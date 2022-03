Convertir los errores en oportunidades de aprendizaje

Emily Washcovick, anfitriona de Behind the Review y experta en pequeñas empresas de Yelp, comparte un vistazo al episodio de esta semana del podcast.

The Quarter Creole Cuisine

Hay algo único en The Quarter Creole Cuisine . No es solo que sirva auténtica comida criolla en los suburbios de las afueras de Los Ángeles, sino que cuando entras, ya ni siquiera te sientes como si estuvieras en California.

Como lo describe Steff B. , crítico de Yelp, “Una vez que cruzas esas puertas, tienes una pequeña sensación de ser transportado a un lugar que es muy diferente y muy creativo y tal vez un poco mágico. Hay algo un poco extra pasando allí”.

Steff elogió la decoración, incluidas las telas y el arte, por realzar su experiencia general y hacer que su visita fuera especial. “Realmente es un espacio completo que está diseñado para abrazar la cultura de la comida que presentan y sirven, lo cual es bueno porque no es solo la experiencia de comer, es toda la experiencia gastronómica”.

A veces, los detalles como este pueden pasar desapercibidos para los asistentes al restaurante, pero Steff se centró en lo que el propietario y chef ejecutivo Norm Theard implementó muy intencionalmente en su negocio: una sensación envolvente de autenticidad, especialmente cuando se trata de la comida.

“Es un tributo”, compartió Norm. “El restaurante es un tributo a mi mamá ya nuestra cocina. Es comida criolla. Todos somos criollos. Mamá y papá nacieron y se criaron en Nueva Orleans, y la comida es muy importante para nosotros”.

Mantenerse fiel a los sabores de la cocina criolla y de Nueva Orleans puede parecer fácil, pero la creatividad y la innovación que exige el mundo de los restaurantes pueden estar en desacuerdo con esta misión. Para mantener la autenticidad al crear nuevos platos, Norm se asegura de que todo pase la prueba familiar.

“Se trata de mantenerlo fiel a lo que cocinó mi mamá y lo que cocinó mi abuela y lo que cocinó mi bisabuela. Nunca traeré ningún ingrediente a nuestra cocina que mi madre no pueda tener en sus manos. Así que se me ocurren nuevos platos a menudo, pero es algo que mi mamá podría haber inventado. Eso es lo que lo mantiene cierto. Y mantiene los olores juntos cuando caminas en él. Entonces puedo decirle a la gente que es criollo, y es criollo”.

El compromiso de Norm con la autenticidad se extiende también a la forma en que su personal interactúa con los clientes. “No les doy un guión”, dijo Norm. “Les digo, 'Quiero que seas tú mismo' porque probablemente todos hemos experimentado a ese servidor que tenía el guión y dijo: 'Hola, mi nombre es Joe, y estoy aquí para ser su servidor esta noche'. Y luego se siente tan falso y los inquieta y nunca se conectan realmente contigo, el comensal. Así que les digo exactamente lo contrario. Quiero que les digas lo que más te apasiona.

Más que darles la libertad de hablar fuera del guión, Norm alienta al personal a comer todos los platos del menú y formar sus propias opiniones y favoritos. Esto los arma con el conocimiento para hacer recomendaciones genuinas a los clientes y establecer conexiones personales con ellos.

Sumergir al personal en la cultura del restaurante de esta manera les da un sentido de confianza y propiedad, dejando a los comensales como Steff con buenas impresiones.

"Volvería aquí al 1000%", dijo Steff en su reseña. “Nuestro mesero también estuvo a punto de traer no solo nuestros platos sino también nuestra plétora de platos en oleadas perfectamente sincronizadas. Su servicio fue reflexivo, de buen ritmo y bien ejecutado”.

Las críticas positivas como esta son música para los oídos del dueño de un restaurante porque son el resultado de un arduo trabajo intencional detrás de escena. Norm quiere que cada plato sea perfecto, que represente la cocina criolla, por lo que no dejará que se desperdicie ninguna oportunidad de aprendizaje.

“Mi sous chef Ian y yo siempre probaremos todo lo que se devuelva a la cocina. Incluso si metiste el tenedor en él, lo probaremos, solo para asegurarnos de que no tenga nada de malo”.

A veces, Norm descubre que es solo una diferencia de opinión, y eso está bien. Debido a que la experiencia de cada comensal es importante para él, puede vivir con un plato que le devuelven, incluso si está hecho exactamente como debe ser.

“Déjalo ser, ¿sabes? Que digan su parte. Pero es bueno para mí saber que no voy a dejar que eso me afecte. Puede que no sea adecuado para todos, pero la gran mayoría de las personas están locas por eso”.

Los siguientes conocimientos han ayudado a The Quarter a ofrecer una auténtica experiencia gastronómica criolla de 360 grados:

Se Auténtico. La autenticidad puede hacer que su negocio se destaque y es importante para la formación de equipos y el éxito con los clientes.

La autenticidad puede hacer que su negocio se destaque y es importante para la formación de equipos y el éxito con los clientes. Aprende de tus errores. Considere los errores como oportunidades de crecimiento, aprendizaje y familiarización con su comida, servicio y base de clientes.

Considere los errores como oportunidades de crecimiento, aprendizaje y familiarización con su comida, servicio y base de clientes. Pon a las personas primero. Dirigir su negocio pensando en las personas, particularmente en el personal y los clientes, lo ayudará a crear una experiencia de restaurante completa y positiva.

Escuche el episodio a continuación para escuchar directamente a Norm y Steff, y suscríbase a Behind the Review para obtener más información de nuevos propietarios de negocios y revisores todos los jueves.