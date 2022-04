La modelo y empresaria Emma Brooks McAllister equilibra el trabajo con el cuidado de su salud mental

Emma Brooks McAllister, que creció en la relativamente pequeña ciudad pantanosa de Houma, Luisiana (con una población de 33 000 habitantes), siempre quiso involucrarse en la industria del entretenimiento de alguna manera, pero no esperaba convertirse en creadora de contenido. Pasó gran parte de su adolescencia modelando para marcas como Savage X Fenty, Guess y Paul Mitchell, y fue coronada Miss Louisiana Teen en 2019. Una vez que cumplió 18 años, Brooks se mudó a Los Ángeles para realizar una pasantía en una firma de moda y relaciones públicas, y como ella recuerda: "Alrededor de siete u ocho meses después de mudarme aquí, mis redes sociales comenzaron a despegar. Ese amor por crear también vino con eso".

Dylan Perlot

Con más de 1,7 millones de seguidores en Instagram y 3,8 millones de seguidores en TikTok , es seguro decir que causó una rápida impresión como influencer y comenzó a colaborar más activamente con diseñadores , y tiene su propia marca de ropa y plataforma en línea llamada 50/50. , que se centrará en difundir una mayor conciencia sobre los trastornos de salud mental.

De hecho, Brooks afirmaría que su trabajo más valioso no tiene lugar en el ámbito empresarial, sino como defensora de la salud mental. Durante mucho tiempo ha sido abierta sobre sus luchas contra el trastorno bipolar, la ansiedad y la depresión clínica, inspirando a millones con su valentía y transparencia.

Sentada para una reciente entrevista de Zoom, la prometedora de 19 años irradiaba energía positiva y era todo sonrisas, adornada con un elegante top rojo de una de sus tiendas favoritas: Urban Outfitters. Y su pasión por hablar de todo, desde los esfuerzos comerciales, las colaboraciones favoritas y las interacciones de los fanáticos hasta su viaje para equilibrar su salud mental y sus actividades empresariales, era palpable.

A continuación, se incluyen algunos extractos de nuestra amplia conversación, junto con enlaces a recursos recomendados que han ayudado no solo a Emma, sino a miles de personas más durante sus viajes personales para luchar contra los trastornos de salud mental.

Ha sido un firme partidario de la concienciación sobre la salud mental. Danos una idea de tus propios desafíos.

Empezó hace mucho tiempo, cuando me diagnosticaron por primera vez ansiedad y depresión. La escuela secundaria fue cuando todo comenzó a volverse súper real en mi cerebro. Fue entonces cuando me empezaron a diagnosticar otras cosas y fue cuando la salud mental se convirtió en una gran parte de mi vida. Inmediatamente fui enviado a terapia a los 14 años, lo cual fue algo bueno porque quería serlo. Fui intimidado en la escuela secundaria, y estaba pasando por esos traumas cuando era niño al tratar con hombres asquerosos; fue dificil. A la edad de 15 años, me ingresaron en el hospital y las cosas se pusieron realmente serias. No me di cuenta de lo grave que era hasta que salí. Quería seguir intentándolo, pero no sabía cuáles eran los mecanismos de afrontamiento. En lugar de solo hablar, comencé a hacerle preguntas a mi terapeuta sobre lo que significaba todo.

Crédito de la imagen: Dylan Perlot

¿Qué ha cambiado para que te sientas en un lugar mejor hoy?

Mi sistema de apoyo ha mejorado mucho ahora. Me mudé a Los Ángeles y conocí a mucha gente genial. Es algo muy difícil y me empuja a trabajar más para normalizarlo. Estar en un hospital te hace sentir menos de lo que eres. Es difícil no estar molesto. Es un lugar muy objetivador. Es parte de ese estigma que cuando vas a un pabellón psiquiátrico, estás loco. Eso no es cierto. Eso hay que normalizarlo.

¿Cuáles son algunas formas clave en las que aborda su depresión que lo ayudan a hacer malabarismos con todas sus responsabilidades como empresario?

Personalmente, veo a un terapeuta semanalmente, pero hay otras cosas que estoy haciendo además de eso. Estoy volviendo al yoga, que fue una parte muy importante de mi recuperación cuando era más joven. Mi mamá era una gran persona de yoga. Solía ir con ella y era un gran alivio mental. Sobre todo meditando. Hay aplicaciones como Waking Up que tienen meditaciones autoguiadas que realmente pueden ayudarte. Y me gusta leer; eso ayuda mucho Me gusta leer mucho por la noche.

¿Qué cree que pueden estar haciendo otros si tienen problemas de salud mental o se sienten abrumados al administrar su negocio?

Creo que lo primero y más importante que a la gente no le gusta hacer es pedir ayuda. Pedir ayuda. Pregúntale al terapeuta. Hay grupos de apoyo en línea. HeadHelp.io es una comunidad donde las personas pueden publicar y hablar de forma anónima. Es querer probar cosas nuevas y tratar de encontrar la motivación. Todo es prueba y error. No todo lo que vas a hacer va a funcionar, pero habrá algo.

¿Qué otros recursos sobre la salud mental le han resultado útiles en su viaje?

La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales es un recurso realmente bueno al que puede acudir para obtener estadísticas/hechos, grupos de apoyo, centros comunitarios y grupos juveniles. Tienen diferentes sucursales alrededor de los EE. UU.

En el futuro, ¿cuál es el objetivo para 50/50 y más allá?

El objetivo principal detrás de 50/50 es simplemente ser parte de la normalización de una marca de salud mental. Esencialmente, quiero que se convierta en un recurso al que la gente recurra. Va a ser una conversación. En lugar de simplemente llevarte a una página para comprar más ropa, será una página de salud mental. Y tengo muchas ganas de entrar en la actuación, porque tengo muchas emociones. Pero he querido hacerlo durante mucho tiempo. Modelar y actuar van de la mano.