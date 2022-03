Las 7 principales tendencias de relaciones públicas que las marcas deberían preocuparse en este momento

La naturaleza de las relaciones públicas (PR) ciertamente ha cambiado a lo largo de los años. Los eventos de lanzamiento y las activaciones demasiado caras se han quedado en el camino a medida que los esfuerzos de relaciones públicas migran gradualmente al panorama digital. La pandemia solo ha servido para impulsar esta tendencia, ya que llegar a las personas de forma remota se ha vuelto más importante que nunca. A medida que la sociedad se recupera y avanza, también ha habido un cambio de mentalidad en los consumidores. Mi agencia, Boost Media, ha tomado nota de siete importantes tendencias de relaciones públicas que pueden mejorar la forma en que las marcas interactúan y se relacionan con el público.

Relacionado: ¿Por qué las relaciones públicas podrían ser la solución incorrecta para su negocio?

1. Alinee su propósito con una audiencia ética

La pandemia nos ha mostrado tanto devastación como increíbles actos de bondad en todo el mundo. Durante este tiempo, hemos experimentado un cambio drástico en los valores y en el discernimiento. Como tal, el surgimiento de una audiencia ética va en aumento. La conciencia ética se relaciona con el afán y la capacidad de uno para definir situaciones y dilemas morales mediante el análisis crítico, la evaluación y el cambio de los propios valores morales en términos de la vida de los demás. Una audiencia ética es aquella que interpreta activamente cualquier material compartido con el que se encuentra y analiza el contenido y la eficacia del mensajero.

Los consumidores están discerniendo activamente entre las marcas que tienen un propósito y las que no lo son, gravitando hacia las primeras. Para tener en cuenta una audiencia ética, comience por conocer los valores de su marca de adentro hacia afuera, trabaje en modelar estos valores y comunique estos valores a su audiencia.

2. Concéntrese en el compromiso, no en la promoción, en las redes sociales

Las plataformas de redes sociales han revolucionado por completo la forma en que las personas y las marcas pueden promocionarse . Sin embargo, el problema es que muchos lo ven solo como una plataforma para promocionar sus productos o servicios. Cuando se trata de redes sociales, las marcas deben pensar en las redes sociales como una calle de doble sentido. Nadie disfruta cuando otra persona los ignora, y lo mismo puede decirse cuando las marcas ignoran a su audiencia y tratan las redes sociales como un canal de comunicación unidireccional.

Este año, concéntrese en interactuar con su audiencia. Responde a todos los DM y comentarios. Hágales saber a aquellos con quejas que les enviará un mensaje privado directamente y luego hágalo. Sigue a otras marcas o individuos en tu nicho y dale me gusta o comenta su contenido. Solo se necesita una interacción para convertir a alguien en un cliente de por vida, y todo el mundo sabe que los clientes de por vida son los mejores promotores.

Relacionado: ¿Está lista su marca para las relaciones públicas y la prensa?

3. Transmita sus palabras en podcasts

Los podcasts son las nuevas redes de transmisión, así que utilícelos. En serio, si no te entrevistan en podcasts, no te estás tomando la estrategia de relaciones públicas lo suficientemente en serio. Independientemente de la industria en la que se encuentre, puede apostar que habrá una buena cantidad de podcasts adecuados para el nicho, así que ¿por qué no hacer uso de su audiencia? Se sorprendería de cuántos podcasts buscan activamente nuevos invitados y agradecen que se les acerque. Si no tiene tiempo libre o no sabe por dónde empezar, tenga esto en cuenta al elegir una agencia de relaciones públicas con la que trabajar.

4. Haz espacio para más elementos visuales

Las palabras siguen siendo importantes, pero deben ir de la mano con el contenido visual. Con el auge de las redes sociales, ha habido un cambio dramático en la forma en que consumimos los medios y lo que podríamos considerar de interés periodístico. Lo mismo puede decirse en términos de nuestra capacidad de atención. Los artículos destacados son una forma increíble de aumentar la credibilidad, pero las marcas deben asegurarse de que están publicando contenido visual para hacerse ver primero.

Por ejemplo, en lugar de publicar un artículo con sus principales preguntas y respuestas, ¿por qué no crear un carrete corto con el mismo contenido? Luego puede publicar y también incrustar este carrete en otro artículo destacado sobre usted. O viceversa; al final de su carrete, puede dirigir a las personas a ver más dirigiéndolas a un artículo. En 2022, veremos muchas más marcas que utilizan las dos de la mano.

Relacionado: 3 pasos iniciales para hacer sus propias relaciones públicas y obtener excelentes resultados

5. Cambio hacia micro y nano-influencers

El marketing de influencers ha cambiado el juego para las marcas. Utilizar figuras públicas que ya son conocidas, apreciadas y confiables es una forma increíble para que las marcas publiquen sus productos o servicios. Sin embargo, la cantidad de mega y macro influenciadores que promocionan numerosos ha provocado mucho escrutinio entre los consumidores. Saber que a estas personas se les paga muy bien para promocionar productos puede tener el efecto contrario al previsto, especialmente si promocionan otros productos que no se alinean con su marca o los valores de su audiencia.

El uso de micro o nanoinfluencers será una excelente manera de utilizar mejor el marketing de influencers en 2022. Además de costarle mucho menos a su marca, los seguidores de estos influencers están muy concentrados o conocen personalmente al influencer. Esto funcionará a tu favor dado que habrá más confianza entre los dos que usar a alguien con cientos de miles de seguidores.

6. Mide tus esfuerzos con datos

Ahora, en Boost, siempre aconsejamos que las relaciones públicas son un juego a largo plazo y no se pueden medir con las métricas de ROI tradicionales. Sin embargo, no tiene sentido implementar relaciones públicas en su estrategia de marketing si no utiliza datos en absoluto. Las plataformas de redes sociales tienen excelentes métricas de información, e Instagram acaba de actualizar las suyas para adaptarse mejor a las necesidades de las empresas y los creadores. Del mismo modo, otras herramientas implementadas, como el marketing por correo electrónico o los embudos, deben monitorearse antes y después de integrarles la cobertura de prensa o podcast para que pueda medir mejor los resultados después.

7. Colabora con otras marcas

Nada emociona más a la gente que ver a sus dos artistas favoritos colaborar en un nuevo disco. Lo mismo puede decirse de las marcas. Colaborar con otra marca es una nueva forma de crear una oleada de entusiasmo y emoción. Ya sea a través de un obsequio, producto o servicio, o incluso un contenido, a la gente le encanta cuando sus marcas favoritas se unen.