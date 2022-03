Planificación de salida para líderes modernos: cómo determinar el valor de su empresa

En los últimos años, varios directores ejecutivos y propietarios de empresas abandonaron sus puestos , desde el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, en febrero de 2020 hasta la directora ejecutiva de Girls Who Code, Reshma Saujani, en febrero de 2021. Estos movimientos, así como las ideas y motivaciones detrás de ellos, han arrojado una nueva luz sobre uno de los fundamentos empresariales más cruciales: la planificación de la salida. Uno de los componentes del liderazgo que a menudo se pasa por alto y éxito, esto debe ser una parte integral de un plan de negocios desde el principio, porque la forma en que salga puede tener una gran influencia en los objetivos finales de su negocio y proporcionarle una dirección clara para el futuro.

En pocas palabras, nunca lo tomará desprevenido si ha colocado los componentes básicos de venta. Si no lo ha hecho, corre el riesgo de perder una oportunidad cuando aparece de repente un comprador ansioso o, al menos, probablemente haya reducido la valoración de la empresa. De hecho, con una estrategia bien planificada, se potenciará su valor a los ojos de los compradores potenciales. Además, una salida exitosa puede tardar años en ocurrir, por lo que cualquier avance en la planificación hará que los esfuerzos de transición sean más eficientes.

Este tipo de planificación puede ser tentador para postergar, pero la procrastinación, como todos sabemos, por lo general tiene consecuencias negativas.

Relacionado: Tenga en cuenta estas 4 cosas antes de vender su pequeña empresa

Conocer el valor de tu empresa es clave

Una de las cosas más cruciales para bloquear en la planificación de salida es el valor de la empresa. No está preparado para vender si esa cifra no está clara, pero determinarla no siempre es fácil. Este es un proceso complicado que mira hacia atrás en los últimos años para evaluar las finanzas durante ese período, así como una consideración de los activos de la empresa y una mirada a las condiciones actuales del mercado. Un aspecto de ese último componente es la presencia de compradores motivados, aquellos que más se beneficiarían de la adquisición porque encaja con su estrategia de mercado.

Es fundamental solicitar la ayuda de expertos externos, independientemente de cómo se lleve a cabo una valoración. Estos pueden incluir banqueros de inversión, tasadores de negocios y corredores. Es importante contar con la opinión de aquellos que valoran los negocios para ganarse la vida, idealmente alguien que también sea experto en la planificación de salidas.

Una vez que haya llegado a una valoración, usted debe optimizar la venta encontrando a los compradores más motivados, sí, pero también preparando materiales que detallen los beneficios de ser propietario de la empresa, junto con cualquier otra acción que la arroje en una luz favorable. El objetivo es hacer que la compra parezca un trato que un empresario inteligente no debe dejar pasar.

Relacionado: Por qué una infraestructura de ventas adecuada es crucial para vender su negocio

Tres formas de establecer el valor

• Método de activos. Esto se hace simplemente calculando la diferencia entre los activos comerciales de una empresa y sus pasivos, y funciona mejor para aquellas que tienen más valor en los activos que en los ingresos que se generan actualmente. Antes de poner la empresa en venta, asegúrese de tratar cualquier posible responsabilidad que no se considere positiva durante las negociaciones.

También tenga en cuenta que a veces el método de los activos puede infravalorar una empresa. Un buen ejemplo de esto es Google, que, si se hubiera valorado únicamente por los activos en 2018, habría tenido un valor de 175 400 millones de dólares, cuando de hecho su valoración total en ese momento era de 739 000 millones de dólares .

• Método de ingreso. Aquí, la valoración se basa en el valor presente del flujo de efectivo futuro, que se ajusta (descuenta) según los riesgos involucrados en una compra futura. Este método funciona bien para las empresas emergentes que tienen un alto potencial de crecimiento en el futuro, pero que aún tienen que generar ganancias o acumular activos. Se podría informar el ingreso neto o, en algunos casos, usar la medida de la rentabilidad o las ganancias de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA).3

Un ejemplo de esto aplicado con éxito fue la atracción de inversores a CrowdStrike (como informó The Motley Fool en un artículo de junio de 2021), a pesar de que la empresa aún no genera ganancias en ese momento. Por lo tanto, asegúrese de evaluar qué tipo de crecimiento futuro se espera y por qué, y presente este caso a los compradores potenciales.

• Método de mercado. En este caso, la valoración se basa en lo que ha estado sucediendo recientemente en un sector particular en términos de precios de venta para empresas comparables. Algunos propietarios pueden preferir usar esta técnica, especialmente si tienen una presencia establecida en una industria activa. Cuando utilice este método, no se defraude a sí mismo en relación con los demás. Recuerde preguntar: "¿Cuáles son nuestros activos únicos y qué otras ventajas competitivas tenemos?" También considere cómo otros factores podrían ajustar el valor de mercado. (Por ejemplo, cómo los problemas ambientales o las preocupaciones gubernamentales podrían afectar el negocio).

Este método funciona de manera similar a obtener un precio comparable para determinar el valor de venta de bienes inmuebles. Si un negocio se vende por $100,000, es probable que otro similar en el vecindario se venda a ese precio o cerca de él. Entonces, podría estar claro por qué un método de mercado no funcionará tan bien para las nuevas empresas que ofrecen un servicio nuevo y/o innovador en la industria: simplemente no habrá otras adquisiciones de empresas con las que compararlo.

Relacionado: Cómo: crear una estrategia de salida para su negocio (incluso antes de comenzar)

Ponga en marcha su estrategia ahora

Debido a que salir es el paso final para ser dueño de un negocio, es muy fácil posponer la planificación. Sin embargo, el liderazgo sabio sabe que nunca es demasiado pronto para hacerlo, y cuanto antes, mejor. Como dicen, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, y el segundo mejor momento es ahora.

Entonces, haz tu tarea. Conozca sus activos y pasivos. Seleccione un método de valoración que sea adecuado y hable con expertos de confianza, pero no apresure el proceso. Cuando haya determinado cuánto vale su negocio, puede concentrarse en maximizar ese precio. Al hacer esto, también puede garantizar el éxito comercial continuo incluso después de su salida.