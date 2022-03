Web3 podría ver su propio auge puntocom. Aquí está cómo sobrevivir al busto.

El auge de las puntocom se basó en ideas a medias llenas de entusiasmo y promesas, pero pocos productos realmente parecían reales. Desafortunadamente para mucha gente, el dinero que estaban invirtiendo lo era. Cuando estalló la burbuja, lo perdieron todo.

Lo sé de primera mano. Yo estaba allí.

Cualquiera que haya vivido esa era de inversión en Internet aprendió una lección importante: hay una línea muy fina entre la exageración y el daño, y es crucial comunicar los objetivos y desafíos claramente al público para evitar llevar a las personas por el camino de las falsedades y la ruina financiera.

Me encantaría decir que los fundadores de startups se lo tomaron en serio y allanaron un camino de honestidad e integridad durante las siguientes dos décadas, pero todos sabemos que eso no sucedió. ¿Theranos, alguien?

Últimamente, he estado observando el surgimiento de Web3 y sintiéndolo todo de nuevo: la emoción desenfrenada sobre el potencial para entrar en la planta baja de la próxima revolución basada en la web, y las ganancias correspondientes. Pero sé por experiencia que el 98% se irá a cero a costa de los inversores esperanzados.

Aquí hay algunas preguntas que debe hacerse para asegurarse de que su apuesta en Web3 no termine siendo el próximo Enron o Theranos.

¿Resuelve un problema real?

En pocas palabras, Web3 es la próxima gran evolución en el propósito de Internet. La web 1.0 fue un lugar donde se democratizó el acceso a la información en línea; 2.0 se trataba de conectar a las personas en torno a esa información, pero rápidamente quedó dominado por un pequeño número de gigantes de las redes sociales que controlaban los datos de sus usuarios. En Web3, las plataformas estarán descentralizadas, construidas sobre blockchain y los usuarios tendrán el control de su información. No tendrás que preocuparte por lo que hacen Facebook, Twitter y Google con los datos que les das, porque tendrás un perfil en una cadena de bloques descentralizada que va entre cada plataforma sin venderte a estos gigantes corporativos.

Si bien el concepto ha recibido críticas de personas influyentes como Jack Dorsey y Elon Musk, la evolución se está volviendo inevitable a medida que más jugadores importantes se trasladan a las plataformas Web3. Pero es importante que los inversores tomen esto con una perspectiva amplia: Web3 aún no está aquí, ni su adopción generalizada es inminente.

Mientras tanto, es crucial que las personas reflexionen sobre los casos de uso reales antes de invertir su dinero en nuevas empresas en el espacio. Hemos visto que las grietas en los monolitos de las redes sociales realmente comienzan a ensancharse a medida que más personas cuestionan la concentración de la propiedad en torno a sus datos personales. Pero quedan grandes preguntas sobre si el usuario promedio se preocupa lo suficiente como para alejarse de la conveniencia de estas plataformas y avanzar hacia un sistema descentralizado. Cuanto más tarden las personas en moverse de esa manera en masa, mayor será la probabilidad de que algunas plataformas de cadena de bloques resulten enormemente sobrevaloradas.

Vimos esto en el auge de las puntocom, donde las empresas simplemente agregaron un ".com" sin sentido al final de su nombre y vieron cómo entraba dinero. Terminó con un fracaso rotundo y muchas preguntas.

Es necesario formular muchas preguntas similares ahora que más empresas inundan el espacio Web3. Un producto puede sonar genial, pero ¿qué problema está resolviendo realmente? ¿Por qué es importante para la gente común? ¿Y realmente lo usarán?

¿Quien esta implicado?

La historia de Elizabeth Holmes es fascinante, pero está lejos de ser única. Sin ninguna evidencia para presentar, atrajo a pequeños inversores con una personalidad cuidadosamente seleccionada y grandes promesas. Sin embargo, para aquellos que miraron detrás de la cortina, encontraron un par de cosas: muchas firmas de capital de riesgo pasaron de Theranos , y había preguntas obvias sobre las motivaciones de su fundador.

En ausencia de evidencia contundente (o, con evidencia que es difícil de entender), mirar quién está a cargo y quién está convencido puede ser extremadamente útil.

Primero, haga su diligencia debida sobre el fundador y lo que podría estar impulsándolo. En 2018, varias empresas fraudulentas obtuvieron cientos de millones de inversores a través de ofertas iniciales de monedas, una forma común, pero en gran parte no regulada, de recaudar capital para empresas en blockchain. Más de las tres cuartas partes de ellos, como Pincoin e iFan , resultaron ser estafas. Si bien muchos inversores quedaron sorprendidos, hubo señales reveladoras de que las cosas no estaban bien: promesas de rendimientos poco realistas, fundadores que no pudieron ser localizados y proyectos que no tenían un sentido real.

En este espacio de personajes misteriosos y reclamos extravagantes, puede ser útil sentarse y ver quién respalda qué y qué plataformas atraen a los mejores talentos . Al igual que con el auge de las puntocom, hay prisa por ganar la mayor cantidad de dinero posible, lo más rápido posible, pero sería prudente hacer una pausa y prestar atención a los detalles antes de arriesgar su dinero.

¿Dónde están los picos y las palas?

Esos detalles le mostrarán que no todas las monedas y plataformas son iguales. En la prisa por construir una Web3 más robusta, algunas cadenas de bloques completas se caerán, y muchas de las empresas que se basan en esas cadenas se irán a cero.

Queda por ver quién saldrá ganador en la guerra entre Ethereum, Solana, Avalanche y otros. Si está buscando una inversión segura, asegúrese de buscar objetivos que sean independientes de la cadena, lo que significa que se pueden usar en cualquier cadena de bloques. Por lo general, estas son herramientas que conectan a un usuario con la cadena de bloques para realizar una tarea determinada, como NFT de menta o le permiten aceptar pagos en criptomoneda. Se consideran aplicaciones de "picos y palas" y están obteniendo una gran inversión de fuentes públicas y privadas.

Al igual que los sobrevivientes del auge de las puntocom, estas empresas cumplen un propósito importante y se han diseñado para ser resistentes. Si bien sigue siendo una apuesta, la ruta de picos y palas está demostrando ser una apuesta más segura.

Si bien algunos líderes tecnológicos con un interés creado en el statu quo argumentan que nunca habrá una Web3, veo que el impulso en este espacio alcanza una masa crítica. Los gigantes corporativos han controlado la forma en que usamos Internet durante demasiado tiempo, y hay tanto dinero inundando la lucha contra ellos que la aguja está comenzando a moverse en la dirección correcta. He estado aquí antes, y conozco este sentimiento. Esta vez, espero que más personas estén protegidas contra los malos actores, ya que el 98 % cae a cero y el 2 % vive para luchar.