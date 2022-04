Lo que tus padres nunca te enseñaron sobre el dinero

Entonces, ¿por dónde empezamos? La idea de enseñar educación financiera puede parecer abrumadora. Solo las palabras, educación financiera, pueden traer imágenes de matemáticas complicadas, gráficos y conferencias aburridas.

Bueno, esa es la buena noticia. La educación financiera no tiene que ser difícil de enseñar. De hecho, las lecciones más importantes no requieren matemáticas en absoluto. A continuación hay dos lecciones que tendrán un impacto masivo en la futura riqueza y felicidad de sus hijos. Son tan simples que incluso un niño de cinco años puede aprenderlos.

Lección 1: Crecimiento compuesto

El objetivo de la primera lección es enseñar el crecimiento compuesto y el hábito de invertir temprano.

Para comenzar, desea ilustrar cuán poderoso es realmente el crecimiento compuesto. Pista: es muy, muy, muy poderoso (sí, son tres realmente).

Una manera fácil de hacer esto, especialmente con niños pequeños, es a través de la historia del Rey y el tablero de ajedrez.

La historia cuenta que cuando el ajedrez se inventó por primera vez y se lo presentó al Rey, el Rey le ofreció al inventor todo lo que quisiera a cambio. El inventor simplemente pidió un solo grano de arroz en la primera casilla de un tablero de ajedrez y el doble de arroz en cada casilla sucesiva. Dos granos de arroz en el segundo cuadrado. Cuatro granos de arroz en el tercer cuadrado. Y así.

El Rey se sorprendió de que le pidieran una recompensa tan pequeña e inmediatamente pidió a su Tesorero que le pagara al inventor.

Una semana después, el inventor se acercó al Rey y le preguntó por qué todavía no le habían pagado. Indignado, el rey llamó a su tesorero y exigió saber por qué no se había pagado al inventor. Tembloroso y asustado, el Tesorero explicó que cuando llegó a la mitad del tablero de ajedrez, no había suficiente arroz en todo el reino para pagar al inventor.

¡Ese es el poder del crecimiento compuesto!

Esta es una historia muy divertida para ilustrar con tus hijos usando un tablero de ajedrez y agregando lentamente granos de arroz a cada cuadrado. Deje que sus hijos cuenten y coloquen los granos de arroz mientras cuenta la historia. Al igual que el Tesorero, que descubran por sí mismos qué tan rápido crece el crecimiento exponencial y se quedan sin arroz para continuar. En el vigésimo cuadrado, tendrías que colocar un millón de granos de arroz. En el cuadro sesenta y cuatro, tendrías que colocar dieciocho trillones de granos de arroz. ¡Eso es 18,000,000,000,000,000,000!

Esta sencilla historia muestra cómo el crecimiento compuesto crece lentamente al principio, pero sigue creciendo cada vez más rápido.

Una vez que haya ilustrado el poder del crecimiento compuesto, puede introducir fácilmente el hábito de ahorrar en sus hijos. Enséñeles a ahorrar el 20 por ciento de todo lo que reciben y dígales que usted lo invertirá por ellos. Con un rendimiento del 10 por ciento, el rendimiento histórico promedio del mercado de valores, su dinero se duplicará casi cada siete años. Refiriéndose al ejemplo anterior, imagine cuánto podría crecer su dinero a medida que continúa duplicándose durante su vida.

Este único hábito puede tener el mayor impacto financiero en la vida de nuestros hijos. Y cuanto antes enseñemos a nuestros hijos esta lección, mayor será el impacto.

Lección 2: El valor del dinero

El objetivo de la segunda lección es enseñar el valor del dinero.

Hablar de dinero sigue siendo un tabú y una de las pocas cosas de las que no hablamos. Les diremos a nuestros mejores amigos casi todo sobre nosotros, excepto cuánto ganamos o gastamos. Pero, ¿cómo pueden nuestros hijos aprender el valor del dinero si no saben cuánto cuestan las cosas?

Entonces, comenzar a enseñar esta lección no puede ser más fácil. Simplemente dígales a sus hijos cuánto cuestan las cosas. Hágales saber cuánto pagó por la cena o cuánto cuesta su ropa. A medida que crezcan, puede decirles cuánto gana y cuánto gastó en su casa y automóvil.

Y un gran truco cuando sus hijos son muy pequeños y no entienden nada de dinero es usar barras de chocolate para describir el valor. Por ejemplo, puedes decirles que el osito de peluche que quieren son quince barras de chocolate.

Al aprender el valor de las cosas, nuestros hijos pueden comenzar a tomar decisiones informadas sobre dónde quieren gastar su dinero. Pueden elegir lo que es más valioso para ellos ya lo que están dispuestos a renunciar. A menudo nos vemos atrapados en gastos sin considerar el costo. Olvidamos que cuando gastamos, siempre estamos renunciando a algo.

Conocer el valor del dinero es el primer paso para romper el ciclo del consumismo sin sentido y tomar conciencia de lo que es realmente importante para nosotros.

Enseñar a nuestros hijos educación financiera no tiene por qué ser difícil. Siguiendo estas dos sencillas lecciones, podemos eliminar el dinero como la principal causa de estrés para nuestros hijos. Y lo que es más importante, enseñarles a nuestros hijos conocimientos financieros es la única forma en que podemos comenzar a cambiar la forma en que pensamos sobre el dinero y lo que significa vivir una vida rica.