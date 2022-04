Tres libros Bill Gates te recomienda leer

Además de ser uno de los hombres más ricos del mundo, Bill Gates es un gran lector. Durante años he hecho recomendaciones en torno a los libros que por alguna razón lo han cautivado. Cree firmemente en el poder que la lectura y en diversas ocasiones ha declarado que ha sido una pieza clave para su éxito. Es bien sabido que el fundador de Microsoft no abandona los libros aunque no los esté disfrutando, pues cree que sin importar lo malo que un libro pueda ser, siempre te dejará algo positivo.

Gates (quien además de leer, escribe) publica periódicamente en su blog Gates Notes reseñas de lo último que ha leído. Aquí te compartimos sus tres más recientes recomendaciones.

1. THE CODE BREAKER (EL CÓDIGO DE LA VIDA) DE WALTER ISAACSON

En el año 2020 la bioquímica estadounidense Jennifer Doudna recibió el Premio Nobel de Química “por el desarrollo de un método para la edición genética” junto la francesa Emmanuelle Charpentier. Conocido como CRISPR (por sus siglas en inglés (Clustered Regulatory, Interspaced, Short Palindromic Repeat) el método permite modificar los genomas de las plantas, los animales y hasta los seres humanos y tiene un potencial enorme para curar enfermedades, aunque también implicaciones morales. Muchos consideran el descubrimiento de CRISPR como el más importante del último siglo.

En este libro Walter Isaacson narra la historia de Doudna y su sueño de ser científica pese a que en algún momento un profesor del colegio le advirtió que no había cabida para las niñas en el mundo de la ciencia. Pero más que una biografía es la historia del desarrollo del CRISPR y de la importancia que tiene en un mundo que como ya sabemos, puede ser azotado por un virus desconocido.

¿Qué dice Bill Gates en torno a The Code Breakers?

“The Code Breakers es muy accesible para los no científicos. Y eso es muy importante, porque la ética del uso de CRISPR no está clara. Doudna ahora pasa gran parte de su tiempo enfocada en las cuestiones morales y éticas, especialmente en el potencial que la edición genética tiene para exacerbar la desigualdad. Como le dice a Isaacson: ‘Si crees que enfrentamos desigualdades ahora, imagina cómo sería si la sociedad se dividiera genéticamente en niveles económicos y trascribiéramos nuestra desigualdad financiera en nuestro código genético’”.

2. KLARA AND THE SUN (KLARA Y EL SOL), KAZU ISHIGURO

La más reciente obra del Premio Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro, cuenta la historia de Klara una Amiga Artificial (AA) que llega al hogar de Josie, una joven que tiene una extraña enfermedad. Tratando de cumplir con la misión para la que Klara fue programada, hará todo lo que esté en sus manos para acompañar a su dueña y hacer sus días más llevaderos convencida de que es el sol con su luz quien puede ayudarla a sanar. Una novela con una estructura de cuento infantil, pero con una profundidad digna de Ishiguro.

¿Qué dice Bill Gates en torno a Klara y el Sol?

“Mientras leía el libro, no pude evitar preguntarme qué partes pintan una imagen de nuestro futuro próximo y qué partes son pura ficción. Creo que algún día tendremos robots utilitarios y de compañía en nuestras vidas. Klara es principalmente una compañera. No hace mucho de lo que esperarías de un robot utilitario, como traerte cosas o prepararte la comida. Su propósito es casi completamente social, y aunque no sé si alguna vez tendremos robots emocionalmente sofisticados como ella, es posible que veamos surgir robots compañeros bastante buenos durante la próxima década”.

3. PROJECT HAIL MARY (PROYECTO HAIL MARY). ANDY WEIR

Un astronauta Ryland Grace despierta de un largo periodo de sueño a bordo de una nave espacial. Sus dos compañeros de misión han muerto y sus memorias son difusas. Poco a poco Grace irá descifrando el misterio de sus recuerdos y descubrirá que se encuentran en una importante misión a miles de kilómetros de la Tierra y que de su éxito depende la subsistencia de la especie humana. Una novela de ciencia ficción del mismo autor que nos entregó The Martian.

¿Qué dice Bill Gates en torno a Project Hail Mary?

“Me pareció que algunas partes de la historia, como el modo en que eligen a Ryland y cuán poderosa es la fuerza de tareas de las Naciones Unidas que organiza la misión, resultan poco creíbles. Sin embargo, no me molestaron. La ciencia ficción tiene mucha libertad para evocar cosas. Es difícil estar demasiado distraído por algo que no es plausible cuando estás leyendo una historia sobre una araña espacial gigante.



Recomiendo el libro a cualquiera que esté de humor para algo entretenido. Lo comencé un sábado y lo terminé un domingo, y fue una excelente manera de pasar un fin de semana. Incluso si no eres un gran fanático de la ciencia ficción, Project Hail Mary es una excelente historia sobre dos amigos que usan la ciencia y la ingeniería para salvar el día.”