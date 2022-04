Cuando se trata de valorar a sus empleados, hablar es barato. Las acciones importan.

La pandemia podría haber acabado con todo por lo que trabajé en mi carrera, pero no fue así. Evitar este escenario del peor de los casos frente a una pandemia única en un siglo (con suerte) fue gracias en gran parte a aceptar una de las verdades más simples, pero más comúnmente ignoradas, del mundo de los negocios: su activo más importante es tu gente. Y acertar con este principio tendrá beneficios inconmensurables para usted y su empresa mucho más allá de la pandemia.

Ahora lo entiendo. Suena como cosas de la tarjeta Hallmark, ¿verdad? Pero escúchame. Muchos directores ejecutivos y gerentes hablan de la boca para afuera sobre la valoración de su equipo, pero muchos menos toman medidas que indiquen que creen en las palabras que salen de sus bocas, o que escriben en sus correos electrónicos. Entonces, ¿cuáles son exactamente esas acciones? ¿Cómo pone su dinero donde está su boca cuando se trata de valorar a su gente por encima de todo?

Estudio de caso: la industria de eventos

La pandemia sacudió la industria de eventos. No hay duda de eso. Para empresas como la nuestra que se apoyaban en cosas como viajes aéreos y grandes reuniones en persona, el comienzo de 2020 fue un poco complicado. Anticipando una disminución en el negocio y los ingresos, muchos en nuestra industria inmediatamente suspendieron o despidieron al personal para reducir costos y simplemente tratar de sobrevivir.

Pero tomó años de meticulosas entrevistas, junto con innumerables inversiones en recursos y capacitación en el camino, para que nuestra empresa construyera el equipo adecuado de empleados y una sólida cultura empresarial. Y después de un 2019 récord, tuvimos la confirmación de que nuestras prioridades estaban justo donde tenían que estar.

En el nuevo mundo desconocido provocado por la pandemia, nuestro enfoque se mantuvo firme. Eso significó capacitar y certificar a nuestros representantes en eventos virtuales. Significaba mantener nuestro núcleo intacto, dejando en claro a los empleados que sus trabajos estaban seguros, dándoles espacio para trabajar sin que ese pensamiento se cerniera sobre ellos. Y significaba estar dispuesto a recibir un golpe financiero para hacer todo esto.

Una ventaja ayuda mucho durante una crisis

A medida que el polvo se asentó para nuestra industria, quedó claro que los eventos virtuales podrían ser una nueva forma de avanzar en este momento difícil. Los clientes que planeaban virtualmente por primera vez buscaron socios para guiarlos a través de las mejores prácticas, y más asistentes a eventos que nunca disfrutaron de no tener que quitarse los pantalones de chándal para "asistir" a un evento. Las empresas que invirtieron en sus empleados estaban bien equipadas para manejar la afluencia de nuevas oportunidades comerciales. Aquellos que habían reducido su personal no lo estaban.

Obviamente, este modelo puede no ser aplicable o 100% posible para todas las empresas. Pero si has leído hasta aquí el artículo, es probable que sea para ti. A diferencia de invertir en acciones, invertir recursos y dólares en sus empleados hace más que pagar dividendos desde el punto de vista de los números; envía un mensaje claro a cada individuo que dice: "Soy parte de esto. Mi trabajo aquí es importante". Y no hay nada más valioso que los empleados que traen consigo esta actitud al trabajo todos los días.