Cómo las empresas pueden luchar contra la trata de personas

Probablemente haya oído hablar de bancos, cooperativas de crédito y aplicaciones de dinero que son explotados por estafadores y perpetradores del crimen organizado para lavar y mover dinero. Pero si alguien le dijera que al acecho dentro de su red social favorita, juego o aplicación de citas había humanos depredadores o agentes virtuales de la trata de personas, se le perdonaría que levantara una ceja con escepticismo.

Pero ahí es precisamente donde los perpetradores de tales crímenes ahora están apostando, amplificando una industria de miseria que genera ganancias netas de $150 mil millones en todo el mundo cada año, según un informe de 2017 de la Organización Internacional del Trabajo.

parásitos digitales

Los motivos de estas personas son tan complejos como nefastos. Primero, están manipulando de forma parasitaria el poder y el alcance de estas plataformas corporativas para ejecutar y hacer crecer sus operaciones para obtener ganancias financieras. ¿Por qué querrían asumir los gastos generales cuando pueden aprovechar la inversión de otra persona?

En segundo lugar, las plataformas corporativas establecidas representan una mina de oro de posibles víctimas. Al aprovechar estas comunidades de usuarios extensas y establecidas, los delincuentes pueden identificar y preparar objetivos en su tiempo libre. Y, lamentablemente, los avances tecnológicos facilitan la identificación de los objetivos más vulnerables. Antes de las redes sociales, si estabas en ese tipo de negocio, tenías que hacerlo todo físicamente, lo que requería mucho más esfuerzo y planificación e implicaba un riesgo mucho mayor de ser atrapado. La tecnología ha proporcionado una máscara para que estos delincuentes se escondan.

Las tasas de éxito de la preparación en línea son sombrías. Cuando se lanzan “ataques masivos”, los perpetradores necesitan aproximadamente 150 alcances para encontrar una víctima que responda. Entre los que sí lo hacen, la tasa de voluntad-responderá-más salta a aproximadamente uno de cada 10. Con eso, el escenario está listo para instigar el proceso de preparación, con el objetivo final de programar una reunión, reclutamiento o en el peor de los casos. escenario, un secuestro. Es un juego de números que está sesgado firmemente a favor de los delincuentes.

Los incidentes repetidos de violaciones de datos han dado como resultado que la información de las personas esté literalmente en juego en la web oscura al mejor postor. Esto significa que nunca ha sido tan fácil para los perpetradores educarse previamente sobre las víctimas, elegir a los objetivos más vulnerables y/o hacerse pasar por otros.

barandillas ausentes

Entonces, ¿cómo protegen las corporaciones a sus usuarios de ese "peligro de extraños" en línea? ¿Dónde están los controles y saldos digitales? Lamentablemente, en la mayoría de los casos, están ausentes o son inadecuados.

La mayoría de las plataformas digitales corporativas carecen de controles sólidos para autenticar quiénes son los clientes, para verificar que alguien que se registra es en realidad un ser humano y no solo un algoritmo. Y una vez que un usuario falso ha iniciado sesión, puede transformarse en quien elija ser, dependiendo de a quién haya puesto sus miras depredadoras.

Los impostores pueden reinventarse a sí mismos en serie, haciéndose pasar por aquellos con los que creen que es más probable que sus objetivos interactúen. Esto puede significar ser un joven fornido esta mañana, un viudo anciano rico esta tarde y una adolescente en algún punto intermedio. Mientras tanto, los usuarios de estas plataformas carecen de medios para validar que la persona con la que están hablando es realmente quien dice ser, o incluso algo más que un “fantasma” digital.

Soluciones: la fuerza en los números

Creemos que los jugadores legítimos de la industria necesitan mejorar su juego, porque eso es precisamente lo que están haciendo los estafadores. Rutinariamente invierten gran parte de sus ganancias mal habidas en mejorar sus capacidades y sofisticación.

Sí, es una batalla constante y cuesta arriba, pero si no actuamos, la balanza se inclinará aún más a favor de los delincuentes. Tenemos la obligación ética de proteger a la sociedad y evitar que estos elementos usen la tecnología de una forma en la que nunca se pretendió. Específicamente, el enfoque debe estar en la construcción de alianzas para luchar contra esta epidemia. Un gran ejemplo es All for Humanity Alliance , que ha involucrado a una comunidad de “…legisladores, líderes empresariales, organizaciones de rescate, celebridades y personas influyentes”, con el objetivo de aprobar leyes más estrictas en los EE. conducta.

De la misma manera que bloquear su automóvil ayuda a prevenir un allanamiento al reducir las posibilidades de éxito del ladrón, solo cuando más jugadores en la comunidad empresarial tomen medidas para reforzar sus protocolos de seguridad en línea, los traficantes y estafadores en línea perderán poder.