destaca tus valores en el proceso de la entrevista

Último consejo: alinee las preguntas de su entrevista para reflejar su cultura.

Considere cómo interactúa con los posibles miembros del equipo. ¿Qué pasos les pide que sigan durante el proceso de revisión de candidatos? Identifique los puntos de contacto clave, luego infunda su cultura en cada uno.

Por ejemplo, si su cultura valora la celebración, encuentre formas de celebrar a su candidato en puntos clave. Después de que envíen su solicitud, envíe un agradecimiento personalizado señalando una cosa que lo convierte en un gran candidato. Sea creativo con la forma en que informa a los solicitantes que llegaron a la entrevista final, como enviar un pastel personalizado con una nota que explique cómo su equipo está emocionado de considerarlos un empleado potencial.

Si su cultura valora la transparencia, haga que su personal haga videos cortos y personalizados para decirles a los candidatos lo que les gusta de la empresa y lo que creen que se debe mejorar. Videos como estos permiten a los posibles empleados conocer al equipo y sentir una genuina sensación de bienvenida y conexión.

Estos puntos de contacto poderosos y de bajo costo no solo son memorables, sino que también lo hacen destacar entre la multitud de competidores que compiten por los mejores talentos.

Alinear su cultura con la experiencia de su candidato no tiene por qué ser complicado. Simplemente trabaje con lo que ya tiene: su sitio web y redes sociales, descripciones de trabajo y proceso de entrevista.

Busque puntos de contacto clave en cada una de estas áreas, luego comience a dar forma a esas interacciones para reflejar su marca.

Cada paso que dé para crear una experiencia atractiva lo ayudará a ganarse a los mejores candidatos y convertirlos en empleados brillantes que harán más por su empresa de lo que podría hacer cualquier cantidad de marketing.

