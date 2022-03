Por qué un líder consciente de sí mismo es un buen líder

Durante la mayor parte de su vida, Ed se sintió afortunado. Ahora, con cuarenta y tantos años, siente que su trabajo y su vida personal se están derrumbando. Y que, arriesgando cliché, se le ha acabado la suerte.

Ed es Ed Blaine y trabaja como gerente de logística para una gran empresa de mudanzas local. En el organigrama de la empresa, Blaine está dos peldaños por debajo del presidente y fundador de la empresa. Trabaja con cinco compañeros que son compañeros y con los que no es cercano. Hasta los últimos meses, Blaine llegaba temprano al trabajo y se iba tarde. Trabajó duro para hacerse notar. Trabajó duro para contribuir a la organización. Últimamente, ha comenzado a sentir que lo pasan por alto para un ascenso o una recompensa de pago. Pronto él también comenzó a irse temprano.

Su molestia se derramó en su matrimonio. Su esposa se sintió frustrada y enojada por su comportamiento con los niños, que era desdeñoso.

Blaine recientemente hojeó un libro sobre entrenamiento de empleados. No estaba muy seguro de qué lo llevó a recogerlo; él acaba de hacer El libro hizo los siguientes puntos, a saber:

El coaching de los empleados es fundamental

Tiene que ser continuo

El coaching debe ser participativo

Debe ser dirigido por personas externas con poco conocimiento de la organización.

Hay una diferencia entre ser entrenado y ser consciente de sí mismo.

Todo esto le sonó verdadero a Blaine, especialmente la parte sobre ser consciente de sí mismo. Así que llevó el concepto a la gerencia. Nada. Pasaron las semanas, luego los meses. Finalmente, Blaine volvió a sacar el tema y, así como así, recibió la aprobación para contratar a un entrenador de forma limitada, solo para las tres personas que Blaine dirigía. El liderazgo de la empresa solicitó que Blaine evaluara a sus empleados, utilizando herramientas internas, antes de las sesiones de capacitación y tres meses después.

Blaine fijó la sesión de entrenamiento en dos días. Cuando estuvo completo, se sintió rejuvenecido y creía que sus subordinados directos también lo hacían. Lo que Blaine se perdió durante las sesiones fueron las preguntas de los empleados al instructor. Las consultas se relacionaron abrumadoramente con los estilos de gestión: ¿Cómo pueden los gerentes ayudar mejor a los subordinados? ¿Qué necesitan saber los gerentes acerca de una persona antes de que él o ella pueda dirigirla? ¿Por qué principios básicos deben vivir los gerentes?

Los empleados de Blaine esperaban que pudiera captar sus comentarios y preguntas.

Pero Blaine se lo perdió durante la clase de entrenamiento. No vio ni escuchó nada que lo llevara a cuestionar su propio enfoque para administrar empleados. Claro, había notado una falta de esfuerzo aquí y allá. Pero sintió que estos eran menores y no reflejaban nada. Sin embargo, Blaine comenzó a prestar más atención a aquellos a los que dirigía. Descubrió que eran los últimos en llegar por la mañana y los primeros en irse por la tarde. También notó que la alta gerencia era indiferente a sus empleados. Blaine concluyó que, si miraba de cerca el comportamiento de los empleados en el trabajo, no estaba a la altura. Pero entonces, tampoco lo era el suyo.

Lo que Blaine no sabía era que estaba en la cúspide de la autoconciencia. Se dio cuenta, por ejemplo, de que no sabía prácticamente nada sobre la vida personal de sus empleados. Realizó una investigación básica y encontró lo siguiente en un sitio web llamado Level Up Leadership. Leyó que los líderes deben ser conscientes de sí mismos antes de que puedan ser efectivos y que hay siete características/comportamientos de un líder consciente de sí mismo.

Líderes conscientes de sí mismos:

Actuar en beneficio de todos

están enfocados

Tener un alto cociente de positividad

Liderar con sus fortalezas

Son comunicadores claros

Saber mediar en conflictos

Actuar desde un lugar de bondad

Insperity, citando un estudio relacionado, encontró que el 83 por ciento de las personas con un alto nivel de autoconciencia tenían un desempeño superior en sus campos de actividad. Un sitio web orientado a los recursos humanos, Insperity también enumera formas de llegar a la autoconciencia. Estos son:

Siente tus sentimientos

Buscar retroalimentación

Practica la atención plena

Manten una mente abierta

Mantén un diario

Sigue tus valores

La dificultad de ser autoconsciente es que debes ser algo autoconsciente para saber que no lo eres. Hay niveles de autoconciencia; ser consciente de sí mismo no es una proposición de uno u otro.

La transición de un entrenador, o ser entrenado, a un individuo consciente de sí mismo no siempre es fácil. Debes confrontar verdades duras sobre ti mismo y esto no es fácil para la mayoría de nosotros.

Ser consciente de sí mismo significa que te conoces a ti mismo. Significa que eres receptivo a nuevas ideas y conceptos. Significa que entiendes que no sabes mucho y que puedes aprender de los demás además de enseñar.

El problema de Blaine era que no podía ver cómo sus propias acciones afectaban directamente a quienes lo rodeaban. No podía ver que, en lugar de trabajar duro para él, sus empleados simplemente hacían los movimientos.

El coaching, cuando se realiza correctamente, debería conducir a la autoconciencia, pero tal vez no de inmediato. El coaching precede a la autoconciencia. No importa qué tan consciente seas de ti mismo ahora, siempre necesitarás coaching para ayudar a generar aún más sensibilidad y autoconocimiento. De esta manera, el coaching es acumulativo: se construye sobre sí mismo. Esta es la razón por la que las organizaciones seguirán utilizando el coaching para mejorar el rendimiento y la dedicación a la empresa.

